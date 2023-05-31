6499ÔªÆð Êµ»Ý»®ËãµÄMini LEDµçÊÓTCL Q10G Pro
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÕâÒ»Á½ÄêÀ´£¬ÊÐ³¡ÉÏ×î»ðµÄµçÊÓÏÔÊ¾¼¼Êõ¾ÍÊýMini LEDµçÊÓÁË¡£²ÉÓÃMini LED±³¹â¼¼ÊõµÄµçÊÓ»ú£¬Æä±³¹âµÆ¾ØÕó¿ÉÒÔ»®·Ö³öÊý°ÙÊýÇ§¸öÇøÓò£¬Ã¿¸öÇøÓò½øÐÐµ¥¶ÀµÄÃ÷°µ¿ØÖÆ£¬Òò´Ë¿Ø¹â¾«¶ÈÊÇ´«Í³Òº¾§µçÊÓÄÑÒÔ±ÈÄâµÄ¡£Ïà½ÏÓÚ´«Í³Òº¾§µçÊÓµÄLED±³¹âµÆ£¬Mini LED±³¹âµÆ¿ÅÁ£¸üÐ¡¡¢ÁÁ¶È¸ü¸ß£¬ÏÔÊ¾Ð§¹û¸ü¼ÓÏ¸Äå¡¢²»»á´æÔÚ±³¹â²»ÔÈµÄÎÊÌâ£¬Ð§¹ûÒª±È´«Í³Òº¾§µçÊÓÒªºÃÒ»¸öµµ´Î¡£Èç¹ûÔÙÅäºÏÓÅÖÊµÄÏÔÊ¾Ãæ°å£¬ÄÇÕûÌåµÄ¹Û¿´Ð§¹û¾Í¸üÉÏÒ»²ãÂ¥ÁË¡£ÄÇÃ´×î½ü618ÓÐÊ²Ã´Mini LEDµçÊÓÍÆ¼öÄØ£¿
TCL Q10G ProÊÇÒ»¿î¶¨Î»ÖÐ¸ß¶ËµÄMini LEDµçÊÓ£¬¼Û¸ñ²»¹ó¡£½ñÄêÕâ´Î618µçÉÌ´ÙÏú£¬TCL Q10G ProµÄ´ÙÏúÁ¦¶È²»Ð¡£¬ÓÐÎ²¿îÁ¢¼õ1500Ôª¡¢Á¢¼õ4000ÔªµÈ²»Í¬³Ì¶ÈµÄÓÅ»Ý£¬65¡¢75¡¢85¡¢98…¼µÄµ½ÊÖ¼Û·Ö±ðÊÇ6499Ôª¡¢8499Ôª¡¢10999Ôª¡¢21999Ôª¡£
TCL Q10G Pro²ÉÓÃMini LED±³¹â¼¼Êõ£¬±³¹â·ÖÇøÊýÁ¿Ïàµ±¶à£¬98/85/75/65/55…¼µÄ·ÖÇøÊý·Ö±ðÎª1344/896/720/576/480£¬¾ù³¬¹ýÈý°Ù¼¶£¬×î¸ßÍ»ÆÆÉÏÇ§¼¶£¬Ê¹µÃ¿Ø¹â¾«Ï¸³Ì¶È¸üÇ¿£¬¿ÉÒÔ¼õÉÙ¹âÔÎ£¬¾«È·µ÷½ÚÁÁ¶È£¬Õ¹ÏÖ²ã´Î·ÖÃ÷µÄ»Ãæ¡£ÔÚ×î¸ßÉÏÇ§·ÖÇøµÄÖ§³ÖÏÂ£¬TCL Q10G ProÓµÓÐXDR 2200nitsµÄ·åÖµÁÁ¶È£¬¶¯Ì¬¶Ô±È¶ÈÒ²´ïµ½2200Íò£º1£¬¿ÉÊµÏÖ´óÊ¦¼¶¾«Ï¸¿Ø¹âÄÜÁ¦¡£
ÆÁÄ»·½Ãæ£¬TCL Q10G Pro´îÔØTCLÁ¿×ÓµãPro 2023¼¼Êõ£¬²ÉÓÃÈ«ÐÂËÄÔªÁ¿×Ó¾§Ìå£¬±£Ö¤Á¿×Óµã¾§Ìå10ÍòÐ¡Ê±ÓÐÐ§·¢¹â£¬É«ÓòÖµ98%DCI-P3£¬É«²Ê·á¸»¡£²ÉÓÃÔÉú4K 144HzµÄÕæ¸ßË¢ÆÁ£¬ÊµÏÖÁË½Ó¿Ú¡¢Ð¾Æ¬¡¢ÆÁÄ»ÒÔ¼°Ëã·¨µÄÈ«Í¨µÀ4K 144HzË¢ÐÂÂÊ£¬ÄÜÒ»¼ü¿ªÆô240HzÄ£Ê½¡£
Ð¾Æ¬·½Ãæ£¬TCL Q10G Pro²ÉÓÃÁìê×Ð¾Æ¬M2+TXR »ÖÊÔöÇ¿ÒýÇæ£¬»ÖÊ´¦Àí¸üÏ¸Äå¡¢¶àÈÎÎñ´¦ÀíËÙ¶ÈºÍÁ÷³©ÐÔ·½ÃæÒ²È«ÃæÌáÉý£¬Í¬Ê±£¬ÔÚTXR »ÖÊÔöÇ¿ÒýÇæµÄÖ§³ÖÏÂ£¬ËãÁ¦ºÍ»ÖÊµ÷Ð£Ò²´ïµ½ÐÂµÄ¸ß¶È¡£
ÒôÏì·½Ãæ£¬TCL Q10G Pro²ÉÓÃ2.1ÉùµÀHi-Fi¼¶×¨ÒµÒôÏì£¬×î¸ß70WµÄ³¬´ó¹¦ÂÊ£¬¶ÀÁ¢¸ßÒô¡¢ÈüµÀÐÍÈ«ÆµÒôÏìºÍ¶ÀÁ¢ÖØµÍÒô×éºÏ£¬ÎªÓÃ»§´òÔì¸ß±£ÕæÒôÖÊ¡£
ÏµÍ³·½Ãæ£¬TCL Q10G Pro´îÔØÁé¿Ø×ÀÃæ£¬²ÉÓÃ¸ß¶È×Ô¶¨ÒåµÄ×ÀÃæ¿¨Æ¬ÉúÌ¬£¬ÊµÏÖ¼«¼ò×ÀÃæ¡£²ÉÓÃ²Ù¿Ø¸ü¼Ó±ã½ÝµÄÐÂ¿îÒ£¿ØÆ÷£¬ÍøÂç´ÓWiFi 5Éý¼¶ÖÁÂúËÙWiFi 6£¬»¹ÐÂÔöUSB3.0½Ó¿Ú£¬±êÅäÁË4Â·HDMI2.1½Ó¿Ú¡£
ÊµÏÖÁË·ÖÇø·±¶Ê½Éý¼¶¡¢ÁÁ¶ÈÉý¼¶¡¢ÆÁÄ»Éý¼¶¡¢ÒôÖÊÉý¼¶¡¢ÅäÖÃÉý¼¶¡¢²Ù¿ØÉý¼¶µÄTCL Q10G Pro£¬´Ó·¢²¼»áËù¹«²¼µÄ¼Û¸ñÀ´¿´£¬Õâ´Î98/85/75/65/55…¼µÄÐÂÆ·Ê×·¢¾ªÏ²¼Û¸ñ½ö21999/10999/8499/6499/4499Ôª£¬ÓëÈ¥ÄêQ10GµÄÊ×·¢¼ÛÏà±È²»½öÃ»ÓÐÉÏÕÇ£¬ÉõÖÁ85…¼µÄ»¹½µµÍÁË2000Ôª¡£TCL Q10G ProÊµÏÖÁËÖÊ¼Û±ÈµÄ½øÒ»²½Éý¼¶£¬ÒÔ³¬³öÏû·ÑÕßÏëÏóµÄÐÂ¸ß¶È£¬³ÉÎª2023Äê×îÖµµÃ¹ºÂòµÄMini LEDµçÊÓ¡£
ÕâÑùÒ»Ì¨×¨ÎªÓ°ÃÔ´òÔìµÄÆì½¢²úÆ·£¬ÏÔÈ»»áÈÃºÜ¶àÈËÐÄ¶¯¡£ÔÚ¼Û¸ñ·½ÃæTCLÒ²×öµ½ÁË·Ç³£Êµ»Ý£¬È«Ïµ65/75/85/98Ó¢´çµÄÐÂÆ·µ½ÊÖ¼Û·Ö±ðÎª7999/10999/14999/25999Ôª£¬Ò²ÊÇµ±Ç°ÏßÉÏÆì½¢µçÊÓ²úÆ·ÖÐÖÊ¼Û±È×î¸ßµÄ´æÔÚ£¬Õâ¸ö¼Û¸ñ»áÒ»Ö±±£¼Ûµ½618£¬Òò´ËÏòÒª´î½¨×Ô¼Ò¼ÒÍ¥Ó°ÔºµÄÐ¡»ï°é£¬ÏÖÔÚ¾Í¿ÉÒÔ³åÁË£¬±Ï¾¹Ö»ÒªÓÐÕâÒ»Ì¨TCL Q10HµçÊÓ°ÚÔÚ¿ÍÌü£¬Äã¼ÒµÄ¼ÒÍ¥Ó°Ôº¾ÍËã¸ã¶¨ÁË¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â