1ÔÂÈ«ÇòµçÊÓÃæ°å³ö»õ17.3M£¬Í¬±ÈÏÂ½µ26.2%

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CHOT£º1ÔÂ³ö»õ1.4M£¬Í¬±ÈÏÂ½µ10%£¬»·±ÈÏÂ½µ1.1%¡£Ö÷Òª³ß´ç32/50´çÃæ°å³ö»õÐ¡·ùÔö³¤£¬58´çÃæ°å³ö»õÏÂ½µÃ÷ÏÔ£¬70´çÃæ°å³ö»õÓëÉÏÔÂ»ù±¾³ÖÆ½£¬85´çÃæ°åÉÙÁ¿³ö»õ¡£
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