ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ¼Òµç > µçÊÓÍ¶Ó°

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

1ÔÂÈ«ÇòµçÊÓÃæ°å³ö»õ17.3M£¬Í¬±ÈÏÂ½µ26.2%

2023-02-27 18:04:09 ×÷Õß£ºÀÏÐ»

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿½üÈÕ£¬°ÂÎ¬î£ÎÖ·¢²¼¡¶AVC²úÒµÁ´-È«ÇòÒº¾§µçÊÓÃæ°å²úÏú´æÔÂ¶È±¨¸æ¡·¡£ÆäÖÐÏÔÊ¾£¬2023Äê1ÔÂÈ«ÇòLCD+OLED µçÊÓÃæ°å³ö»õ17.3M£¬³ö»õÁ¿Í¬±ÈÏÂ½µ26.2%£¬»·±ÈÏÂ½µ25.3%¡£

  Ô­ÒòÊÇ£¬1ÔÂ´º½ÚÆÚ¼äÕû»ú³§·Å¼Ù£¬Ãæ°å²É¹º½øÈëµ½´«Í³µ­¼¾£¬µþ¼ÓÖÕ¶ËÐèÇó³ÖÐøÎ®ÃÒ;ÁíÒ»·½Ãæ£¬Ëæ×ÅSDC¡¢CEC12ÔÂµ×¿â´æÇåÀíÍê³É£¬ÒÔ¼°LGDº«¹úP7²úÏß¹ØÍ£¡£

1ÔÂÈ«ÇòµçÊÓÃæ°å³ö»õ17.3M£¬Í¬±ÈÏÂ½µ26.2%

  ·ÖÃæ°å³§³ö»õÀ´¿´£º

  BOE£º1ÔÂ³ö»õ4M£¬Í¬±ÈÏÂ½µ31%£¬»·±ÈÏÂ½µ15.3%£¬³ö»õÅÅÃûµÚÒ»¡£·Ö³ß´çÀ´¿´£¬Ð¡³ß´çÃæ°åÐèÇóÏÂ»¬£¬Òò´Ë32¡¢43´çÃæ°åµ¥ÔÂ³ö»õÏÂ½µÖÁ1.2MºÍ1M¡£Í¬Ê±ÖÐ´ó³ß´ç50/55/65/75´ç³ö»õ»·±È¾ùÏÂ½µ¡£

  CSOT£º1ÔÂ³ö»õ3.6M£¬Í¬±ÈÏÂ½µ8.5%£¬»·±ÈÏÂ½µ3%£¬³ö»õÅÅÃûµÚ¶þ¡£32/55´çÃæ°å³ö»õÓëÉÏÔÂ³ÖÆ½£¬32´çÃæ°åµ¥ÔÂ³ö»õÒÑ½µÖÁ1.2M£¬43/75´çÃæ°å³ö»õÁ¿Ð¡·ùÏÂ½µ£¬65/85´çÃæ°å³ö»õÁ¿Ð¡·ùÔö¼Ó¡£

  HKC£º1ÔÂ³ö»õ3.1M£¬Í¬±ÈÏÂ½µ9.6%£¬»·±ÈÔö³¤5.1%£¬³ö»õÅÅÃûµÚÈý¡£32/43/50´çÃæ°å³ö»õÐ¡·ùÔö³¤£¬´ø¶¯ÕûÌå³ö»õ¹æÄ£ÉÏÉý£¬65´çÃæ°å³ö»õÓëÉÏÔÂ»ù±¾³ÖÆ½£¬55/85´çÃæ°å³ö»õÐ¡·ùÏÂ½µ¡£

  INX£º1ÔÂ³ö»õ2.7M£¬Í¬±ÈÏÂ½µ1.9%£¬»·±ÈÏÂ½µ30.2%¡£Ö÷Òª³ß´ç32/40/43/50´çÃæ°å³ö»õÁ¿¾ùÏÂ»¬Ã÷ÏÔ£¬´ø¶¯ÕûÌå³ö»õ¹æÄ£ÏÂ½µ¡£

  CHOT£º1ÔÂ³ö»õ1.4M£¬Í¬±ÈÏÂ½µ10%£¬»·±ÈÏÂ½µ1.1%¡£Ö÷Òª³ß´ç32/50´çÃæ°å³ö»õÐ¡·ùÔö³¤£¬58´çÃæ°å³ö»õÏÂ½µÃ÷ÏÔ£¬70´çÃæ°å³ö»õÓëÉÏÔÂ»ù±¾³ÖÆ½£¬85´çÃæ°åÉÙÁ¿³ö»õ¡£

  AUO£º1ÔÂ³ö»õ0.9M£¬Í¬±ÈÏÂ½µ29.2%£¬»·±ÈÏÂ½µ12.5%¡£Ö÷Òª³ß´ç³ö»õ»·±È¾ùÓÐÏÂ½µ¡£

  LGD£º1ÔÂ³ö»õ0.9M¡£ÆäÖÐLCDÃæ°å³ö»õ68.8ÍòÆ¬£¬Í¬±ÈÏÂ½µ37.7%£¬»·±ÈÏÂ½µ71.7%¡£OLEDÃæ°å³ö»õÁ¿16ÍòÆ¬£¬Í¬±ÈÏÂ½µ66.6%£¬»·±ÈÏÂ½µ72.5%¡£

  Sharp£º1ÔÂ³ö»õ0.7M£¬Í¬±ÈÏÂ½µ43.7%£¬»·±ÈÏÂ½µ19.8%¡£32´çÃæ°å³ö»õÁ¿ÓëÉÏÔÂ³ÖÆ½£¬60´ç/70´çÃæ°å³ö»õÐ¡·ùÉÏÉý¡£42´ç/43´ç/65´ç/75´çÃæ°å³ö»õÏÂ½µÃ÷ÏÔ£¬´ø¶¯ÕûÌå³ö»õ¹æÄ£ÏÂ½µ¡£

  SDC£ºÆäLCDÃæ°å¿â´æ12ÔÂÒÑ³öÍê£¬1ÔÂQD OLEDÃæ°å³ö»õ4ÍòÆ¬£¬Í¬±ÈÔö¼Ó44.8%£¬»·±È´ó·ùÏÂ½µ81.3%¡£

1ÔÂÈ«ÇòµçÊÓÃæ°å³ö»õ17.3M£¬Í¬±ÈÏÂ½µ26.2%

  2023Äê1ÔÂ£¬È«ÇòµçÊÓÐèÇóµÍÃÔ£¬ËäÈ»Ãæ°å³§³ö»õÑ¹Á¦½Ï´ó£¬µ«Ãæ°å³§¼õ²ú¾öÐÄÇ¿ÁÒ£¬1ÔÂÃæ°å³§¼Ú¶¯ÂÊ½øÒ»²½ÏÂµ÷ÖÁ60%£¬Ãæ°å¿â´æÒÀÈ»¿ØÖÆÔÚ½¡¿µË®Î»¡£

  µ±Ç°ÊÐ³¡ÇéÐ÷ÔÚÖð½¥·¢Éú×ª±ä£¬ÔÚÃæ°å³§³ÖÐø¿Ø²úµÄ²ßÂÔÏÂ£¬ÊÐ³¡Ô¤ÆÚÔÚ½ñÄêµÚ¶þ¼¾¶ÈËæ×Å±¸»õÍú¼¾µ½À´£¬Ãæ°å¼Û¸ñ½«Ó­À´ÉÏÕÇ¡£ÓÚÊÇÕû»ú³§½«À­»õÌáÇ°ÖÁ2ÔÂ£¬µ¼ÖÂµ±Ç°¶ÌÆÚÄÚÃæ°å¹©²»Ó¦Çó£¬Ãæ°å¼Û¸ñÒ²½«Ó­À´ÉÏÕÇ¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

ÀÏÐ»

×îÐÂ×ÊÑ¶

23Äê1ÔÂÈ«ÇòµçÊÓÃæ°å³ö»õ17.3M

ÈÈÃÅÊÓÆµ

ºÍChatGPT battle£¬ÎÒÊäÁË

ÐÂÆ·ÆÀ²â

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ ´´Î¬A23ÆÀ²â
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼