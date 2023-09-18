´´Î¬A7D Pro£¬ËÄÏî×¨Àû´òÔìMiniLED±ÚÖ½µçÊÓ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D Pro£¬¾ßÓÐ¡°³¬±¡ÎÞ·ìÌùÇ½¡±ÒÕÊõÐÎÌ¬ºÍ¡°°Ù±äÒÕÊõÆÁ¡±¹¦ÄÜ£¬ÊÊÅä¶àÔª¡¢¶à±ä¼Ò×°·ç¸ñÓë¼Ò¾Ó³¡¾°¡£A7D Pro²ÉÓÃËÄÏî×¨Àû¼¼Êõ£¬ÔÚ¼«ÖÂ³¬±¡µÄ»úÉíÄÚ´îÔØMiniLEDÇ°ÑØÏÔÊ¾¼¼Êõ£¬ÒâÍ¼´òÔìÆì½¢¼¶Òô»ÌåÑé¡£
³¬±¡ÎÞ·ìÌùÇ½£¬39.9ºÁÃ×µÄ±¡¶È
´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D ProÑØÏ®ÁË±ÚÖ½µçÊÓ¶ÀÓÐµÄÎÞ·ìÌùÇ½Éè¼Æ£¬²¢Í¨¹ýÖØ¹¹´¿Æ½±³°å£¬ÊµÏÖÁË»úÉíÓëÇ½ÃæµÄÕæÕý¡°Áã¾àÀë¡±ÌùºÏ¡ª¡ª¼È²»ÊÇÍ¨¹ýÌØÊâ¹Ò¼ÜÊµÏÖµÄ¡°ÊÓ¾õÎÞ·ì¡±£¬Ò²²»ÊÇÕý¿´ÌùºÏ¡¢²à¿´¸¡¿ÕµÄ¡°¼ÙÌùÇ½¡±£¬¶øÊÇÁ¬»ý»ÒÄÑÒÔ²ØÄäµÄÕæÕý¡°ÎÞ·ì¡±ÌùÇ½¡£ÑÐ·¢ÍÅ¶ÓÍ¶ÈëÁË´óÁ¿µÄÊ±¼äºÍ×Ê½ð³É±¾£¬¹¥¿ËÁËÉ¢ÈÈ¡¢»úÕð¡¢Ä£×éÉè¼ÆµÈÖî¶à¼¼ÊõÄÑµã£¬Íê³É×¨Àû¼¼ÊõµÄ¿ª·¢¡£
³ýÎÞ·ìÌùÇ½Íâ£¬ÓëÇ½ÃæµÄ×ÔÈ»ÈÚºÏ¡¢Óë¼Ò×°·ç¸ñµÄºÍÐ³°Ù´î»¹ÐèÒª×ã¹»ÏË±¡µÄ»úÉíÉè¼Æ¡£´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D½«´«Í³µçÊÓ±³ºóÍ¹³ö¡°Ð¡Êé°ü¡±ÖÐµÄµçÊÓÔªÆ÷¼þ¶¨ÖÆÎª³¬±¡ÐÎÌ¬£¬Ï÷¼õµçÔ´°åºÍÒôÏäµÄºñ¶È£¬²¢ÖØÐÂ½øÐÐºÏÀíÅÅ²¼£¬Ê¹µÃ´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D ProÊµÏÖ±¡ÖÁ39.9ºÁÃ×µÄ³¬±¡»úÉí£¬³ÊÏÖÕæÕý³¬±¡ÎÞ·ìÌùÇ½µÄ¼«ÖÂÐÎÌ¬¡£
´´Î¬×¨ÀûÑÐ·¢µÄ6ºÁÃ×³¬±¡µçÔ´ÊÇÊµÏÖ³¬±¡ÎÞ·ìÌùÇ½µÄ¹Ø¼ü¼¼Êõ¡£Ïà±ÈÓÚ´«Í³Íâ¹Û¡°ÕÅÖÐÍ¡±µÄµçÔ´£¬´´Î¬Í¨¹ýÈ«ÐÂµÄ¿ª·¢ºÍ¶¨ÖÆ£¬´òÔì¡°ÊÝ³¤ÐÍ¡±µÄµçÔ´ÐÎÌ¬£¬´Ó¸ù±¾ÉÏÏ÷¼õµçÔ´³ß´ç¡£´ËÍâ£¬ÔÚµçÔ´ÓëÖ÷°åµÄÌùºÏ·½Ê½ÉÏ£¬´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D Pro²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂÎÔÊ½²¼¾ÖºÍÏÂ³ÁÊ½Éè¼Æ£¬Í¨¹ýÏâÇ¶¶ø·Ç¸½¼ÓµÄÌùºÏÇÉË¼£¬ÈÃµçÔ´¸ü¼ÓÒþÐÎ¡£ÕûÌåÉÏ£¬´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D Pro½«90%ÒÔÉÏµÄÔªÆ÷¼þºñ¶È¿ØÖÆÔÚ6ºÁÃ××óÓÒ£¬½ÚÊ¡Ô¼50%µÄ¿Õ¼ä¡£
ÒôÏìµÄ±âÆ½»¯Éè¼ÆÒ²ÊÇÊµÏÖ³¬±¡ÎÞ·ìÌùÇ½µÄÖØÒªÒ»»·¡£´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D Pro×¨ÀûÑÐ·¢µÄ15ºÁÃ×³¬±¡ÒôÏìÓë´«Í³ÒôÏìÏà±È¼õÉÙÁË62.5%µÄºñ¶È£¬ÊÇÒ»´ÎÌø¼¶Ê½µÄ´óÊÝÉí¡£ÆäÄÚÖÃ×¨ÀûÑÐ·¢µÄÆ½ÐÐµ¯²¨ºÍË«²¢ÒôÈ¦Æ÷¼þ£¬ÈÃÏË±¡µÄÉíÇûÓµÓÐ¾ªÈËµÄÉùÐ§±¬·¢Á¦¡£´ËÍâ£¬ÆäÅäÖÃ2.1.2µÄÒôÏì¼Ü¹¹£¬ÖúÁ¦ÒôÏì¹¦ÂÊ¸ß´ï81W£¬Ú¹ÊÍÁË¡°ºñ»ý±¡·¢¡±µÄÒôÖÊÓëÒôÏìÐÎÌ¬Åä±È¡£
ÔÚÏ¸½Ú²¼¾ÖÉÏ£¬´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D ProÍ¨¹ýÒþÐÎ¼¯ÏßÉè¼Æ½«½Ó¿ÚºÍµçÔ´ÏßÒþÓÚÉíºó¹æ±ÜÁËÓ°Ïì¿Õ¼äÖÈÐòºÍÃÀ¸ÐµÄÂÒÏß£¬Ò²Í¨¹ýÈËÐÔ»¯½Ó¿ÚµÄÉè¼Æ½«¿ª¹Ø»ú¼ü¡¢USB3.0¡¢HDMI2.0²å¿×ÍâÉèÓÚ»úÉí²àÃæ£¬Ìá¸ßÁË¹¦ÄÜÊ¹ÓÃµÄ±ãÀûÐÔºÍÊÓ¾õ³ÊÏÖµÄÃÀ¹ÛÐÔ¡£
°Ù±äÒÕÊõÆÁ
´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D Pro´îÔØÁË×¨Îª±ÚÖ½µçÊÓ¶øÉúµÄ¡°°Ù±äÒÕÊõÆÁ¡±¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒ»¼üÉèÖÃÒÕÊõ»ÀÈ¡¢Éú»î´Ë¿Ì¡¢·ÕÎ§¿Õ¼ä¡¢¼ÒÍ¥ÕÕÆ¬Ç½ËÄÖÖ´´ÒâÄ£Ê½£¬ÈÃµçÊÓ²»ÔÙÖ»ÊÇÒ»¸öÊÓÌý¹¤¾ß¡£±¸ÊÜÓÃ»§Ï²°®µÄÒÕÊõ»ÀÈÄ£Ê½¾«Ñ¡º¸ÇÎ÷·½¹Åµä¡¢ÖÐÊ½É½Ë®¡¢ÏÖ´ú³éÏóµÈ²»Í¬·ç¸ñµÄÊÀ½çÃû»£¬²¢¿É´îÅä²»Í¬·ç¸ñºÍÑÕÉ«µÄ³Ä²¼¡¢»¿ò£¬ÁîµçÊÓ»¯ÉíÃû»£¬Óë²»Í¬¼Ò×°·ç¸ñÏàÊÊÅä;¼ÒÍ¥ÕÕÆ¬Ç½Ä£Ê½Ö§³ÖÍ¨¹ýÊÖ»úAPPÉÏ´«¸öÈË»ò¼ÒÍ¥ÕÕÆ¬×÷Æ·£¬ÖÆ×÷×¨Êô¼ÒÍ¥ÕÕÆ¬Ç½;·ÕÎ§¿Õ¼äÄ£Ê½ÄÚÖÃÁË½ÚÈÕ·ÕÎ§¡¢ÉúÈÕ×£¸£¡¢×ÔÈ»·ÕÎ§¡¢Íí¼äÖúÃßµÈÓÐÉù¶¯Ì¬³¡¾°;Éú»î´Ë¿ÌÄ£Ê½Ôò¿É³ÊÏÖ¶à¿î¸öÐÔ»¯Ê±ÖÓÓëÌìÆø½çÃæ£¬ÉèÖÃºó¿ÉÊµÊ±Õ¹Ê¾µ±µØÊ±¼äºÍÌìÆø±ä»¯¡£
´´Î¬ÖÇÄÜÍ¶ÆÁÏµÍ³¼´¿ÉÍ¨¹ý¿ìËÙ¡¢ÇåÎú¡¢ÎÈ¶¨µÄÍ¶ÆÁÌåÑé£¬Âú×ã°üÀ¨½¡ÉíµÈ¶àÖÖ³¡¾°µÄÍ¶ÆÁÐèÇó£¬²¢ÄÚ¸½È¼Ö¬ÊÝÉí¡¢ÃÀÌåËÜÐÍ¡¢Êæ»ºè¤Ù¤µÈ¶à¸ö½¡Éí½Ì³Ì£¬ÈÃ¼ÒÒ²¿ÉÒÔ³ÉÎªË½ÈË½¡Éí·¿;¶ÔÓÚÓÎÏ·Íæ¼Ò¶øÑÔ£¬´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D ProÒ²¿ÉÒÔÂú×ãÆä³©ÍæÓÎÏ·µÄÅäÖÃÐèÇó£¬¸ß´ï288Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ¡¢HDMI2.1¡¢486GbpsÂúÑªÊäÈë¡¢WiFi6¡¢ALLM×Ô¶¯µÍÑÓ³ÙÄ£Ê½¡¢ÓÎÏ·Á¬½Ó×ÔÊÊÓ¦¡¢VRR¿É±äË¢ÐÂÂÊ¡¢4+128GB´óÄÚ´æµÈÈ«ÃæÌùÐÄÅäÖÃ£¬ÈÃ¼ÒÒ²¿ÉÒÔ³ÉÎªÊÍ·Å×ÔÎÒµÄÓÎÏ·Ìü;ÈÃÂó°Ô³Æ°Ô£¬´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D ProÓµÓÐ70Íò+Ê×¸èÇú×ÊÔ´£¬10Íò+MV¡¢ÑÝ³ª»á×ÊÔ´£¬ÇÒ¿ÉÒÔÖ§³Öµ÷Òô±äÉù¡¢Ã÷ÐÇºÏ³ª¡¢ÃÀÑÕÅÄÉãMVµÈ¹¦ÄÜ£¬ÈÃ¼ÒÒ²¿ÉÒÔ³ÉÎª·ÕÎ§¸ÐÂú·ÖµÄKTV;ÎªÁËÂú×ãÇ××Ó¼ÒÍ¥µÄÑ§Ï°ÐèÇó£¬´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D ProÄÚÖÃÈ«ÇòÈÈÃÅ¶¯»¡¢»ñ½±»æ±¾¡¢È¤Î¶Ó¢Óï¡¢¸÷Äê¼¶È«Ñ§¿Æ¿Î³Ì¡¢¿ÎÍâÖªÊ¶¿ÆÆÕ¡¢AR»¥¶¯¿Î³ÌµÈÄÚÈÝ£¬¸²¸Ç¿ÎÄÚ¿ÎÍâµÄ¿Æ½Ì»î¶¯£¬ÈÃ¼ÒÒ²¿ÉÒÔ³ÉÎªÇ××Ó»¥¶¯µÄÖªÊ¶º£Ñó¡£
È«ÐÂÒ»´úMiniLED±ÚÖ½µçÊÓ
ÔÚÒô»ÌåÑéÉÏ£¬´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D ProÓ¦ÓÃÁËMini COB¹¤ÒÕ²¢¿ª·¢ÔÈ¹â°å£¬¹¥¿ËÁËÔÚ³¬±¡»úÉíÉÏ²ÉÓÃMiniLEDµÄÐÐÒµ¼¼ÊõÄÑÌâ£¬ÌáÉýÁË±ÚÖ½µçÊÓÒô»Ë®×¼µÄÐÂ¸ß¶È¡£
×÷ÎªÈ«ÐÂÒ»´úMiniLED±ÚÖ½µçÊÓ£¬´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D ProËù²ÉÓÃµÄµÆÖéÊýÁ¿ÊÇÆÕÍ¨LEDµçÊÓµÄ½ü°Ù±¶ÒÔÉÏ£¬²»½öÔÚÁÁ¶È¡¢¶Ô±È¶È¡¢ÄÜºÄ¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃüµÈ·½Ãæ¾ßÓÐ¸ü´óµÄÓÅÊÆ£¬»¹ÄÜ¾«×¼Ê¶±ð»ÃæÖÐ²»Í¬ÇøÓòµÄÃ÷°µ²¿Ï¸½Ú£¬²¢Í¬Ê±Çý¶¯¶à¿Å´´Î¬Smart¿Ø¹âÐ¾Æ¬½øÐÐ·Ö²¼Ê½¾«Ï¸¿Ø¹â£¬Ê¹µÃ¸ß¹â»ÃæÁÁ¶ø²»Òç£¬°µ²¿³¡¾°Ï¸½Ú¾¡ÏÔ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D Pro²ÉÓÃÁË´´Î¬×¨ÀûÑÐ·¢µÄACDµ÷¹â¼¼Êõ£¬ÔÚ²»Í¬Ó¦ÓÃ³¡¾°ÏÂ£¬Í¨¹ýËã·¨×ÔÊÊÓ¦²»Í¬µÄµ÷¹â¼¼Êõ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´»¹ÔÉ«²ÊµÄ¼«ÖÂ»ÖÊ¡£´ËÍâ£¬×÷Îª¸ß¶ËMiniLED²úÆ·£¬´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D ProÄÜ¹»¶Ô±³¹â½øÐÐ×î¸ß960·ÖÇø£¬ÊµÏÖ¶Ô»ÃæÏñËØ¼¶¾«×¼¿Ø¹â¡£Í¬Ê±´îÅä´´Î¬G»ÖÊÐ¾Æ¬£¬ÊµÏÖAI¾«×¼¿Ø¹âËã·¨¡£ÔÙ¼ÓÉÏ1200nits·åÖµÁÁ¶È¡¢110%DCl-P3É«ÓòºÍ¡÷E¡Ü1µÄ×¨Òµ¼¶É«×¼£¬³ä·Ö·¢»ÓMiniLEDÆÁÄ»ÐÔÄÜ£¬´øÀ´¸ü³Á½þµÄ¹Û¿´ÌåÑé¡£
ÒôÖÊÐ§¹ûÉÏ£¬´´Î¬ÑÐ·¢³öÒ»¿îºñ¶È±ä±¡µ«Ç»ÌåÌå»ý³ä×ãµÄ³¬±¡ÒôÏì£¬²¢Åä±¸´´Î¬ÉùÑ§ÏµÍ³2.1.2£¬ÒôÏì¹¦ÂÊ¸ß´ï81W£¬ÄÚÖÃµÄ25WµÍÒô¹Ä¡£½èÖú´´Î¬×ÔÑÐÌì¿ÕÉùµÀ¼¼Êõ£¬¼´¿ÉÈÃÉùÒôÍ¨¹ýÌì»¨°å·´ÉäÈë¶ú£¬´øÀ´ÉíÁÙÆä¾³°ãµÄÁÙ³¡ÒôÐ§¡£ÔÚ´Ë»ù´¡ÉÏ£¬´´Î¬»¹Óë¹þÂüÇ¿Ç¿ÁªºÏ£¬Îª´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D Pro¼Ó³ÖHARMAN AudioEFX×¨Òµµ÷Ð££¬´òÔìºÃÒôÖÊ¡£
¼Û¸ñ·½Ãæ£¬´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA7D ProÄ¿Ç°65…¼Îª7599Ôª£¬75…¼Îª9999Ôª£¬ÊôÓÚÖÐ¸ß¶Ë²úÆ·£¬ÓÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ¿ÉÒÔ¹Ø×¢¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â