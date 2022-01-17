ÈýÍòÔª°á×ß£¬98Ó¢´ç³¬´óÆÁµçÊÓ´´Î¬98G91

¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿¹ýÄêÇ°´ó¼Ò¶¼½øÈëÁËÄê»õ²É¹ºÄ£Ê½£¬¸üÐÂ¼ÒµçÒ²ÊÇÆäÖÐÒ»ÖÖ³£¼û¶¯×÷£¬ÄãÓÐ¿¼ÂÇÒª¸ø¼ÒÀï»»Ò»Ì¨´óµçÊÓÂð£¿½üÒ»ÄêÀ´£¬ÊÐ³¡ÉÏ¿ªÊ¼³öÏÖ98…¼µÄ³¬³¬³¬´óÆÁÄ»µçÊÓ£¬¿ÉÄÜ»áÊÇÄãÏëÒªµÄ¡£´´Î¬98G91¾ÍÊÇÒ»¿î98Ó¢´çµÄ³¬´óÆÁµçÊÓ£¬Ëü²ÉÓÃ192·ÖÇø¾ØÕóÊ½±³¹â£¬¾ß±¸85% NTSC¹ãÉ«Óò£¬ÄÚÖÃ±äÉ«ÁúAI»ÖÊÐ¾Æ¬£¬Ö§³Ö¶Å±ÈÊÓ½ç£¬¶Å±ÈÈ«¾°Éù2.1ÒôÏìÏµÍ³;ÅäÖÃA73*2+A53*2µÄËÄºËCPU£¬4+64GB´æ´¢;´îÔØ10m³¬³¤¾àÀëµÄÈ«Ê±AI2.0Ô¶³¡ÓïÒô²Ù¿Ø£¬²ÉÓÃÈ«ºÏ½ðµ××ù£¬Ä¿Ç°¼Û¸ñÈýÍòÔª£¬ÏÂÃæÄã¿ÉÒÔÀ´ÁË½âÒ»ÏÂ¡£
ÆÁÄ»·½Ãæ£¬´´Î¬98G91³¬´óÆÁµçÊÓ²ÉÓÃ98Ó¢´çÒº¾§ÆÁÄ»£¬4K³¬¸ßÇå·Ö±æÂÊ£¬60HzË¢ÐÂÂÊ¡£Õâ¿îµçÊÓ¿´ÆðÀ´µÄ¿°³Æ¾Þ´ó£¬µ¥µ¥ÊÇÆÁÄ»¾ÍÓÐ2189*1245mm£¬ÊÓÒ°¿í¹ã¡£98…¼µÄ¾ÞÄ»µçÊÓ£¬ÊÊºÏ4.5Ã×¿í¶ÈµÄ¿ÍÌü¡£
»ÖÊ·½Ãæ£¬´´Î¬98G91µçÊÓÓÐ192¸ö¾ØÕóÊ½±³¹â·ÖÇø£¬ÈÃÆÁÄ»µÄ¶Ô±È¶È¡¢Ã÷°µÏ¸½Ú¸üºÃ¡£Ö§³Ö¶Å±ÈÊÓ½ç(Dolby Vision)¼°HDR10µÈHDR¸ñÊ½;²ÉÓÃ´´Î¬×Ô¼ÒµÄ±äÉ«ÁúAI»ÖÊÐ¾Æ¬£¬ËüÏà±ÈÉÏ´ú·äÄñAIÐ¾Æ¬ÔÚ¾«ÃÜÆ½»¬´¦Àí¡¢¶¯Ì¬Ä¿±êÖØËÜ¡¢³¬¼¶ÇåÎú¶ÈµÄ»ù´¡ÉÏ½øÒ»²½ÌáÉý£¬²¢Ôö¼ÓÁËAI·ôÉ«Ð£×¼¡¢AI³¡¾°Ê¶±ð¡¢AI¶¯Ì¬·¶Î§ÍØÕ¹£¬²ÉÓÃAI¼¼Êõ¶ÔÍ¼Ïñ¶ÔÏó½øÐÐËÑË÷¡¢Ê¶±ðºÍÖØ¹¹£¬´Ó¶ø¾«×¼µØÌáÉýÍ¼Ïñ»ÖÊ£¬»¹Ô¼«¾ßÁÙ³¡¸ÐµÄ¸ßÆ·ÖÊÓ°Ïñ¡£
Ó²¼þÅäÖÃÉÏ£¬´´Î¬98G91µçÊÓ²ÉÓÃA73*2+A53*2µÄËÄºËCPU£¬4+64GB´æ´¢×éºÏ£¬ÔÚµ±Ç°ÊôÓÚ¸ß¶ËÅäÖÃ£¬¿ÉÒÔ±£Ö¤Ê¹ÓÃÊ±Á÷³©²»¿¨¶Ù¡£
ÒôÏì·½Ãæ£¬´´Î¬98G91µçÊÓÊ¹ÓÃÁË¶Å±ÈÈ«¾°Éù2.1ÒôÏìÏµÍ³£¬ÄÚÖÃ¸ß±£ÕæÒôÏì£¬Ë«´ÅÇý¶¯Éè¼Æ;·¢Éùµ¥ÔªµÄÇ»Ìå¸ü´ó£¬ÁéÃô¶È´ïµ½80dB@1m/1w£¬ÉùÑ¹¸ü¸ßÒôÁ¿¸ü´óµÄÍ¬Ê±²»¶ªÊ§Ã¿¸öÏ¸½Ú¡£
Íâ¹ÛÉè¼Æ·½Ãæ£¬´´Î¬98G91³¬´óÆÁµçÊÓ²ÉÓÃÈ«ÃæÆÁÉè¼Æ£¬¼«¼ò»¯µÄÉè¼Æ·ç¸ñ¡£»úÉí²ÉÓÃ½ðÊô²ÄÁÏ£¬µ××ù²ÉÓÃÈ«ºÏ½ð²ÄÁÏ£¬±£Ö¤¼áÊµÓëÎÈ¹Ì¡£
ÏµÍ³¹¦ÄÜ·½Ãæ£¬´´Î¬98G91³¬´óÆÁµçÊÓ²ÉÓÃ¿á¿ªSwaiotÏµÍ³£¬´øÀ´·á¸»µÄÏßÉÏÓ°ÒôÓéÀÖÄÚÈÝ£¬Ö§³ÖÎÞÏßÍ¶ÆÁ¡¢ÖÇ»Û¼ÒÍ¥¼Òµç»¥ÁªµÈ¹¦ÄÜ¡£
²Ù¿Ø·½Ãæ£¬´´Î¬98G91³¬´óÆÁµçÊÓÆÁÄ»ÏÂ·½ÓÐÒ»¸öËÄÕóÁÐÊ½Âó¿Ë·ç£¬ÏÂ´ïÓïÒôÖ¸ÁîÎÞÐèÒ£¿ØÆ÷¡¢ÎÞÐèÍâ½ÓÉè±¸£¬Ö±½Óº°Ð¡Î¬Ð¡Î¬¼´¿É£¬Ö§³Ö×îÔ¶10Ã×ÊÕÒô£¬180¡ãÊ°Òô½Ç¶È£¬ÓïÒôÊ¶±ð×¼È·¶È¸ß´ï99.96%¡£´´Î¬µçÊÓ²ÉÓÃ°Ù¶ÈAIÓïÒôÄÚºË£¬Ìá¹©ÁË¿´¾ç¡¢¶©¾Æµê¡¢¶©»úÆ±¡¢°Ù¶È°Ù¿ÆµÈ100+³¡¾°Éú»î·þÎñ¡£
¼Û¸ñ·½Ãæ£¬´´Î¬98G91³¬´óÆÁµçÊÓÄ¿Ç°µçÉÌÉÏ±¨¼Û29999Ôª¡£
±à¼µãÆÀ£º½üÒ»Äê¶àÒÔÀ´£¬98…¼ÕâÖÖ³¬´óÆÁµçÊÓ¿ªÊ¼½øÈëÊÐ³¡£¬½øÈëÁË´óÖÚÏû·ÑÕßµÄÑ¡¹ºÄ¿¹âÖÐ£¬¼Û¸ñÒ²²»ËãÌØ±ð¹ó£¬Á½ÈýÍò£¬±ÈÒÔÇ°80…¼ÒÔÉÏ¼¸Ê®ÍòµÄ¼Û¸ñÒª±ãÒËµÃ¶à¡£²»¹ý£¬ÏñÕâÑùµÄ98…¼£¬Ïû·ÑÕßÔÚÑ¡¹ºÇ°£¬Òª¿¼ÂÇÒ»¸öÎÊÌâ£¬Èë»§£¬ÕâÃ´´óµÄ³ß´çÄÜ·ñ½øµçÌÝ£¬ÄÜ·ñ½ø¼ÒÃÅ¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á