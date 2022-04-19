ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ¼Òµç > µçÊÓÍ¶Ó°

¿á¿ªP53ÆÀ²â Ò»¿î³¬»­ÖÊÁ¿×ÓµãµçÊÓ

2022-04-19 08:00:00 ×÷Õß£ºÀÏÐ»

¸ß»­ÖÊºÍÐÔ¼Û±ÈµÄÐèÇó

  ¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÀÏÐ»¡¿¶ÔÓÚÓÐÒ»¶¨¿Æ¼¼ÊýÂë²úÆ·Ê¹ÓÃ¾­ÑéµÄÄêÇáÏû·ÑÕßÀ´Ëµ£¬Èç¹ûÑ¡¹ºµçÊÓ»ú£¬Ò»°ã»á¿¼ÂÇÁ½¸öÖØµã£¬¸ß»­ÖÊ¡¢ÐÔ¼Û±È¡£¸ß»­ÖÊ¾ÍÊÇÉ«²ÊÏÔÊ¾Ð§¹ûºÃ£¬µçÓ°¹Û¿´ÌåÑéºÃ£¬ÐÔ¼Û±ÈÔòÊÇÒªÔÚÍ¬Àà²úÆ·ÖÐ²»¹ó¡£

  ¸ß»­ÖÊ¡¢ÐÔ¼Û±È£¬ÔÚÄ¿Ç°µÄÖÇÄÜµçÊÓÊÐ³¡ÉÏ£¬Á¿×ÓµãµçÊÓ¿ÉÒÔÂú×ãÕâÒ»ÐèÇó¡£Ïà±ÈÆÕÍ¨Òº¾§µçÊÓ£¬Á¿×ÓµãµçÊÓµÄÉ«ÓòÒª¸ß²»ÉÙ£¬É«²ÊÏÔÊ¾Ð§¹û¸üÏÊÑÞ£»Ïà±ÈOLEDµçÊÓ¡¢MiniLEDµçÊÓ£¬Á¿×ÓµãµçÊÓµÄ¼Û¸ñÓÖÒªÇ×ÃñµÃ¶à¡£Òò´Ë£¬Ä¿Ç°ÊÐÃæÉÏÁ¿×ÓµãµçÊÓ±È½ÏÊÜÏû·ÑÕß»¶Ó­¡£Ã¿ÄêÈ«ÇòµçÊÓÏúÁ¿2ÒÚÌ¨×óÓÒ£¬¶ø¾ÝIHS MarkitÔ¤²â£¬2025ÄêÁ¿×ÓµãµçÊÓ³ö»õÁ¿½«´ïµ½1.35ÒÚÌ¨¡£


 ¿á¿ªP53µçÊÓ£¬65…¼

  ¿á¿ªµçÊÓ½üÈÕÍÆ³öÁËÒ»¿îÁ¿×ÓµãµçÊÓÐÂÆ·£¬¿á¿ªP53£¬Ö÷´òÉ«²Ê¸ß»­ÖÊ£¬ÓµÓÐ102% DCI-P3¹ãÉ«Óò£¬Í¬Ê±¼Û¸ñÉÏÒ²ÈÃÄãºÜÄÑ¾Ü¾ø£¬Í¬Ê±Âú×ãÁË¸ß»­ÖÊºÍÐÔ¼Û±ÈÕâÁ½µã¡£¿á¿ªP53£¬¾ÍÊÇÎÒÃÇ½ñÌìÕâÆªÆÀ²âµÄÖ÷½Ç¡£

¼ò½àµÍµ÷µÄÍâ¹ÛÉè¼Æ

  ¿á¿ªP53Õâ¿îµçÊÓÓÐ55¡¢65¡¢75µÈ¶àÖÖ³ß´ç£¬ÎÒÃÇÃæÇ°µÄÕâ¿îÊÇ65Ó¢´ç´óÐ¡£¬°Ú·ÅÔÚÎÒÃÇ1.6Ã×³¤µÄµçÊÓ¹ñÉÏÕýºÃ£¬²»´ó²»Ð¡¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 ¿á¿ªP53£¬¼ò½àµÍµ÷µÄÍâ¹Û

  ¿á¿ªP53²ÉÓÃÁ÷ÐÐµÄÈ«ÃæÆÁÉè¼Æ£¬ÎÞÇ°¿ò£¬½ü99%µÄÆÁÕ¼±ÈÊ¹¹Û¿´Ê±µçÊÓÏÔµÃ¡°ÎÞ±ß¡±¡£ÆÁÄ»²ÉÓÃ·ÀÑ£¹â²£Á§¹¤ÒÕ£¬¿É¼õÉÙÆÁÄ»·´¹â£¬ÈÃÎÒÃÇ¹Û¿´Ê±²»Ò×ÊÜ»·¾³µÆ¹âÓ°Ïì¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 Á÷ÐÐµÄÎÞÇ°¿òÉè¼Æ

  ÆÁÄ»ÕýÃæÏÂ·½ÓÐ4¸öÐ¡¿×£¬ÕâÊÇÓÃÓÚÔ¶³¡ÓïÒô²Ù¿ØµÄMIC£¬¼´Ê°ÒôÓÃµÄÂó¿Ë·çÕóÁÐ¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 ÆÁÄ»ÏÂ·½£¬Ô¶³¡ÓïÒôMIC

  ¿á¿ªP53ÊÇ¿îÉè¼ÆÉÏ½²¾¿ÐÔ¼Û±ÈµÄ²úÆ·£¬Ã»ÓÐ²ÉÓÃÌ«¶à»¨ÉÚµÄ×°ÊÎ£¬²»¹ýÏñµ××ùÕâÖÖÊµÖÊµÄ¶«Î÷£¬¾Í²ÉÓÃÁËÕæ²ÄÊµÁÏ¡ª¡ª½ðÊôµ××ù£¬¿ÉÒÔ¸ü¼á¹ÌÓÐÁ¦µØÖ§³Å»úÉí£¬65…¼µÄµçÊÓ£¬ÖØÁ¿»¹ÊÇÍ¦´óµÄ¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 ½ðÊôµ××ù£¬ÓÐÁ¦Ö§³Å»úÉí

¹ãÉ«Óò£¬À´×ÔÁ¿×ÓµãµÄ³¬»­ÖÊÌåÑé

  ¿á¿ªP53²ÉÓÃÁËQLEDÁ¿×Óµã¼¼Êõ£¬²ÉÓÃÎÞ»úÄÉÃ×¼¶Á¿×ÓÏÔÊ¾²ÄÁÏ£¬Ìá´¿É«²Ê£¬ÔöÇ¿É«Óò£¬ÆäÆÁÄ»¿ÉÒÔ´ïµ½102% DCI-P3µÄ¹ãÉ«ÓòÏÔÊ¾£¬×Ü¼Æ10.7ÒÚÖÖÉ«²Ê£¬Ê¹É«²Ê´¿¶ÈÌáÉý47%£¬É«²Ê×¼¶ÈÌáÉý154.9%£»´ËÍâ£¬É«²Ê»¹¿ÉÎÈ¶¨Î¬³Ö10Äê/3ÍòÐ¡Ê±²»ÍÊÉ«¡£


 Á¿×ÓµãÆÁÄ»£¬É«²ÊÏÊÑÞ£¬±¥ºÍ¶È¸ß


 À¶É«±íÏÖ£¬É«²ÊµÄ²ã´Î¶¼¿ÉÏÔÊ¾³öÀ´

  Á¿×ÓµãÏÔÊ¾µÄÌØµãÊÇÉ«²ÊÏÊÑÞ£¬±¥ºÍ¶È¸ß£¬ÈÃÈËÑÛ·Ç³£Âú×ã¡£


 ¶¯Ì¬Ó°Æ¬£¬É«²Ê±íÏÖ£¬HDR±íÏÖ

  ÔÚÎÒÃÇ²¥·ÅµÄ¸ßÉ«Óò²âÊÔÓ°Æ¬ÖÐ£¬¿á¿ªP53½ÏºÃµØÕ¹Ê¾³öÁË·á¸»µÄÉ«²Ê£¬ÌØ±ðÊÇÔÚÏ¸½Ú±íÏÖÉÏ£¬³ÊÏÖÁËÎïÌå±íÏÖ·á¸»µÄÎÆÀíÒÔ¼°É«²Ê²ã´Î±ä»¯£¬±£ÁôÁËÔ­Æ¬ÖÐ½Ï¶àµÄÏ¸½Ú¡£


 HDR¡¢¸ßÉ«ÓòÏ¸½Ú±íÏÖ

  ÈçÍ¼ÖÐµÄÌÒºìÉ«È¹×Ó£¬ÔÚÒ»°ãµÄÒº¾§µçÊÓÖÐ£¬ÕâÀïÊÇ¿´²»µ½Ì«¶àÎÆÀíñÞÖåÉÏµÄ²ã´Î±ä»¯µÄ£¬ÎÒÃÇÖ»»á¿´µ½Ò»Õû¿éµÄÌÒºìÉ«¿é¡£


 HDR¡¢¸ßÉ«Óò±íÏÖ£¬È¹×Ó²ã´Î·ÖÃ÷£¬±£ÁôÁË½Ï¶àµÄÏ¸½Ú

  ¿á¿ªP53¾ß±¸COO-VISIONÁ¿×Ó»­ÖÊÒýÇæ£¬¿ÉÒÔ½øÒ»²½ÓÅ»¯»­ÖÊ£¬ÌáÉýÉ«²Ê±¥ºÍ¶È¡¢ÁÁ¶È¡¢ÈñÀû¶È¡¢¶¯Ì¬²¹³¥¡¢ÖÇÄÜ½µÔëµÈ±íÏÖ¡£


 HDRÁÁ³¡±íÏÖ

  ÔÚHDRÓ°Æ¬²âÊÔÖÐ£¬¿á¿ªP53ÔÚ°µ³¡»­ÃæÖÐ±íÏÖ¸üÎªÓÅÐã£¬Ò¹¿ÕÖÐµÄÐÇÐÇ¿Å¿Å·ÖÃ÷£¬½ÏÁÁµÄÔÂÁÁÇøÓòÒ²Ã»ÓÐ¶ÔÖÜÎ§µÄÐÇ¿ÕÔì³ÉÌ«¶àÓ°Ïì¡£Õâ³ýÁËÆÁÄ»±¾ÉíµÄÐÔÄÜÍâ£¬Ò²ÊÇµÃÒæÓÚCOO-VISIONÁ¿×Ó»­ÖÊÒýÇæ£¬Ëü¿ÉÒÔÊµÏÖ2304Ä£Äâ·ÖÇø¿Ø¹â£¬¿ÉÒÔÊ¹ÆÁÄ»Ã÷°µ¶Ô±È¸üºÃ¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 HDR°µ³¡£¬Ã÷°µ¶Ô±È

  Èç¹ûÄãÊÇÇòÃÔ£¬ÄÇÓÃ65…¼µÄÁ¿×Óµã´óµçÊÓÀ´¿´ÇòÈü£¬»áÊÇ²»´íµÄÌåÑé¡£Á¿×ÓµãµÄÏÊÃ÷ÌØµã»áÈÃÇò³¡ÉÏµÄÉ«²Ê¸ü¼ÓÏÊÃ÷Å¨ÁÒ£¬»¹ÓÐ£¬¿á¿ªP53µÄMEMC¶¯Ì¬ÓÅ»¯¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔÈÃ×ãÇòµÄ¹ì¼£¸üÇåÃ÷£¬ÇòÔ±¶¯×÷¸üÇåÎú¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 Çò³¡ÉÏÏÊÑÞÉ«²Ê

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 MEMC¹¦ÄÜÈÃ¶¯×÷¸üÇåÎú

µçÓ°»­ÃæÌåÑé£¬Ã÷°µ±£ÁôÏ¸½Ú£¬ÈËÎï·ôÉ«×ÔÈ»

  ¶ÔÓÚµçÊÓÓÃ»§À´Ëµ£¬¿´µçÊÓ¾ç¡¢¿´µçÓ°ÊÇµçÊÓ»ú×îÖ÷ÒªÓÃÍ¾¡£Èç¹ûÄãÊÇ¶ÔÓÚ»­ÖÊÓÐÒªÇóµÄµçÓ°°®ºÃÕß£¬ÄÇÃ´¿á¿ªP53¿ÉÒÔÂú×ãÄãµÄÒªÇó£¬Ó²¼þÉÏÓÐÁ¿×ÓµãÆÁÄ»£¬Èí¼þÉÏÓÐCOO-VISIONÁ¿×Ó»­ÖÊÒýÇæ¡¢AI»­ÖÊËã·¨µÈ¼¼Êõ£¬¿ÉÒÔ¸üºÃµØÕ¹ÏÖµçÓ°µÄ»­Ãæ¡£


 Í·ºÅÍæ¼Ò

  Í¨¹ýÈ«ÐÂÁ¿×Óµã¸ßÉ«Óò¼¼Êõ£¬¿á¿ªP53ÒÔÄÉÃ×¼¶É«²Ê¼¤·¢£¬¿ÉÊµÏÖ102% DCI-P3¹ãÉ«Óò£¨128%µÄsRGBÉ«Óò£©£¬ÕâÒÑ¾­ÊÇµçÓ°¼¶µÄ¹ãÉ«ÓòÁË¡£DCI-P3ÊÇÃÀ¹úµçÓ°ÐÐÒµÍÆ³öµÄÒ»ÖÖ¹ãÉ«Óò±ê×¼£¬Ò²ÊÇÄ¿Ç°Êý×ÖµçÓ°Éè±¸µÄÉ«²Ê±ê×¼Ö®Ò»£¬É«Óò¸ü·ûºÏÈËÑÛÊÓ¾õÌåÑé£¬ÄÜ¹»ÈÃ¹ÛÖÚ¿´µ½¸üÕæ¡¢¸ü¶àµÄÑÕÉ«£¬¸ü·ûºÏ¿´µçÓ°µÄÉ«²Ê±íÏÖ¡£

  ¿á¿ªP53ÊÇÔõÃ´´ïµ½102% DCI-P3¹ãÉ«ÓòµÄÄØ£¿ÕâÊÇ²ÉÓÃÁËÐÂÐÍÄÉÃ×Ó«¹â·ÛºÍÁ¿×ÓµãÐ­Í¬¼¤·¢£¬ÌáÉýÁË22.9%µÄºìÉ«´¿¶È£¬Ôö¼ÓÁË19.1%µÄÉ«Óò¸²¸ÇÃæ»ý£¬Í¬Ê±²ÉÓÃÏÈ½øµÄ·´ÉäÐÍÍ¸¾µ¼¼Êõ£¬ÕâÑùÄÜÊ¹µÃ¹âÔ´·¢É¢¸ü¾ùÔÈ¡¢»­ÃæÏÔÊ¾¸ü´¿¾»¡¢É«²Ê±íÏÖ¸ü³öÉ«¡£


 ±äÐÎ½ð¸Õ

  ¿á¿ªP53»¹ÓÐÓ²¼þ·ôÉ«ÔöÇ¿£¬Ê¹ÓÃKSFÓ«¹âºì·ÛÔöÇ¿ºìÉ«±íÏÖ£¬¿ÉÒÔÈÃµçÓ°»­ÃæÖÐµÄÈËÎï·ôÉ«¸ü×ÔÈ»Í¨Í¸¡£


 ÉñÆæÅ®ÏÀ

  µçÓ°ÖÐÓÐ·Ç³£¶àµÄÒ¹ÍíºÚ°µ³¡¾°£¬¿á¿ªP53µÄ2304Ä£Äâ·ÖÇø¿Ø¹â£¬¿ÉÒÔ¸üºÃµØ´¦Àí´ËÀà»­Ãæ£¬ÈÃÃ÷°µ¸ü·ÖÃ÷¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 ¸´³ðÕßÁªÃË

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 òùòðÏÀ ºÚ°µÆïÊ¿

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 Ä§½ä

ÓÎÏ·»­ÃæÌåÑé£¬·ç¹âÃÀºÃ£¬ÎïÌåÏ¸½Ú±ÆÕæ

  ÓÎÏ·ÊÇµ±Ç°µçÊÓ»úµÄÒ»¸ö·¢Õ¹·½Ïò£¬ËäÈ»¶ÔÓÎÏ·µÄÓÅ»¯²»ÊÇ¿á¿ªP53Õâ¿îµçÊÓµÄÖØµã£¬²»¹ý¶ÔÓÚÓÎÏ·»­ÃæµÄÏÔÊ¾£¬¿á¿ªP53Ò²×öµÃºÜºÃ£¬¿ÉÒÔ½ÏºÃµØ»¹Ô­ÓÎÏ·ÊÀ½çµÄ·ç¹â¡¢ÎïÌåµÄÏ¸½Ú¡£


 Èü²©Åó¿Ë2077£¬ÁÁ³¡


 Èü²©Åó¿Ë2077£¬°µ³¡

  Í¨¹ýQLED AI»­ÖÊËã·¨£¬´îÅäHDR10¸ß¶¯Ì¬»­ÖÊÌáÉý¼¼Êõ£¬¿á¿ªP53¿ÉÒÔÖÇÄÜÊ¶±ð»­ÃæµÄ³¡¾°£¬´Ó¶øÕë¶ÔÐÔµØÇ¿»¯ÁÁ¶È¡¢°µ²¿Ï¸½Ú¡¢É«²Ê¡£Èç´ËÒ»À´£¬¹Û¿´Õß¿ÉÒÔÁã¾àÀëµØ³Á½þÊ½ÌåÑéÓÎÏ·ÊÀ½ç¡£


 Î×Ê¦3£º¿ñÁÔ


 °¬¶ûµÇ·¨»·

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 Èü²©Åó¿Ë2077

  ÏñÓÎÏ·ÊÀ½çÖÐµÄÑ¤ÀöµÆ¹â£¬»òÕßÎïÌå±íÃæµÄÎÆÀíÏ¸½Ú¡¢²ÄÁÏÖÊ¸Ð£¬¶¼¿ÉÒÔÔÚ¿á¿ªP53µçÊÓµÄÆÁÄ»ÉÏ±íÏÖ³öÀ´¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 Èü²©Åó¿Ë2077£¬ÎïÌåÏ¸½Ú

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 °¬¶ûµÇ·¨»·

  PS£¬¿á¿ªP53¶ÔÓÚÓÎÏ·Éè±¸µÄ½ÓÈëÓÐ²»´íµÄ¼æÈÝÐÔ¡£ÔÚ²âÊÔÖÐÎÒÃÇÊ¹ÓÃÓÎÏ·±Ê¼Ç±¾HDMIÖ±½ÓÊäÈë4KÐÅºÅµ½µçÊÓÉÏ£¬Ò»½ÓÉÏ¾ÍÄÜÊ¹ÓÃ£¬Ã»ÓÐ³öÏÖ²»¼æÈÝµÄÇé¿ö¡£ÓÎÏ·Ö÷»úÒ²ÀàËÆ¡£¶øÒ»°ãÒº¾§µçÊÓÔÚÕâ·½ÃæÊÇ±È½ÏÈÝÒ×³ö´íµÄ£¬Ã»ÓÐ×¨ÃÅ½øÐÐÓÎÏ·Éè±¸·½ÃæµÄÓÅ»¯¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 Î×Ê¦3£º¿ñÁÔ

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 Éú»¯Î£»ú

Á¿×Óµã¸úÆÕÍ¨Òº¾§±È£¬É«²ÊºÃµÃºÜÃ÷ÏÔ

  ÎªÁËÈÃÄã¶ÔÓÚÁ¿×ÓµãµçÊÓµÄÉ«²Ê»­ÖÊÓÐÒ»¸öÖ±¹ÛµÄ¸ÐÊÜ£¬ÎÒÃÇÕÒÁËÌ¨ÆÕÍ¨Òº¾§µçÊÓÀ´×÷¶Ô±È¡£

Á¿×ÓµãµçÊÓ VS ÆÕÍ¨Òº¾§µçÊÓ

  Ò»°ãÀ´Ëµ£¬ÆÕÍ¨Òº¾§µçÊÓµÄÉ«Óò´óÔ¼ÊÇ60%×óÓÒ£¬¸úÁ¿×ÓµãµÄÉ«Óò±È£¬Æä²î¾àÊÇÊ®·ÖÃ÷ÏÔµÄ£¬ÈâÑÛ¿É¼û¡£

  ÈçÍ¼ËùÊ¾£¬¿á¿ªP53Á¿×ÓµãµçÊÓµÄÉ«²Ê¸üÑ¤Àö¸üÏÊÑÞÒ»Ð©£¬¶øÏà±ÈÖ®ÏÂ£¬ÆÕÍ¨Òº¾§µçÊÓµÄÉ«²ÊºÃÏñÃÉÁËÒ»²ã»Ò£¬Ã»ÓÐÄÇÃ´ºÃ¿´ÁË¡£

  ÒÔÉÏÊÇÍ¼Æ¬Õ¹Ê¾£¬ÏÂÃæÊÇÊÓÆµ¼°ÊµÊ±ÓÎÏ·»­ÃæµÄ¶Ô±È¡£

¶ÌÆ¬£ºÉ«²ÊÍõ¹ú

  Èç¹ûÄã²¥·ÅµÄÊÇ¸ßÉ«ÓòµÄ¸ßÇåµçÓ°£¬ÄÇÃ´ÏÔÊ¾³öÀ´µÄÉ«²ÊÐ§¹û²î¾à¾Í»á¸üÃ÷ÏÔ¡£

ÓÎÏ·£ºTOMB RAIDER

  Èç¹ûÁ¿×ÓµãµçÊÓ¸úÆÕÍ¨Òº¾§µçÊÓµÄ¼Û¸ñÏà²î²»¶àµÄ»°£¬ÄÇÃ´ÏàÐÅ´ó²¿·Ö¶¼»áÑ¡ÔñÁ¿×ÓµãµçÊÓ¡£

ÓÎÏ·»­ÃæµÄÉ«²Ê²î¾à¸üÃ÷ÏÔ

ÈýÖØÓ²¼þ»¤ÑÛ£¬ÈÃÄã²»»á¿´¾ÃÁËÑÛ¾¦ÀÛ

  Ð¡Ê±ºò¸¸Ä¸¶¼²»ÈÃÎÒÃÇ¿´Ì«¾ÃµçÊÓ£¬ÒòÎª¿´¾ÃÁËÑÛ¾¦Æ£ÀÍ£¬»áµ¼ÖÂÊÓÁ¦ÏÂ½µ¡£Èç½ñµÄµçÊÓ»úÒÑ¾­¿ÉÒÔ¼õÇáÕâÖÖÇé¿ö¡£Ïñ¿á¿ªP53£¬¾ßÓÐÈýÖØÓ²¼þ»¤ÑÛ¼¼Êõ£ºMEMCÔË¶¯²¹³¥¡¢DCµ÷¹âÎÞÆµÉÁ¡¢¹âÇ¿Í»±ä±£»¤¡£

  MEMCÈ«·½Î»ÔË¶¯²¹³¥¼¼Êõ£¬Ç°ÃæÎÒÃÇÒÑ¾­½²¹ý£¬¿ÉÒÔÏû³ý¸ßËÙÔË¶¯»­Ãæ´øÀ´µÄÍÏÎ²¼°¶¶¶¯ÏÖÏó£¬¾º¼¼»­ÃæÇåÎúÁ÷³©¡£¹âÇ¿Í»±ä±£»¤¼¼Êõ£¬ÔòÊÇ¸ù¾ÝÊµ¼Ê²¥·Å»­ÃæÖÇÄÜµ÷½Ú±³¹âµÆÁÁ¶È£¬±ÜÃâ»­Ãæ¹ýÁÁ´ÌÑÛ£¬ºÇ»¤ÓÃ»§ÑÛ¾¦½¡¿µ¡£

  ÆµÉÁ£¬ÔòÊÇÖ¸LEDµÆÔÚÒ»¶¨Ê±¼äÖÜÆÚÒÔÏàÍ¬¹¦ÂÊºÍ¹Ì¶¨ÆµÂÊ½øÐÐµÄÉÁË¸¡£ÆÕÍ¨Òº¾§µçÊÓÎªÁË±£³ÖµçÊÓÁÁ¶ÈºÍÉ«²Ê¾ùÔÈ£¬²ÉÓÃPWMµ÷¹â£¬Í¨¹ý¿ØÖÆÄ£×é±³¹âµÆÁÁ¡¢Ãð½»ÌæÊ±¼äµ÷½ÚÁÁ¶È£¬µ±½»Ìæ¹»¿ìÊ±ÈËÑÛ²»ÈÝÒ×·Ö±æ£¬»áÒÔÎªÆÁÄ»Ò»Ö±ÔÚÁÁ£¬µ«µçÊÓÒ»Ö±´¦ÓÚÆµÉÁ×´Ì¬¡£


 Í¨¹ýµ÷¸ß¿ìÃÅ¡¢ISOÀ´¹Û²âÆµÉÁ

  µçÊÓµÄÆµÉÁÈËÑÛÎÞ·¨Ê¶±ð£¬µ«ÊÇ¿ÉÒÔÍ¨¹ýÊÖ»ú×¨ÒµÄ£Ê½¡¢Âý¶¯×÷»òÕß×¨ÒµÏà»ú½øÐÐÊ¶±ð¡£ÎÒÃÇÍ¨¹ýÕâÖÖ·½·¨²âÊÔÁË¿á¿ªP53µÄÎÞÆµÉÁ¹¦ÄÜ£¬²¢ÓÃÆÕÍ¨Òº¾§ÏÔÊ¾Æ÷½øÐÐÁË¶Ô±È¡£

  ÎÒÃÇËæ»úÌôÑ¡ÁËÒ»Ì¨ÕýÔÚÊ¹ÓÃµÄÏÔÊ¾Æ÷£¬ÅÄµ½ÏÔÊ¾Æ÷³öÏÖÁËºÜÃ÷ÏÔµÄÆµÉÁºÚ´ø£º


 ÆÕÍ¨Òº¾§ÏÔÊ¾Æ÷£¬ÅÄÉãµ½ÆÁÄ»²»Í£ÉÁË¸

  ÎÒÃÇÓÖµ÷½ÚÏà»úµÄISO¡¢¿ìÃÅ²ÎÊýÅÄÉã¿á¿ªP53µÄµçÊÓÆÁÄ»£¬ÊÔÁËºÜ¶à´ÎÊ¼ÖÕÃ»ÓÐ¹Û²âµ½ÆµÉÁÏÖÏó£¬¿ÉÒÔÈ·ÈÏ¿á¿ªP53ÊµÏÖÁËÎÞÆµÉÁµÄ»¤ÑÛ¹¦ÄÜ¡£

  ÕâÊÇÒòÎª¿á¿ªP53µçÊÓ²ÉÓÃÐÂÒ»´úDCÖ±Á÷µ÷¹â¼¼Êõ£¬¸Ä½øÁËµçÔ´Óë±³¹âÇý¶¯µçÂ·£¬Í¨¹ýÖ±Á÷µ÷¹â¼¼ÊõÆ½ÎÈ¿ØÖÆµçÊÓÁÁ¶È£¬ÄÜÏû³ýµçÊÓµÄÆµÉÁ¡£


 ¿á¿ªP53£¬Ã»ÓÐ¹Û²âµ½ÆµÉÁ

ÒôÏìÌåÑé£¬»·ÈÆÁ¢ÌåÉù

  ¿á¿ªP53²ÉÓÃ¶Å±È½âÂë¼¼Êõ£¬´îÔØ20WÁ¢ÌåÉùË«ÑïÉùÆ÷£¬¶Ô³ÆÊ½Ë«¶ÀÁ¢ÒôÇ»£¬¿ÉÒÔÊÍ·Å³ö»·ÈÆ¸Ð³¬Ç¿Éù³¡£¬´¿¾»±£ÕæµÄÁÙ³¡ÒôÐ§£¬´øÀ´ÏÖ³¡¼¶±ðµÄ³Á½þÌý¸Ð¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 ÒôÖÊ²âÊÔ

  ÎÒÃÇ²¥·ÅÁËÒ»Ð©¾­µäµÄ²âÊÔ·¢ÉÕ½ðÇú£¬´ÓÏÖ³¡Ìý¸ÐÀ´Ëµ£¬¿á¿ªP53µÄÒôÁ¿ÅìÅÈ£¬Òô³¡¶¨Î»·ÖÃ÷£¬ÓÐ»·ÈÆ¸ÐµÄÁ¢ÌåÉù£¬¿ÉÒÔÂú×ã´ó²¿·Ö¼ÒÍ¥ÐèÇó¡£

¿á¿ªÏµÍ³£¬×ÊÔ´·á¸»£¬²Ù×÷ÌåÑéÁ÷³©

  ¿á¿ªµçÊÓP53²ÉÓÃ¿á¿ªÏµÍ³£¬ÏµÍ³ÆµµÀÀ¸Ä¿ºÜ¶à£¬Ó°ÊÓ¡¢Ó¦ÓÃ¡¢ÓÎÏ·µÈÐèÇó¶¼¿É¿ìËÙ´¥´ï¡£ÏµÍ³¾ßÓÐ´óÊý¾ÝËã·¨ÍÆ¼öÄÚÈÝ¡¢ÓÃ»§¸öÐÔ»¯ÉèÖÃ¡¢¸ºÒ»ÆÁµÄ¿ì½Ý²Ù×÷µÈÌØµã¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 ¿á¿ªÏµÍ³Ê×Ò³


 ¸ºÒ»ÆÁµÄ¹¦ÄÜ¿ì½ÝÈë¿Ú

  ¿á¿ªP53²ÉÓÃMT9638Ð¾Æ¬£¬ËÄºËA55 CPU£¬´îÅä3GBÔËÐÐÄÚ´æ£¬¿ÉÒÔ±£Ö¤ÏµÍ³²Ù×÷µÄÁ÷³©ÐÔ£¬ÔÚÎÒÃÇÆÀ²â¹ý³ÌÖÐºÁÎÞ¿¨¶Ù¡£


 ÏµÍ³Àï¿á¿ªP53µÄÓ²¼þÅäÖÃÐÅÏ¢

  ¶ÔÓÚÖÇÄÜµçÊÓ£¬ºÜ¶àÈË¶¼»á¹Ø×¢Ò»µã£¬Ó°ÊÓ×ÊÔ´¡£ÔÚÕâ·½Ãæ£¬¿á¿ªP53ÏµÍ³¾ÛºÏÁË¶à¸öÆ½Ì¨×ÊÔ´£¬Ìá¹©ÁË·á¸»µÄÓ°ÊÓÄÚÈÝ£¬Âú×ã¸÷ÀàÐÍÓÃ»§µÄÐèÇó¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 Ó°ÊÓ

  4K³¬¸ßÇå×¨Çø£¬ÈÃÄã¿ÉÒÔÇáËÉÏíÊÜµ½¿á¿ªP53Õâ¿î4KµçÊÓ×îÇåÎúµÄ»­ÖÊ¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 ³¬¸ßÇå

ÌÚÑ¸STARTÔÆÓÎÏ·

  ÔÆÓÎÏ·ÊÇÄ¿Ç°µçÊÓ´óÆÁÀï±È½Ï»ðÈÈµÄÇ÷ÊÆ£¬¿á¿ªP53ÊÊÅäÌÚÑ¸STARTÔÆÓÎÏ·ÔÆÓÎÏ·Æ½Ì¨£¬Íæ¼ÒÅäºÏ¸÷ÖÖÓÎÏ·Éè±¸¿É³©Íæ¸÷ÀàÓÎÏ·¡£¾Ý¹Ù·½×ÊÁÏ£¬¿á¿ªP53ÊÇÌÚÑ¸STARTÔÆÓÎÏ·¹Ù·½ÈÏÖ¤µÄÈýÐÇÉè±¸£¬Æä´¥¸ÐÑÓÊ±Ð¡ÓÚ120ms£¬ÎÞËºÁÑ¿¨¶Ù¡¢¶¶¶¯ÍÏÎ²ÏÖÏó£¬ÓÎÏ·»­ÃæÏ¸ÄåÁ÷³©¡£


 ÌÚÑ¸STARTÔÆÓÎÏ·Æ½Ì¨£¬È­»Ê14

  °²×°ºÃÌÚÑ¸STARTÔÆÓÎÏ·ºó£¬¿ÉÒÔ¿´µ½¸÷ÀàÓÎÏ·´ó×÷£¬°üÀ¨È­»Ê14¡¢·ÉËÙÆïÐÐ¡¢Ô­ÉñµÈ£¬¾ù²»ÐèÏÂÔØ¼´¿É³©Íæ£¨ÍøËÙÒªºÃ£©¡£


 ·ÉËÙÆïÐÐ


 Ô­Éñ

ÓïÒô²Ù¿Ø£¬Ò»¼üÍ¶ÆÁ£¬Íæ×ªµçÊÓ

  ºÜ¶àÓÃ»§ÈËÈº°üÀ¨ÀÏÄêÈËµÈ£¬¶¼ÓÃ²»Ì«À´ÖÇÄÜµçÊÓµÄÒ£¿ØÆ÷£¬ÕâÊ±AIÓïÒô²Ù¿Ø¾ÍÊÇÒ»¸öºÜºÃµÄÑ¡Ôñ¡£¿á¿ªµçÊÓP53ÄÚÖÃÁËAIÓïÒô²Ù¿Ø£¬¶øÇÒÊÇÔ¶³¡ÓïÒô²Ù¿Ø£¬Ò²¾ÍÊÇËµ£¬²»ÐèÒª°´Ò£¿ØÆ÷ÓïÒô¼ü£¬Ö»ÒªÖ±½Ó¶ÔµçÊÓËµ³öÓïÒôÖ¸Áî£¨Ð¡Î¬Ð¡Î¬£©£¬¼´¿É»½ÐÑAI£¬½øÐÐÓ°Òôµã²¥¡¢²¥·Å¿ØÖÆ¡¢×ÊÁÏ²éÑ¯¡¢ÏµÍ³ÉèÖÃµÈ¸÷Àà²Ù×÷¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
 ÓÃÓïÒôËÑË÷×îÐÂµçÓ°

  Í¶ÆÁÊÇÄêÇáÓÃ»§¾­³£»áÓÃµ½µÄ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔÍ¶ËÍÊÖ»úÀïµÄÊÓÆµ£¬²¥·ÅÊÖ»úAPPÀïµÄÊÓÆµ£¬Ïàµ±·½±ã¡£

  ¿á¿ªP53Ö§³ÖÎÞÍøÍ¶ÆÁ¡¢Ò»¼üÍ¶ÆÁµÈ£¬ÈÃÄãÏíÊÜ¸ü±ã½Ý¸üÖÇÄÜµÄ»¥ÁªÍøÉú»î¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â
°²×¿ÊÖ»ú¡¢WINµçÄÔ¿ÉÖ±½ÓÓëµçÊÓÁ¬½Ó

  ÒÔ°²×¿ÊÖ»úÎªÀý£¬Ö»ÐèÒªÔÚÏµÍ³ÏÂÀ­²Ëµ¥ÀïµãÎÞÏßÍ¶ÆÁ£¬ÔÚ·¢ÏÖµçÊÓºó£¬¼´¿ÉÒ»¼üÁ¬½Ó¡£

¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â¿á¿ªµçÊÓP53ÆÀ²â

×Ü½á£¬Ò»¿î¸ßÐÔ¼Û±ÈµÄ³¬»­ÖÊµçÊÓ

  ÈçÉÏ£¬¿á¿ªP53µçÊÓÔÚÎÒÃÇµÄÆÀ²â¹ý³ÌÖÐ£¬±íÏÖ³öÁËÏÊÑÞµÄÉ«²Ê£¬Á¿×ÓµãÏÔÊ¾¼¼ÊõÅäºÏÆäÐ¾Æ¬¡¢AIËã·¨µÄ»­ÖÊ´¦Àí£¬ÈÃÕâÌ¨µçÊÓÄÜ¸øÈËÂú×ãµÄÊÓ¾õÏíÊÜ¡£ÆäËü·½Ãæ£¬Èý´ó»¤ÑÛ¹¦ÄÜ¡¢ÓïÒô²Ù¿Ø¡¢Ò»¼üÍ¶ÆÁ¡¢Ó°ÊÓ¼°ÓÎÏ·×ÊÔ´µÈ£¬Ò²ÈÃÕâ¿îµçÊÓÊ¹ÓÃÆðÀ´¸üÎªÊæÊÊ¡¢±ã½Ý¡£


 ¿á¿ªP53µçÊÓ

  µ±È»£¬×÷ÎªÏû·ÑÕß£¬»¹¹ØÐÄ¼Û¸ñ¡£ÎÒÃÇÆÀ²âµÄÕâÌ¨¿á¿ªP53µçÊÓÊÇ65…¼µÄ£¬Ä¿Ç°ÔÚµçÉÌÆ½Ì¨µÄ´ÙÏúµ½ÊÖ¼ÛÊÇ3599Ôª£¬×÷ÎªÒ»Ì¨Á¿×ÓµãµçÊÓ£¬ÕâÒ»¼Û¸ñÏàµ±ÓÐ¾ºÕùÁ¦£¬²»Ö¹±ÈÍ¬ÀàÁ¿×ÓµãµçÊÓ±ãÒË£¬ÉõÖÁÒ²±È²»ÉÙÒº¾§µçÊÓ±ãÒË¡£Èç¹ûÄã½üÆÚÓÐ¹ºÂòµçÊÓµÄ´òËã£¬Õâ¿îÆÄÓÐÐÔ¼Û±ÈµÄ³¬»­ÖÊµçÊÓ£¬²»·Á¿´¿´¡£

ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼

ÀÏÐ»

ÍÆ¼öÔÄ¶Á

ÖÇÄÜ»¯¡¢ÊÖ»úÍ¶ÆÁÇ¿ OPPOÖÇÄÜµçÊÓK9¼ò½é ÖÇÄÜ»¯Ç¿ OPPOÖÇÄÜµçÊÓK9¼ò½é
ÖÇ»ÛµçÊÓÅÅÐÐ°ñ
ÖÇ»ÛÍ¶Ó°ÅÅÐÐ°ñ

Ïà¹ØÎÄÕÂ

¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2019 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼