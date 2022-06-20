ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ¼Òµç > µçÊÓÍ¶Ó°

ÓÃ´óÆÁÍæÓÎÏ· È«Í¨µÀ120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â

2022-06-20 06:00:00 ×÷Õß£ºÀÏÐ»

  ¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿´ÎÊÀ´úÖ÷»úµÄ·¢²¼¡¢ÔÆÓÎÏ·µÄ·ÉËÙ·¢Õ¹£¬»½ÆðÁËÓÎÏ·Íæ¼Ò¸üÐÂÏÔÊ¾Éè±¸µÄÐèÇó£¬ÕâÊ¹µÃ120HzµçÊÓÏúÁ¿´óÔö£¬³ÉÎªÖÇÄÜµçÊÓÏ¸·ÖÊÐ³¡ÀïµÄÈÈÃÅÆ·Àà¡£120HzÊÇÖ¸µçÊÓÆÁÄ»µÄË¢ÐÂÂÊ£¬Í¨Ë×À´½²ÊÇÖ¸1ÃëÖÓ¿ÉÒÔ²¥·Å120Ö¡»­Ãæ¡£ÆÕÍ¨µçÊÓµÄË¢ÐÂÂÊÒ»°ãÊÇ60Hz£¬¶ÔÓÚÆÕÍ¨ÓÃ»§À´Ëµ¹Û¿´µçÊÓ¾ç¡¢µçÓ°ÒÑÊÇ×ã¹»ÁË¡£²»¹ýÈç¹ûÊÇÓÃÓÚÓÎÏ·£¬°ÑµçÊÓ×÷ÎªÓÎÏ·ÏÔÊ¾ÆÁÀ´Ê¹ÓÃ£¬ÄÇÃ´120HzµçÊÓ²ÅÄÜ¹»Âú×ãÍæ¼Ò¶ÔÓÚ¿ìËÙ²Ù×÷ÏìÓ¦µÄÒªÇó¡£

  ×î½üÎÒÃÇÊÕµ½Ò»¿îÐÂÆ·£¬¡°È«Í¨µÀ120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ¡±´´Î¬A23£¬Ö§³ÖÈ«Í¨µÀ120HzÄÚÈÝ¸ßË¢ÏÔÊ¾¡¢120Hz MEMC£¬´îÔØÈ«³ÌVRR¿É±äË¢ÐÂÂÊ¡¢ALLM×Ô¶¯ÓÎÏ·Ä£Ê½ºÍÓÎÏ·Á¬½Ó×ÔÊÊÓ¦µÈ¹¦ÄÜ£¬»¹»ñµÃÌÚÑ¶STARTÈýÐÇÈÏÖ¤£¬¿ÉÍæÔÆÓÎÏ·¡£

ÓÃ´óÆÁÍæÓÎÏ· È«Í¨µÀ120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 ´´Î¬A23µçÊÓ

  ´´Î¬A23²ÉÓÃ4K·Ö±æÂÊÆÁÄ»£¬Ô­²Ê¸ßÉ«×¼¦¤E¡Ö1.2£¬²¢´îÔØAI»­ÖÊÒýÇæ£¬´îÔØËÄÖØÓ²¼þ»¤ÑÛ¼¼Êõ¡£²Ù¿ØÉÏÖ§³ÖÈ«³¡¾°Í¶ÆÁºÍÔ¶³¡ÓïÒô¡£Ó²¼þÉÏ£¬ÎÒÃÇÆÀ²âµÄ65…¼¿î´´Î¬65A23´îÔØ2+32GBÄÚ´æ£¨75…¼¿îÎª3GBÔË´æ£©¡¢ËÄºËA55Ð¾Æ¬£¬ÊôÓÚ¸ßÐÔ¼Û±ÈÓÎÏ·µçÊÓÈëÃÅ¿î£¬Ä¿Ç°¹Ù·½ÊÛ¼Û2999Ôª¡£

Éè¼Æ·ç¸ñ£º³ÁÎÈµÄÀ¶

  ´´Î¬A23µÄÍâ¹ÛÉè¼Æ·ç¸ñ±È½Ï³ÁÎÈ£¬µ××ù¡¢Ç°Ãæ°åµÄÅäÉ«ÊÇµã´äÀ¶¡¢²ØÒ¹À¶Ë«ÅäÉ«¡£


 ÕûÌåÍâ¹Û

  ¡°²ØÒ¹À¶¡±ÒíÐÍ½ðÊôµ××ù£¬²ÉÓÃ×ÔÈ»ÓðÒíÉè¼Æ£¬´øÀ´×ÔÓÉÓëÁé¶¯ÆøÏ¢¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 ²ØÒ¹À¶ÒíÐÍ½ðÊôµ××ù

  Ç°Ãæ°åÓÐ¡°µã´äÀ¶¡±×°ÊÎÌõ£¬È¡ÓÚ×ÔÈ»½ç´äÄñµÄÉ«²Ê£¬Áé¶¯µÄ×ÔÈ»Ö®ÃÀ¡£ÓÒÏÂ½Ç»¹ÓÐ120HzµÄ²úÆ·¹¦ÄÜ±êÊ¶¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 120Hz±êÊ¶

  Ç°Ãæ°åÖÐ¼äÊÇ´´Î¬µÄLOGO£¬ÏÂ·½ÓÐ4¸öÐ¡¿×£¬ÊÇÓÃÓÚÔ¶³¡ÓïÒô²Ù¿ØµÄÊ°ÒôÂó¿Ë·ç¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 ´´Î¬LOGO£¬Ô¶³¡ÓïÒôÂó¿Ë·ç

ÓÎÏ·ÊÊÅä£ºÁ¬½ÓPS5

  ÎªÁËÊÊÓ¦ÓÎÏ·µÄÐèÇó£¬´´Î¬A23ÅäÖÃÁË120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊÏÔÊ¾ÆÁ£¬´îÔØHDMI2.1´«Êä½Ó¿Ú£¬Ë«ÆµWi-Fi£¬ÒÔ¼°È«³ÌVRR¿É±äË¢ÐÂÂÊ¡¢120Hz MEMC¹¦ÄÜ£¬¸ü´îÔØALLM×Ô¶¯ÓÎÏ·Ä£Ê½ºÍÓÎÏ·Á¬½Ó×ÔÊÊÓ¦µÈ¹¦ÄÜ¡£ÕâÐ©¿ÉÒÔÈÃ´´Î¬A23ÔÚÁ¬½ÓÓÎÏ·Ö÷»ú×÷ÎªÏÔÊ¾Éè±¸Ê±£¬Ê¹ÓÃÌåÑé¸üºÃ¡£

ÓÃ´óÆÁÍæÓÎÏ· È«Í¨µÀ120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 Á¬½Óµ½PS5ÓÎÏ·Ö÷»ú

  ÎÒÃÇÊ¹ÓÃPS5ÓÎÏ·Ö÷»úÁ¬½Ó´´Î¬A23£¬Ê¹ÓÃHDMI2.1Ïß´«ÊäÐÅºÅ¡£ÔÚÁ¬½Ó³É¹¦ºó£¬´´Î¬A23Ê¶±ðµ½PS5ÓÎÏ·Ö÷»ú£¬²¢×Ô¶¯½øÈëµ½ÓÎÏ·¼ÓËÙÄ£Ê½¡£µ±´´Î¬A23¼ì²âµ½ÓÃ»§½ÓÈëÓÎÏ·Ö÷»ú(ÈçPS/Xbox/Switch)»òÕý´¦ÓÚÓÎÏ·³¡¾°Ê±£¬¾Í»á×Ô¶¯ÇÐ»»ÖÁµÍÑÓ³ÙµÄÓÎÏ·Ä£Ê½£¬´Ó¶øÇãÐ±ÏµÍ³×ÊÔ´£¬±£ÕÏÓÎÏ·ÌåÑé¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â

  Á¬½Óµ½´´Î¬A23ºó£¬ÔÚ4K·Ö±æÂÊÏÂ£¬PS5»á×Ô¶¯ÉèÎª60HzÊä³öÐÅºÅ£¬ÕâÊ±ÕûÌåµÄ»­ÃæÐ§¹û»á±È½ÏºÃ¡£ÁíÍâÓÃ»§Ò²¿ÉÊÖ¶¯´ò¿ªµçÊÓµÄ120Hz¹¦ÄÜ¡£

ÓÃ´óÆÁÍæÓÎÏ· È«Í¨µÀ120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 PS5ÓÎÏ·»­Ãæ

ÇÐ»»µ½120Hz

  ¾Ý¹Ù·½×ÊÁÏ£¬´´Î¬A23Ö§³ÖÈ«Í¨µÀ120Hz¸ßË¢ÏÔÊ¾£¬¼´HDMIÍ¨µÀ¡¢USBÍ¨µÀ¡¢ÍøÂçÍ¨µÀ¶¼ÄÜÊµÏÖ120HzÄÚÈÝÏÔÊ¾¡£

  ÎÒÃÇ»¹Ê¹ÓÃPCÆ½Ì¨µçÄÔÖ÷»úÁ¬½Ó´´Î¬A23£¬ÌåÑéÆä¼æÈÝÐÔ¡£ÏÔ¿¨ÎªiGame GeForce RTX 3050 Ultra W OC¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 ÓÃPCÆ½Ì¨Á¬½Óµ½µçÊÓ

  ´´Î¬A23Ä¬ÈÏÊÇ60HzË¢ÐÂÂÊµÄ£¬Í¼ÏñÉèÖÃÀï¿ÉÒÔÊÖ¶¯´ò¿ª120Hz¹¦ÄÜ¡£µçÊÓ´ò¿ª120Hzºó£¬µçÄÔÏµÍ³Ê¶±ðµ½£¬ÎÒÃÇÒ²½«ÆäÏÔÊ¾µ÷ÕûÎª120HzË¢ÐÂÂÊ¡£´ËÊ±µçÊÓÇÐ»»µ½È«¸ßÇå1080P¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 Ê¶±ðµ½120HzÐÅºÅ

  ´´Î¬A23µçÊÓÏµÍ³ÄÚÖÃÁË²»ÉÙÓÃÓÚÓÅ»¯ÓÎÏ·ÊÊÅäµÄÑ¡Ïî£¬ÔÚÍ¼ÏñÄ£Ê½Àï¿ÉÒÔÑ¡ÓÎÏ·Ä£Ê½¡£ÉèÖÃ»¹Ìá¹©ÁËEDID£¨Extended display identification data£¬À©Õ¹ÏÔÊ¾Æ÷Ê¶±ðÊý¾Ý£©¡£´ËÍâ£¬»¹ÓÐFreeSyncÑ¡Ïî£¬Ö§³ÖFreeSyncµÄÏÔÊ¾Éè±¸¿ÉÓëÓÎÏ·Í¬²½Ë¢ÐÂ£¬ÄÜ¹»½â¾öÓÎÏ·Ë¢ÐÂÂÊ±ä»¯Ê±ÏÔÊ¾»­ÃæËºÁÑÒÔ¼°¿¨¶ÙµÈÎÊÌâ¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 120Hz×´Ì¬

ÔÆÓÎÏ·£ºµçÊÓ´óÆÁÍæ£¬ÕæÏã

  ´´Î¬A23Ö§³ÖÔÆÓÎÏ·£¬ÓÃ»§¿ÉÔÚÏß³©Íæ3AÓÎÏ·´ó×÷£¬²»ÓÃÏÂÔØÃâÈ¥°²×°£¬µã»÷¼´¿É¿ªÊ¼ÓÎÏ·¡£Ö»ÒªÍøËÙÕý³££¬ÆäÌåÑé¿ÉÈçÍ¬Ö÷»úÓÎÏ·Ò»Ñù³©¿ì¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 ÔÆÓÎÏ·

  ÎÒÃÇ´ò¿ªÌÚÑ¶ÔÆÓÎÏ·£¬´ËÊ±µçÊÓÆÁÄ»ÉÏµ¯³öÌáÊ¾£ºÒÑ½øÈë¡°ÓÎÏ·¼ÓËÙ¡±Ä£Ê½¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 ×Ô¶¯½øÈëÓÎÏ·¼ÓËÙÄ£Ê½

  ´´Î¬A23´ïµ½ÌÚÑ¶STARTµÄÈýÐÇÉè±¸ÈÏÖ¤±ê×¼£¬Æä´¥¸ÐÑÓÊ±<120ms£¬¿É¸ü³©¿ìµØ½øÐÐÓÎÏ·¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 ÔÆÓÎÏ·Æ½Ì¨Ìá¹©ÁË¶àÖÖÓÎÏ·

  ÔÆÓÎÏ·¿ÉÊ¹ÓÃ¶àÖÖÉè±¸½øÐÐÓÎÍæ£¬Ò£¿ØÆ÷¡¢ÊÖ±ú£¬»òÕßÊÖ»úÐ¡³ÌÐòÄ£ÄâÊÖ±ú¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 È­»ÊÓÎÏ·»­Ãæ

  ±ÊÕßÊÔÍæÁËÒ»¾ÖÈ­»Ê£¬ÌåÑé·Ç³£Á÷³©£¬ÔÚµçÊÓÉÏÍæÕâÓÎÏ·£¬ÓÐµãÕÒ»ØÁËÍ¯Äê¸úÐ¡»ï°éÔÚµçÊÓÇ°ÍæÓÎÏ·µÄ¸Ð¾õ¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 È­»ÊÓÎÏ·»­Ãæ

É«²Ê»­ÖÊ£ºÔ­²Ê¸ßÉ«×¼¦¤E¡Ö1.2

  ´´Î¬A23²ÉÓÃ120Hz¸ßË¢ÏÔÊ¾ÆÁ£¬´îÔØ´´Î¬AI»­ÖÊÒýÇæ£¬¿ÉÊµÏÖ¦¤E¡Ö1.2Ô­²Ê¸ßÉ«×¼µÄ»­ÖÊÏÔÊ¾£¬»¹ÓÐSR³¬½âÏñ¡¢¶¯Ì¬É«²ÊÔöÇ¿µÈ»­ÖÊÓÅ»¯¼¼Êõ¡£

  ¦¤EÊÇÉ«²Ê×¼È·¶È£¬ÕâÒ»²ÎÊýÒ»°ãÔÚ×¨ÒµÏÔÊ¾Æ÷ÖÐÊ¹ÓÃ½Ï¶à¡£¦¤EÊýÖµÔÚ1×óÓÒ»á±»ÈÏÎªÊÇ×¨ÒµµÄÏÔÊ¾Æ÷£¬¿É¹©Éè¼ÆÊ¦Ê¹ÓÃ¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 É«½×¹ý¶É±íÏÖ

  ÔÚÎÒÃÇ³£¹æµÄÖ÷¹Û²âÊÔÖÐ£¬´´Î¬A23µÄÉ«½×Í¼¸÷·½¸ñ¹ý¶ÈÃ÷ÏÔ£¬À¶É«¡¢ºìÉ«¼â¶Ë´¦µÄ¸ñ×ÓÖ®¼ä·Ö¸ôÃ÷ÏÔ£¬É«½×¹ý¶ÉÇåÎú£¬¹ý¶ÉÔ½ÇåÎúÔòÉ«²Ê±íÏÖÔ½ºÃ¡£×÷ÎªÒ»¿îÒº¾§ÏÔÊ¾Éè±¸£¬´´Î¬A23µÄÉ«²Ê±íÏÖÁ¦ÊÇÍ¦×¼È·µÄ£¬ÔÚÍ¬Àà²úÆ·ÖÐ½ÏºÃ¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 HDR¸ßÉ«ÓòÓ°Æ¬±íÏÖ

  ´´Î¬A23´îÔØ´´Î¬AI»­ÖÊÒýÇæ£¬ÓµÓÐÔ­²Ê¸ßÉ«×¼¡¢SR³¬½âÏñ¡¢¶¯Ì¬É«²ÊÔöÇ¿µÈÉ«²Ê»­ÖÊÓÅ»¯¼¼Êõ¡£ÕâÐ©¼¼Êõ¿ÉÒÔÈÃµçÓ°µçÊÓ¾çµÄ»­Ãæ±íÏÖ¸üºÃ¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 µçÓ°³¡¾°

  SR³¬½âÏñÊÇ»ùÓÚ»­ÖÊÒýÇæµÄÓ²¼þ»­ÖÊµ÷Ð£¼¼Êõ£¬¿É¶Ô»­ÃæÄÚÈÝÊ¶±ð²¢ÓÅ»¯£¬ÖØ¹¹Í¼ÏñÏ¸½Ú£¬ÈÃµÍ·Ö±æÂÊÓ°Æ¬ÖØÉúÎª4K¹ÛÓ°ÌåÑé¡£¶¯Ì¬É«²ÊÔöÇ¿ÊÇ»ùÓÚ»­ÖÊÒýÇæµÄÖÇÄÜµ÷Ð£¼¼Êõ£¬»á¶¯Ì¬µ÷Ð£Ã¿Ò»Ö¡µÄÉ«²Ê±¥ºÍ¶È£¬»¹Ô­³ö¸üÎª×ÔÈ»µÄÉ«²ÊÏ¸½Ú¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 ÓÎÏ·³¡¾°

  ´´Î¬A23»¹¾ßÓÐ120Hz MEMC¹¦ÄÜ£¬¿ÉÎªÌåÓý±ÈÈü£¬ÓÎÏ·µÈ¸ßËÙ¶¯×÷µÄÊÓÆµÄÚÈÝÌá¹©ÎÞÄ£ºýäÖÈ¾£¬½â¾ö»­Ãæ¶¶¶¯¡¢ÖØÓ°ÒÔ¼°ÍÏÎ²µÈÎÊÌâ¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 ÓÎÏ·³¡¾°

  ´´Î¬A23»¹´îÔØËÄÖØÓ²¼þ»¤ÑÛ¼¼Êõ£¬Ö§³Ö¹âÑ§·ÀÀ¶¹â¡¢¹âÇ¿Í»±ä±£»¤¡¢ÎÞÆÁÉÁµÈ£¬¿ÉÒÔ¼õ»ºÓÃÑÛÆ£ÀÍ¡£

ÒôÏìÅäÖÃ

  ÒôÏì·½Ãæ£¬´´Î¬A23²ÉÓÃË«È«Æµ¶ÀÁ¢µ¥ÔªÉè¼Æ¡¢µ¹Ïà¹ÜÉè¼Æ¡¢¶ÀÁ¢Ðü¹ÒÉè¼Æ£¬Ï¡ÍÁîÏÌúÅðÇ¿´Å²ÄÁÏ£¬¹²2*10W¹¦ÂÊ¡£Ö§³Ö¶Å±È½âÂë¡¢DTSÒôÐ§£¬ÈÃÓÃ»§ÄÜÌåÑéµ½Á¢Ìå»·ÈÆÒôÐ§¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 ·¢ÉÕ½ðÇú²¥·Å²âÊÔ

  ´´Î¬A23»¹ÓÐÎå´óÒôÐ§¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔÔöÇ¿¹ÛÓ°ÌåÑé£¬°üÀ¨ÐéÄâ»·ÈÆÉù¡¢3D¿Õ¼ä¸Ð¡¢¶Ô°×ÇåÎú¡¢ÒôÁ¿Æ½ºâ¡¢¸ßµÍÒôÔöÇ¿¡£

ÖÇÄÜ½»»¥£ºÊÖ»úÍ¶ÆÁ£¬ÓïÒô²Ù¿Ø

  ´´Î¬A23Ö§³ÖÈ«³¡¾°Í¶ÆÁ£¬ÔÚ¹ÛÓ°¡¢ÈüÊÂ¡¢Íø¿Î¡¢½¡Éí¡¢»áÒé¡¢Ìý¸è¡¢¾µÏñµÈÆß´ó³¡¾°ÏÂ£¬¾ù¿ÉÍ¨¹ýÍ¶ÆÁÈÃÊÖ»ú¶ËµÄÐ¡ÆÁÄÚÈÝÊµÊ±µØ³ÊÏÖÔÚA23µÄ´óÆÁÉÏ£¬´ó´óÍØÕ¹ÁËµçÊÓ»úµÄÊ¹ÓÃ³¡¾°¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 ÊÖ»úÍ¶ÆÁ¹ÛÓ°

  ÄêÇáÓÃ»§¿ÉÄÜ»á¾õµÃ×Ô¼º¿´µçÊÓ½ÏÉÙ£¬µ«ÍêÈ«¿ÉÒÔ°ÑÊÖ»úAPPÀïµÄÓ°ÊÓÄÚÈÝÍ¶ËÍµ½´´Î¬A23µçÊÓÉÏ£¬´óÆÁ¿´ÆðÀ´¸ü¹ýñ«¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â

  ´óÆÁ½¡ÉíÒ²ÊÇµçÊÓ»ú·¢»Ó¹¦ÄÜµÄÒ»¸öÐÂÁÁµã¡£ÔÚ¼ÒÓÃÊÖ»úAPP½øÐÐÑ§Ï°¶ÍÁ¶£¬Õ¾Á¢Ê±¿´ÊÖ»úÐ¡ÆÁºÜÄÑ¿´Çå³þ£¬ÕâÊ±Í¶ËÍµ½µçÊÓ´óÆÁÉÏ£¬¾Í¿ÉÒÔÇáËÉ½¡ÉíÁË¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 ½¡ÉíÍ¶ÆÁ

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â

  ´´Î¬A23Ö§³ÖAIÓïÒô²Ù¿Ø£¬Ö§³ÖÔ¶³¡ÓïÒô£¬»úÉíÏÂ·½ÓÐÂó¿Ë·çÊ°Òô¿×£¬ÎÒÃÇ¿ÉÔÚ¼¸Ã×ÍâµÄÉ³·¢ÉÏÖ±½Ó¶ÔµçÊÓ½²¡°Ð¡Î¬Ð¡Î¬¡±£¬»½ÐÑAI½øÐÐÓïÒô²Ù¿Ø¡£

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â
 AIÔ¶³¡ÓïÒô²Ù¿Ø

ÌåÑéÊÓÆµ£¬ÆÀ²â×Ü½á

  ÏÂÃæÎÒÃÇÍ¨¹ýÒ»¶ÎÊÓÆµÀ´¼òÒª»Ø¹ËÏÂÆÀ²â¹ý³Ì£º

120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23ÆÀ²â

  ´´Î¬A23´îÔØ120HzÆÁÄ»£¬Ö§³ÖÈ«Í¨µÀ120HzÄÚÈÝ¸ßË¢ÏÔ¡£Í¬Ê±£¬¶ÔÓÚÓÎÏ·³¡¾°ÓÐÒ»¶¨µÄ¶¨ÏòÓÅ»¯£¬ÔÚ½øÐÐÖ÷»úÓÎÏ·¡¢ÔÆÓÎÏ·¡¢ÊÖÓÎÍ¶ÆÁµÈ¶àÀàÐÍÓÎÍæÊ±±ÈÆÕÍ¨µçÊÓÓÐ¸üºÃµÄÌåÑé¡£ÔÚÉ«²Ê»­ÖÊÉÏ£¬´´Î¬A23ÓÐAI»­ÖÊÒýÇæÌáÉý»­ÃæÐ§¹û£¬¦¤E¡Ö1.2µÄÔ­²Ê¸ßÉ«×¼£¬¸üºÃµØ»¹Ô­É«²Ê£¬ÕâÐ©»áÌáÉýÍæÓÎÏ·¡¢¿´µçÓ°Ê±µÄÊÓ¾õÌåÑé¡£´ËÍâ£¬ÊÖ»úÍ¶ÆÁ¡¢ÓïÒô²Ù¿ØµÈ¹¦ÄÜÒ²ÈÃÕâ¿îµçÊÓ¸üÎªºÃÓÃ¡£

  ´´Î¬A23ÊÇÒ»¿î×¢ÖØÐÔ¼Û±ÈµÄ²úÆ·£¬ÎÒÃÇÆÀ²âµÄÕâ¿î65…¼A23£¬Ä¿Ç°6ÔÂµçÉÌ´ÙÏú¼ÛÊÇµ½ÊÖ2999Ôª£¬ÏÔµÃÏàµ±ÓÐ¾ºÕùÁ¦£¬ÓÐÐèÇóµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔ¹Ø×¢¡£

ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼

ÀÏÐ»

ÍÆ¼öÔÄ¶Á

ÖÇÄÜ»¯¡¢ÊÖ»úÍ¶ÆÁÇ¿ OPPOÖÇÄÜµçÊÓK9¼ò½é ÖÇÄÜ»¯Ç¿ OPPOÖÇÄÜµçÊÓK9¼ò½é
ÖÇ»ÛµçÊÓÅÅÐÐ°ñ
ÖÇ»ÛÍ¶Ó°ÅÅÐÐ°ñ

Ïà¹ØÎÄÕÂ

¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2019 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼