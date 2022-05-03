³¬ºõÄãÏëÏñ£¡85…¼¾ÞÄ»µçÊÓ¾¹È»Ö»Òª7499Ôª

¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿¾ÞÆÁµçÊÓÔ½À´Ô½±ãÒËÁË£¬³¬ºõÄãÏëÏñ£¡85…¼µçÊÓ¾¹È»Ö»Òª7499Ôª£¬ÌìÄÄ£¡ÏÂÃæÕâ¿î´´Î¬´óÆÁÓéÀÖµçÊÓ85A9²ÉÓÃ85…¼4KÒº¾§ÆÁ£¬¹âÑ§·ÀÀ¶¹â¼¼Êõ£¬ÓµÓÐÔ¶³¡Éù¿Ø¡¢3+64GB´æ´¢×éºÏ¡¢NATURE-VISION»ÖÊÐ¾Æ¬¡¢MEMCÔË¶¯²¹³¥¡¢HDR10½âÂë¡¢¶Å±ÈÈ«¾°ÉùµÈ¹¦ÄÜ£¬ÊÇÒ»¿îÖÐ¶Ë¶¨Î»µÄ¾ÞÄ»µçÊÓ¡£
´´Î¬´óÆÁÓéÀÖµçÊÓA9²ÉÓÃ½ðÊô±³°å¡¢Ñ©ÇÁµ××ùÉè¼Æ£¬¼áÊµÓÖÓÐÖÊ¸Ð£¬ÊÊºÏ´ó²¿·Ö¼Ò×°»·¾³¡£»úÉí»¹´îÅäÁË·á¸»½Ó¿Ú£¬ÇáËÉÁ¬½ÓµçÄÔ¡¢ÒôÏì¡¢ÓÎÏ·»úµÈ£¬¸ü¶àÍæ·¨£¬ÈÎÄãËæÐÄÑ¡Ôñ¡£
ÔÚÓ²¼þÅäÖÃ·½Ãæ£¬´´Î¬´óÆÁÓéÀÖµçÊÓ85A9´îÔØËÄºË64Î»CPU£¬²ÉÓÃ3+64GB´æ´¢´îÅä£¬ÄÚÖÃÀ¶ÑÀ5.0£¬USB3.0½Ó¿Ú£¬Ë«ÆµWIFI£¬ÓµÓÐ¸ü¿ìµÄ¿ª»úËÙ¶È¡¢¸ü´óµÄÄÚ´æ£¬´øÀ´Á÷³©Ë¿»¬°ãµÄ²Ù×÷ÌåÑé¡£
ÔÚ»ÖÊ·½Ãæ£¬´´Î¬´óÆÁÓéÀÖµçÊÓ85A9´îÔØNATURE-VISION»ÖÊÐ¾Æ¬£¬NATURE-VISION»ÖÊÐ¾Æ¬£¬¾ßÓÐ4KHDRÃ÷°µ¾«¿Ø¡¢AI³¡¾°Ê¶±ð¡¢¾«ÃÜÇåÎú¶È´¦Àí¡¢MEMCÔË¶¯²¹³¥µÈ¹¦ÄÜ¡£Í¨¹ýHDR¸ß¶¯Ì¬»ÖÊÌáÉý¼¼Êõ£¬ÇåÎú³ÊÏÖ£¬×¼È·»¹Ô·ÖÇøÍ¼Ïñ´¦Àí£¬ÌáÉý»Ãæ¶Ô±È¶È£¬»Ãæ¸ü¸»ÓÐ²ã´Î¸Ð£¬Ó°ÏñÓú¼ÓÏ¸Äå¡£»¹²ÉÓÃÁËMEMCÔË¶¯²¹³¥¼¼Êõ£¬Í¨¹ýÔö¼Ó²¹³¥Ö¡Ìá¸ßÆÁÄ»Ë¢ÐÂÂÊ£¬ÔÙ¿ìµÄË²¼äÒ²ÇåÎú³ÊÏÖ£¬¿´ÇòÈü¡¢¿´´óÆ¬£¬ÈçÁÙÏÖ³¡°æ¡£
ÓµÓÐºÃµÄ»ÖÊ£¬½¡¿µ¹ÛÓ°Ò²ÓÈÎªÖØÒª£¬´´Î¬´óÆÁÓéÀÖµçÊÓA9Í¨¹ýµÂ¹úÀ³ÒðÈ¨ÍþÈÏÖ¤£¬µÂ¹úÀ³ÒðÊÇÒ»¼ÒÓµÓÐ140¶àÄêÀúÊ·µÄÈÏÖ¤»ú¹¹£¬ÆäµÍÀ¶¹â±ê×¼¸²¸Ç6´óÏÔÊ¾ÁìÓò£¬×¨ÒµÈÏÖ¤²úÆ·ÆÁÄ»»¤ÑÛ¹¦ÄÜ¡£´´Î¬´óÆÁÓéÀÖµçÊÓA9´ÓµçÊÓ±³¹âÔ´´¦¼õÉÙÓÐº¦¸ßÄÜ¶Ì²¨À¶¹âµÄ²úÉú£¬ºÇ»¤ÑÛ¾¦½¡¿µµÄÍ¬Ê±£¬»¹ÄÜ±£³Ö»ÃæÊ¼ÖÕ²»Æ«É«¡£
ÔÚÒôÖÊ·½Ãæ£¬ÄÚÖÃË«¶ÀÁ¢´óÒôÇ»£¬20W¹¦ÂÊ£¬Ö§³Ö¶Å±ÈÈ«¾°Éù¡¢DTS½âÂë£¬Ä£ÄâÈ«·½Î»Á¢ÌåºÃÉùÒô£¬Éù³¡Ð§¹û¸ü»·ÈÆ¡¢¸üÕðº³¡£
ÖÇÄÜ·½Ãæ£¬´´Î¬´óÆÁÓéÀÖµçÊÓA9Ö§³ÖAIÔ¶³¡ÓïÒô²Ù¿Ø£¬Ö§³Ö10Ã×+¾àÀëµÄÊ¶±ð·¶Î§£¬0.5Ãë¿ìËÙ·´Ó¦£¬24Ð¡Ê±ËæÊ±´ýÃü£¬99.96%µÄÊ¶±ð×¼È·ÂÊ¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬´´Î¬´óÆÁÓéÀÖµçÊÓA9»¹ÄÚÖÃÁËÐí¶àÍæ·¨£¬Í¶ÆÁ¹¦ÄÜ£¬Ò»¼üÇáËÉÍ¶ÆÁ£¬½«ÊÖ»úÖÐµÄµçÓ°¡¢ÈÈ¾ç¡¢ÕÕÆ¬ºÍÊÓÆµ¶¼¿ÉÖÇÄÜÍ¶ÆÁµ½´óÆÁµçÊÓ¡£
¼Û¸ñ£º´´Î¬85A9µçÊÓÄ¿Ç°µ½ÊÖ¼Û7499Ôª¡£
±à¼µãÆÀ£ºÕâÑùÒ»¿î85…¼³¬´óÆÁµçÊÓ£¬¸ÕÉÏÊÐÊ±Òª9999Ôª£¬¾¹ý¶àÂÖ½µ¼Û£¬Ä¿Ç°µ½ÊÖ¼Û¸ñÖ»Òª7499Ôª£¬»¹ÕæµÄÍ¦»®ËãµÄ£¬ÄãÐÄ¶¯ÁËÂð£¿¸ÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ²»·Á¹Ø×¢ÏÂ¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á