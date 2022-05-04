ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ¼Òµç > µçÊÓÍ¶Ó°

Ðý×ªÖÇ»ÛÆÁµçÊÓ¿µ¼ÑE8 Pro¼Û¸ñµôµ½µØÉÏÁË

2022-05-04 06:00:00 ×÷Õß£ºÀÏÐ»

  ¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ðý×ªÆÁµçÊÓ£¬ÄÜ¹»ÔÚºáÆÁÓëÊúÆÁÖ®¼äÐý×ª¡£ÄãÊÇ²»ÊÇ¾õµÃ»áºÜ¹ó£¿²¢²»£¬ÏÖÔÚ55…¼µÄÐý×ªÖÇ»ÛÆÁµçÊÓÖ»Òª2499ÔªÁË¡£¿µ¼ÑÒ»¿îÐý×ªÖÇ»ÛÆÁµçÊÓ¿µ¼ÑE8 Pro£¬²ÉÓÃ55Ó¢´çÖØÁ¦¸ÐÓ¦Ðý×ªÆÁ£¬4K·Ö±æÂÊ£¬¿´¶ÌÊÓÆµ¸ü¸øÁ¦£»ÅäÖÃ3+32GB´æ´¢£¬ÄÚÖÃ5GË«ÆµWiFi£¬Ö§³ÖMEMC¶¯Ì¬ÓÅ»¯¼¼Êõ£¬ÕûÌåÐÔÄÜ²»²î¡£ÏÂÃæÈÃÐ¡±àÀ´°ïÄãÁË½âÏÂ¡£

Ðý×ªµçÊÓÖ»Òª2999Ôª ÓÐÖØÁ¦¸ÐÓ¦µÄ55Ó¢´ç¿µ¼ÑE8 Pro

  ¿µ¼ÑE8 ProÐý×ªÖÇ»ÛÆÁ£¬Ò»¿îÏìÓ¦¡°ÊúÆÁÉúÌ¬¡±µÄ¿ÉÐý×ªµçÊÓ£¬²ÉÓÃÖØÁ¦¸ÐÓ¦Ðý×ªÆÁ£¬Í¨¹ýÖØÁ¦¸ÐÓ¦ºÍ»úÐµÐý×ª½«TV±ä³ÉÊÖ»ú´óÆÁ£¬ÅäÖÃË«ÆµWIFI£¬ÀûÓÃ5G HZÆµ¶ÎµÄWiFiÊµÏÖ¸ü¼Ó¿ìËÙµÄÖ±Í¶Ð§¹û¡£E8 ProÎªÁË¸ü¸ßÐ§µÄÍ¶ÆÁ¹¦ÄÜ£¬×¨ÃÅÔö¼ÓÁËÒ»¸öWiFiÄ£¿é£¬Ö»×÷ÎªÍ¶ÆÁ×¨Êô¡£²»½ö½öÊÇÍ¬ÍøÓòµÄÍ¶ÆÁ£¬¿µ¼ÑE8 Pro»¹Ö§³Ömiracast¼¼Êõ¼Ó³ÖÏÂµÄ¾µÏñÎÞÍøÍ¶ÆÁ¡£ÓÐ5G HzÆµ¶ÎµÄË«ÆµWiFi£¬´©Ç½ÐÔÄÜ¸üºÃ£¬¸²¸Ç·¶Î§¸ü¹ã£¬³§ÉÌ½«Æä¶¨Î»Îª¶ÌÊÓÆµÉñÆ÷¡¢Ö±²¥ÉñÆ÷¡¢Í¶ÆÁÉñÆ÷¡£

  ÔÚÓ²¼þÅäÖÃ·½Ãæ£¬¿µ¼ÑE8 Pro²ÉÓÃ»ªÎªº£Ë¼Hi3751V811Ð¾Æ¬£¬Ë«ºËA73+Ë«ºËA53 CPU£¬´îÅä3+32GB¸ßËÙ´óÄÚ´æ¡£´îÔØÓµÓÐA¼¶¿Ø¹â¡¢A¼¶¿ÉÊÓ½Ç¶È¡¢A¼¶É«²ÊµÄHDR´¿É«AAAÆÁ¡£É«²Ê»­ÖÊÉÏ£¬¿µ¼ÑE8 ProÖ§³Ö4K 120Hz½âÂë£¬¶Å±ÈÊÓ½ç£¬ÓµÓÐ30ÏîAI»­ÖÊµ÷Ð£¼¼Êõ£¬Ö§³ÖMEMC¶¯Ì¬ÓÅ»¯¼¼Êõ¡£

Ðý×ªµçÊÓÖ»Òª2999Ôª ÓÐÖØÁ¦¸ÐÓ¦µÄ55Ó¢´ç¿µ¼ÑE8 Pro

  ÒôÏì·½Ãæ£¬¿µ¼ÑE8 Pro´îÔØÁË30w´ó¹¦ÂÊÒôÏä£¨15Wx2µÍÆµ·ÅÉäÊ½ÏäÌå£©£¬¿µ¼ÑÒôÖÊÍÅ¶Ó´òÔìµÄHIFI Pro¼¶±ðÒôÖÊ£¬Ö§³Ö¶Å±ÈÈ«¾°Éù¡£²Ù¿ØÉÏ£¬Ö§³ÖAIÔ¶³¡ÓïÒô²Ù×÷¡£

  Éè¼ÆÉÏ£¬¿µ¼ÑE8 Pro²ÉÓÃ¿µ¼ÑÈ«ÐÂÒ»´ú4.0È«ÃæÆÁÔ²½Ç¹¤ÒÕ£¬ÓµÓÐ±ÈÉÏÒ»´úµçÊÓ¸ü±¡»úÉí£¬¸üÕ­ÏÂ¿ò¡£

Ðý×ªµçÊÓÖ»Òª2999Ôª ÓÐÖØÁ¦¸ÐÓ¦µÄ55Ó¢´ç¿µ¼ÑE8 Pro

  ¼Û¸ñ£º55Ó¢´ç¿µ¼ÑE8 ProÄ¿Ç°µçÉÌÊÛ¼Û2499Ôª£¬ÁíÍâµÄÐý×ª¹Ò¼ÜÊÇ229Ôª¡£

  ±à¼­µãÆÀ£ºÐý×ªµçÊÓÈ·ÊµÆÄÓÐ´´ÐÂÐÔ£¬ÈÃÈËÑÛÇ°Ò»ÁÁ¡£ÕâÖÖÐý×ªÆÁµçÊÓµÄ²úÆ·¶¨Î»¸²¸ÇÓéÀÖ¡¢ÓÎÏ·¡¢µç¾ºµÈ¶à¸öÏ¸·ÖÁìÓò£¬¿ÉÒÔÎüÒýµ½Ò»²¿·ÖÈËÈº¡£¿µ¼ÑÕâ¿îµÄ¼Û¸ñÆÄÓÐÓÅÊÆ£¬ÆäËüÆ·ÅÆµÄ´ó¶àÊÇÎåÁùÇ§Ôª£¬¶ø¿µ¼ÑE8 Pro¼ÓÉÏÐý×ª¹Ò¼ÜÒ²Ö»ÊÇ2728Ôª£¬±ÈÆÕÍ¨µÄ55…¼µçÊÓÒ²²î²»¶àÁË£¬È·ÊµÓÐÎüÒýÁ¦£¬²»¹ÖµÃÔÚÄ³¶«ÉÏÏúÁ¿²»´í¡£

ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼

ÀÏÐ»

ÍÆ¼öÔÄ¶Á

ÖÇÄÜ»¯¡¢ÊÖ»úÍ¶ÆÁÇ¿ OPPOÖÇÄÜµçÊÓK9¼ò½é ÖÇÄÜ»¯Ç¿ OPPOÖÇÄÜµçÊÓK9¼ò½é
ÖÇ»ÛµçÊÓÅÅÐÐ°ñ
ÖÇ»ÛÍ¶Ó°ÅÅÐÐ°ñ

Ïà¹ØÎÄÕÂ

¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2019 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼