±êÅä120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ Îå¿îÓÎÏ·µçÊÓÍÆ¼ö

¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ëæ×Å´ÎÊÀ´úÖ÷»úµÄ·¢²¼¡¢ÓÎÏ·¾«Æ·»¯Ç÷ÊÆµÄÍÆ½øºÍÔÆÓÎÏ·µÄ¼ÓËÙ³ÉÊì£¬Íæ¼Ò¶ÔÓÚ¸ßÐÔÄÜÓÎÏ·×°±¸µÄÐèÇóÓú·¢Ç¿ÁÒ¡£¾Ý¾©¶«¼ÒµçÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬2021Äê¶ÈÓÎÏ·µçÊÓÏúÊÛ¶îÃÍÔö27±¶£¬³ÉÎª¸ß¶ËµçÊÓ×îÖ÷ÒªµÄÐÂÐËÆ·Àà¡£½ñÌìÐ¡±à¾ÍÀ´¸ø´ó¼Ò½éÉÜ¼¸¿î¾ßÓÐ120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊµÄÖÇÄÜµçÊÓ£¬ÒÔÂú×ã´ó¼Ò¶ÔÓÎÏ·µçÊÓµÄÑ¡¹ºÐèÇó£¬ÏÂÃæÒ»ÆðÀ´¿´¿´¡£
´´Î¬A43
Îª¸üºÃµØÂú×ãÍæ¼Ò¶Ô¸ßÐÔÄÜÓÎÏ·Éè±¸µÄÐèÇó£¬½üÈÕ´´Î¬µçÊÓÐ¯ÊÖ¾©¶«ÍÆ³öÊ×¿îÆ½Ì¨¶¨ÖÆ¡°È«Í¨µÀ¸ßË¢ÓÎÏ·µçÊÓ¡±´´Î¬A43£¬´ÓÆÁÌå¡¢Ð¾Æ¬½âÂë¡¢ÐÅºÅ´«Êäµ½»Ãæ¶¯Ì¬ÓÅ»¯ËÄ´ó»·½ÚÈ«ÃæÖ§³Ö4K 120Hz¸ßË¢¡£ÏÂÃæÀ´¿´¿´Õâ¿î²úÆ·¡£
´´Î¬A43´îÔØADS 4K 120Hz ¸ßË¢ÆÁ£¬Ö§³Ö³¬¿íÊÓ½Ç¡¢³¬¸ßÉ«²Ê±íÏÖÁ¦¡¢³¬¸ßËÙÔË¶¯»Ãæ´¦Àí;²¢µÃÒæÓÚ´´Î¬30+»ÖÊµ÷Ð£¼¼ÊõºÍKSF¹ãÉ«Óò±³¹â¼¼Êõ£¬ÊµÏÖÁË¡÷E 0.87¸ßÉ«×¼±íÏÖºÍ96%DCI-P3 ¹ãÉ«Óò£¬Ö§³Ö10bitÉ«Éî£¬ÄÜ³ÊÏÖ³¬¹ý10.7ÒÚÖÖÉ«²Ê¡£´´Î¬A43²ÉÈ¡ÁËÎÞËðÇåÎú¶ÈµÄ¸ßË¢·½°¸£¬¶ÔµÍÖ¡ÂÊÄÚÈÝ×öÖ¡ÊýÌáÉýÊ±²»»áËðÊ§ÇåÎú¶È;²¢ÇÒ¿ÉÒÔ×öµ½±ê×¼µÄ¶àÐÅºÅÔ´¾ùÊµÏÖ¸ßË¢£¬ÔÚHDMIÍ¨µÀ¡¢USBÍ¨µÀºÍ±¾µØÍ¨µÀ£¬¶¼¿ÉÒÔÊµÏÖ 120HzÄÚÈÝµÄ¸ßË¢ÍêÕûÏÔÊ¾¡£
Ð¾Æ¬ÅäÖÃÉÏ£¬´´Î¬A43µçÊÓ²ÉÓÃÈ«ÐÂA75¼Ü¹¹Ð¾Æ¬£¬´îÅä3+32GBÄÚ´æ£¬ÔÚËãÁ¦ºÍäÖÈ¾ÄÜÁ¦ÉÏ¶¼½ÏÇ°´ú²úÆ·¸ü¼ÓÇ¿º·£¬CPU ¼° GPU ÐÔÄÜ·Ö±ðÌáÉý 1.34 ±¶ºÍ 1.48 ±¶;Í¬Ê±´îÔØÈ«ÐÂV3È«¹¦ÄÜAIÐ¾Æ¬£¬ÂÊÏÈÅä±¸´´Î¬×ÔÑÐµÄ¡°ÈýÎ»»ÖÊµ÷Ð£Ä£ÐÍ¡±£¬ÄÜ¹»¾«×¼Ê¶±ð³ö»ÃæÄÚµÄ¶à¸öÖ÷Ìå²¢¹¹½¨³ö¿Õ¼ä½á¹¹£¬Õë¶Ô²»Í¬Ö÷ÌåÖð¼¶½øÐÐAIµ÷Ð££¬´òÔì³ö²ã´Î·ÖÃ÷¡¢Çå³ºÍ¨Í¸µÄÁ¢Ìå»ÖÊ¡£
´«Êä·½Ãæ£¬´´Î¬A43Õë¶ÔÓÎÏ·Íæ¼ÒµÄºËÐÄÐèÇó£¬ÅäÖÃÁËHDMI2.1´«Êä½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖWi-Fi6¡¢È«³ÌVRR¿É±äË¢ÐÂÂÊ¡¢120Hz MEMC¹¦ÄÜ£¬¸ü×°ÔØALLM×Ô¶¯ÓÎÏ·Ä£Ê½ºÍÓÎÏ·Á¬½Ó×ÔÊÊÓ¦¹¦ÄÜ¡ª¡ªµ±¼ì²âµ½ÓÃ»§½ÓÈëÓÎÏ·Ö÷»ú(ÈçPS/Xbox/Switch)»òÕý´¦ÓÚÓÎÏ·³¡¾°Ê±£¬×Ô¶¯ÇÐ»»ÖÁµÍÑÓ³ÙµÄÓÎÏ·Ä£Ê½£¬ÇãÐ±ÏµÍ³×ÊÔ´£¬±£ÕÏÓÎÏ·ÌåÑé¡£
³ýÁËÖ÷»úÓÎÏ·£¬´´Î¬A43Ò²ÄÜºÜºÃµØÖ§³ÖÔÆÓÎÏ·ÌåÑé¡£´´Î¬»ùÓÚWi-Fi6ÎÞÏßÍøÂç»·¾³´òÔìÁËWi-Fi6¡¤ProÌåÑé·½°¸£¬¼æ¾ß¸ü¿ìµÄ´«ÊäËÙÂÊ¡¢¸ü¹ãµÄ¸²¸Ç·¶Î§¡¢¸üÎÈ¶¨µÄÐÅºÅ£¬Êý¾Ý´«ÊäËÙ¶È½ÏÆÕÍ¨Wi-FiÌáÉý38%£¬¸²¸Ç·¶Î§ÌáÉý30%£¬Ê¹ÔÆÓÎÏ·ÌåÑéÒ²ÈçÖ÷»úÓÎÏ·Ò»°ã³©¿ìÎÞ¿¨¶Ù¡£
´´Î¬A43ÄÚÖÃÁËÌÚÑ¶STARTÔÆÓÎÏ·£¬»¹ÌØ±ð×°ÅäÁË´´Î¬Óë¾©¶«ÁªºÏ¶¨ÖÆµÄÎÞÏßÀ¶ÑÀÊÖ±ú£¬Íæ¼ÒÒ»¼ü¼´¿ÉÖ±´ïÓÎÏ·Ò³Ãæ£¬ÓµÓÐµÍÖÁ 7ms µÄÎÞ¸Ð¼¶ÊäÈëÑÓ³Ù²Ù×÷¸ÐÊÜ£¬ÓÎÏ·ÌåÑé¸ÐÀÂú¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬¸Ã¿îÓÎÏ·ÊÖ±ú»¹ÊÊÅäÁË¿á¿ªÏµÍ³£¬¿ÉÒÔ×÷ÎªµçÊÓÒ£¿ØÆ÷Ê¹ÓÃ£¬·Ç³£ÓÐÒâË¼¡£
Òô»ÌåÑéÉÏ£¬´´Î¬A43µçÊÓÖ§³Ö¶Å±ÈÊÓ½çºÍHDR10£¬´øÀ´ÉîåäÏ¸½ÚºÍÏÊÁÁÉ«²Ê;Ö§³Ö¶Å±ÈÈ«¾°ÉùºÍ¶Å±È½âÂë¼¼Êõ£¬¸ü´îÔØ´óÇ»ÌåÒôÏì(65…¼/75…¼)ºÍ3*10cm µÍÊ§ÕæÈ«Æµµ¥Ôª£¬Ã¿ÉùµÀ×î´ó¹¦ÂÊ¿É´ï10W¡£ÎªÁËÈÃ¸ßÒô¸ü¼ÓÇåÎúÈáºÍ£¬´´Î¬ÑÐ·¢ÍÅ¶Ó»¹ÔÚÀ®°ÈÖ½ÅèÕñÄ¤³ÉÐÍÊ±ÉøÈëÁËÔÆÄ¸·Û;ÅäºÏ¶Å±ÈÈ«¾°ÉùÒôÐ§£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´³Á½þÓ°ÒôÏíÊÜ¡£
´´Î¬A43ÆÁÄ»ÓÐ½¡¿µ»¤ÑÛ¹¦ÄÜ£¬Ëü´îÔØËÄÖØÓ²¼þ»¤ÑÛ¼¼Êõ£º²ÉÓÃDCµ÷¹â£¬ÓÐÐ§Ïû³ýÆÁÉÁ;ÌÞ³ýÓÐº¦À¶¹âÆµ¶Î£¬ÕæÕý»¤ÑÛ²»Æ«É«;´îÔØ¹âÇ¿Í»±ä±£»¤ºÍMEMC¹¦ÄÜ£¬¼´Ê¹ÊÇ¸ßËÙÔË¶¯»ÃæÒ²²»¶¶¶¯£¬»º½âÓÃÑÛÆ£ÀÍ£¬ÇáËÉ¿´ÇåÃ¿Ò»Ö¡¾«²ÊË²¼ä¡£
Íâ¹ÛÉè¼Æ·½Ãæ£¬´´Î¬A43²ÉÓÃ¶ÀÌØµÄ¸ß¹ó¡°ÐÇ³½×Ï¡±Í¿×°£¬´îÅäÈ«ÃæÆÁÉè¼Æ¡¢ÄÉÃ×¼¶½ðÊôÅçÉ°¹¤ÒÕºÍÈ«½ðÊôµ××ù£¬ÇáÉÝµäÑÅÓÖ³äÂú»îÁ¦¡£
¼Û¸ñ·½Ãæ£¬´´Î¬A43µçÊÓÄ¿Ç°ÓÐ55¡¢65¡¢75…¼Èý¸ö³ß´ç£¬Ä¿Ç°ÊÛ¼ÛÊÇ4499Ôª¡¢4699Ôª¡¢6599Ôª¡£
±à¼µãÆÀ£ºµ±Ç°ÊÐ³¡ÉÏ£¬ºÅ³ÆÖ§³Ö120Hz¸ßË¢µÄÏÔÊ¾Éè±¸²»ÔÚÉÙÊý£¬µ«ÕæÕýÄÜ¹»×öµ½120HzÈ«Í¨µÀ¸ßË¢µÄÈ´ÇüÖ¸¿ÉÊý¡£Õâ¿î´´Î¬A43µçÊÓÊÇÆäÖÐÖ®Ò»£¬ÓÎÏ·Íæ¼Ò¿ÉÒÔ¿¼ÂÇ¡£PS£¬´´Î¬»¹ÓÐ¿îA33£¬ÅäÖÃ¡¢¹¦ÄÜ¸úÕâ¿îA43´óÍ¬Ð¡Òì£¬²»¹ýA33Ã»ÓÐÅäÖÃÊÖ±ú£¬Æä²úÆ·¶¨Î»ÊÇµç¾º¼¶»ÖÊ´óÊ¦£¬²àÖØ²»Í¬¡£
TCL 55Q8E
TCLÖÇÆÁ55Q8EÊÇÒ»¿îQLEDÁ¿×ÓµãµçÊÓ£¬Ëü²ÉÓÃ55…¼4KÒº¾§ÆÁ£¬µÚÁù´úÔÉ«Á¿×Óµã¼¼Êõ£¬ÆÁÄ»¾ßÓÐ157%µÄ¸ßÉ«Óò£¬120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬¹ú¼Ê´óÅÆONKYO°²ÇÅÒôÏì£¬ÌÚÑ¶ÔÆSTARTÓÎÏ·Æ½Ì¨£¬Ä¿Ç°55…¼°æµÄTCL 55Q8EµçÉÌ´ÙÏúµ½ÊÖ¼Û3599Ôª¡£
TCL QLEDÁ¿×ÓµãÖÇÆÁQ8E£¬ÆÁÄ»²ÉÓÃµÚÁù´úÔÉ«Á¿×Óµã¼¼Êõ£¬´îÅäQLED»ÖÊÒýÇæ£¬³ÊÏÖ¾«×¼ÔÉ«±í´ï¡£QLEDÊÇ²ÉÓÃÁ¿×ÓµãÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄLCD²úÆ·£¬Á¿×ÓµãÊÇÒ»Ð©ÈâÑÛÎÞ·¨¿´µ½µÄ¡¢¼«ÆäÎ¢Ð¡µÄ°ëµ¼ÌåÄÉÃ×¾§Ìå,ÊÇÒ»ÖÖÁ£¾¶²»×ã 10 ÄÉÃ×µÄ¿ÅÁ£¡£Á¿×Óµã¾ßÓÐ¶ÀÌØµÄ¹âµçÌØÐÔ£¬ËüÊÜµ½µç»ò¹âµÄ´Ì¼¤£¬»á¸ù¾ÝÁ¿×ÓµãµÄ´óÐ¡£¬·¢³ö¸÷ÖÖ²»Í¬ÑÕÉ«µÄ·Ç³£´¿ÕýµÄ¸ßÖÊÁ¿µ¥É«¹â£¬´Ó¶øµÃµ½·á¸»´¿¾»µÄÉ«²ÊÌåÑé¡£ÊÇÄ¿Ç°ÈËÀà·¢ÏÖµÄ×îÓÅÐãµÄ·¢¹â²ÄÁÏ£¬ÄÜ¹»»¹ÔÈËÑÛËùÄÜ¿´µ½µÄËùÓÐÑÕÉ«¡£
TCLÖÇÆÁ55Q8E
TCL QLEDÁ¿×ÓµãµçÊÓ¾Àú8Äê6´úµÄ¸üÐÂ£¬¾ßÓÐ157%µÄ¸ßÉ«Óò£¬Ïà½ÏÆÕÍ¨µçÊÓÌáÉýÁË10%µÄ¹âÐ§£¬58.3%µÄÉ«²Ê´¿¶ÈµÈÌØµã¡£Ãæ°åÖ§³Ö10±ÈÌØÉ«Éî£¬10ÒÚÉ«É«²ÊÏÔÊ¾£¬É«²Ê¹ý¶È¸üË³»¬¡£¹Ù·½½éÉÜÓÐ60000Ð¡Ê±µÄÉ«²Ê³Ö¾Ã¶È£¬´ó¸ÅÊ®Äê×óÓÒ²»ÍÊÉ«¡£
»ÖÊ¼¼ÊõÉÏ£¬TCLÖÇÆÁ55Q8E´îÔØÈíÓ²¼þË«ÒýÇæ£¬°üÀ¨QLED÷ÈÀöççÐ¾Æ¬ÒýÇæºÍQ»ÖÊËã·¨ÒýÇæ£¬QLED÷ÈÀöççÐ¾Æ¬ÔËÓÃAIPQ¼¼ÊõÀ´·ùÌáÉý»ÖÊ£¬Q»ÖÊËã·¨ÒýÇæÔòÊÇÈÃÆÁÄ»ÔÚÉ«²Ê¡¢ÁÁ¶È¡¢¶Ô±È¶ÈÉÏÈ«ÃæÌáÉý¡£¾ÝTCL½éÉÜ£¬Ä¿Ç°TCLÔÚÈ«ÇòÓµÓÐ1000ÃûÒÔÉÏµÄ»ÖÊ×¨¼ÒÍÅ¶Ó£¬11¸öÑÐ¾¿»ú¹¹£¬²ÎÓëÁËËÄ´óÁ¿×ÓµãÏÔÊ¾¼¼Êõ±ê×¼µÄÖÆ¶¨£¬ÀÛ¼Æ»ñµÃ1400¶à¸öÁ¿×Óµã×¨ÀûÉêÇëÎ»¾ÓÈ«ÇòµÚ¶þ£¬ÓµÓÐ¹ú¼ÊÒ»Á÷µçÖÂ·¢¹âÁ¿×ÓµãÊµÑéÊÒ¡£
ÔÚÓÎÏ·ÐÔÄÜ·½Ãæ£¬Q8EµÄÔÉ«Á¿×ÓµãÆÁÄ»³ýÁË¸ßÉ«ÓòºÍ¸ß´¿¶ÈµÄ»Ãæ±íÏÖ£¬»¹ÓµÓÐÈýÖØ120HzµÄ¸ßË¢ÐÂÂÊÆÁÄ»£¬Ö§³ÖVRR¿É±äË¢ÐÂÂÊ£¬ÔÚ¡¶µØÆ½Ïß¡·µÈ»Ãæ¾«Ï¸µÄÓÎÏ·ÖÐ¿´²»µ½ÑÓ³ÙºÍÍÏÓ°µÄÇé¿ö¡£
TCLÖÇÆÁ55Q8E
TCL 55Q8E³ýÁËÓµÓÐ·Ç³£³öÉ«µÄ»ÃæËØÖÊ£¬»¹Óë¹ú¼Ê´óÅÆÒôÏìONKYO°²ÇÅºÏ×÷£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´IMXÓ°Ôº¼¶±ðµÄÉùÒôÐ§¹û¡£
TCL 55Q8E»¹´îÔØAI·ÖÌåÊ½¹ã½ÇÉãÏñÍ·£¬¿É¶à½Ç¶Èµ÷½Ú£¬Ö§³Ö¶àÂ·ÊÓÆµÍ¨»°µÈ¹¦ÄÜ£»´îÔØ¶àÕóÁÐÂó¿Ë·ç£¬Ö§³Ö12Ã×Ô¶³¡ÓïÒô¡£Ö§³ÖNFC¡¢¶àÆÁ»¥¶¯µÈ¹¦ÄÜ¡£
ÅäÖÃÉÏ£¬TCLÖÇÆÁ55Q8E²ÉÓÃMT9562Ð¾Æ¬£¬A73*2+A73*2 CPU£¬²ÉÓÃ4+64GBÄÚ´æ×éºÏ£¬Ö§³ÖHDMI 2.1½Ó¿ÚÒÔ¼°4K 120fpsÈ«ËÙÊäÈë£¬Í¬Ê±»¹ÓÐVRR+ALLM¼¼Êõ½µµÍ¸ßËÙ¶¯Ì¬»Ãæ½µµÍÑÓ³ÙºÍËºÁÑ¿¨¶Ù¡£´ËÍâ£¬TCLÖÇÆÁQ8E»¹´îÔØÁËÌÚÑ¶ÔÆSTARTÓÎÏ·Æ½Ì¨£¬´øÀ´¸ü¶àµç¾ºÌåÑé¡£
TCLÖÇÆÁ55Q8E
¼Û¸ñ·½Ãæ£¬TCLÖÇÆÁ55Q8EÄ¿Ç°ÔÚµçÉÌÉÏµ½ÊÖ¼Û3599Ôª¡£
±à¼µãÆÀ£ºTCLÖÇÆÁÊÇ½üÄêÀ´TCLÒ»Ö±ÔÚÍÆµÄÒ»¸öÖÇÄÜµçÊÓÆ·Àà£¬¹¦ÄÜ±È½ÏÇ¿´ó£¬Ö÷ÒªÎüÒýÄêÇáÏû·ÑÕß¡£55Q8EÕâ¿î²úÆ·£¬ÅäÖÃÎªÖÐ¸ß¶Ëµµ´Î£¬ÕûÌåÐÔÄÜ²»´í£¬Òô»¡¢ÓÎÏ·¶¼¿ÉÈ¦¿Éµã¡£Ä¿Ç°3599ÔªµÄ¼Û¸ñ£¬»¹¿ÉÒÔ²»¹ó£¬½üÆÚÓÐÐèÒªÓÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ¿ÉÒÔÈëÊÖ¡£
¿µ¼ÑN66
¿µ¼Ñ120Hz¸ßË¢ÖÇ»ÛÆì½¢N66£¬²úÆ·¶¨Î»ÊÇÓÎÏ·µçÊÓ¡¢ÊÓÌý¼ÒÍ¥Ó°Ôº¡¢Í¶ÆÁÓéÀÖÉñÆ÷£¬Âú×ãÓÃ»§¶àÖÖÓéÀÖÐèÇó¡£
¿µ¼ÑN66²ÉÓÃ¡°Õæ¡±120Hz¸ßË¢ÆÁ£¬´îÅä120Hz MEMC ProÔË¶¯²¹³¥¼¼Êõ£¬ºÁÃë¼¶²åÖ¡£¬Ö§³ÖHDMI2.1´ÎÊÀ´ú½Ó¿ÚÊäÈë£¬¿ÉÒÔÂú×ã¾º¼¼ÓÎÏ·³¬ËÙ¶ÈÐèÇó¡£ÅäÖÃÉÏ£¬¿µ¼ÑN66²ÉÓÃËÄºËA73 CPU£¬3GB+128GB´óÔËÐÐ&´æ´¢£¬¶àÈÎÎñ´¦ÀíÇáËÉÁ÷³©£¬Âú×ã¸÷ÀàÓÎÏ·ÐèÇó¡£
¿µ¼ÑN66Ö§³ÖÐÂÒ»´úÎÞÏß±ê×¼WiFi 6£¬´ø¿í¸ß¸²¸Ç¹ã£¬´«ÊäËÙ¶È¸ü¿ì£¬ÑÓ³Ù¸üµÍ£¬³©ÍæÔÆ¶ËÔÚÏßÓÎÏ·¡¢¿´³¬ÇåÊÓÆµ£¬¸æ±ð¿¨¶Ù¡£Í¶ÆÁ·½Ãæ£¬¿µ¼ÑN66Ö§³Ö¶àÖÖÍ¶ÆÁÐÒé£¬²»ÂÛÊÇÍ¶ÊÖÓÎ¡¢Ë¢Âþ»»¹ÊÇÍ¬²½ÕÕÆ¬£¬¶¼¿ÉÒÔÒ»¼üºÁÃë¼¶Í¶ÆÁ´«Êä¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÎªºÇ»¤Î´³ÉÄêÈË½¡¿µ³É³¤£¬¿µ¼ÑN66»¹¿ÉÉèÖÃÇàÉÙÄê±£»¤Ä£Ê½£¬Ó¦ÓÃ¹Ü¿ØÈ«ÃæÉý¼¶£¬»¹ÓÐ·á¸»ÇàÉÙÄê×¨ÊôÄÚÈÝ¾«×¼ÍÆËÍ;¼Ò³¤¿ÉËæÊ±Ô¶³Ì²Ù¿ØµçÊÓ£¬º¢×ÓÑ§Ï°ÓéÀÖÇé¿öÒ»Ä¿ÁËÈ»¡£
»ÖÊÉÏ£¬¿µ¼ÑN66Ö§³Ö¶Å±ÈÊÓ½ç£¬´øÀ´ÏÊÃ÷¶Ô±È¶È¡¢ìÅÀöÉ«²ÊºÍÉîåäµÄ°µ²¿Ï¸½Ú;ÓµÓÐ×¨ÒµAI»Ãæ´¦Àí¼¼Êõ£¬Õë¶ÔÐÔÓÅ»¯£¬ÈÃÏ¸½Ú¸ü¼Ó¶áÄ¿£¬É«²ÊÏÊ»î±ÆÕæ¡£ÒôÖÊÉÏ£¬Ö§³Ö¶Å±ÈÈ«¾°Éù£¬´òÔì±ÆÕæÁ÷¶¯ÒôÐ§¡£
ÖÇÄÜÌåÑéÉÏ£¬¿µ¼ÑN66´îÔØÐÂÒ»´úAIÈ«³¡¾°ÖÇÄÜÓïÒôÏµÍ³£¬Ö§³Ö100+Çé¾°¶Ô»°£¬Ö§³Ö10m·¶Î§ÄÚÔ¶³¡ÓïÒô²Ù¿Ø£¬Ò»ÉùÁîÏÂ£¬ËæÊ±ÏìÓ¦¡£´îÔØ·ÖÌåÊ½AIÉãÏñÍ·£¬»ùÓÚÈËÁ³¡¢ÊÖÊÆ¡¢Ö«ÌåÊ¶±ðµÈÇ¿´óAIËã·¨¼Ó³Ö£¬¿µ¼ÑN66¿ÉÊ¹¿ÍÌü³ÉÎª¼¯Éç½»¡¢½¡Éí¡¢ÓéÀÖÎªÒ»ÌåµÄ½»Á÷¿Õ¼ä¡£
¼Û¸ñ·½Ãæ£¬¿µ¼ÑN66µÄ65…¼°æÄ¿Ç°ÔÚµçÉÌÉÏÓÐ±¨¼ÛÎª8999Ôª¡£
±à¼µãÆÀ£º¿µ¼ÑN66µÄÓ²¼þÅäÖÃºÜÇ¿£¬120Hz¸ßË¢ÆÁ£¬ËÄºËA73 CPU£¬3GB+128GB´óÔËÐÐ&´æ´¢£¬Èí¼þÉÏ»¹´îÅä120Hz MEMC ProÔË¶¯²¹³¥¼¼Êõ£¬ÕâÐ©¶¼¿ÉÒÔÈÃÕâ¿îµçÊÓ³ÉÎªÒ»¿î¡°ÓÎÏ·µçÊÓ¡±¡£
À×Äñ55S545C
À×ÄñFFALCONÊÇTCLÆìÏÂµÄÆ·ÅÆ£¬ËûÃÇÓÐÒ»¿îÀ×ÄñÐÂ¼«¿ÍII S545CµçÊÓ£¬²ÉÓÃ120HzÆÁÄ»£¬4K·Ö±æÂÊ£¬94%µÄP3É«Óò£¬´îÔØMEMCÔË¶¯²¹³¥¼¼Êõ£¬ÆåÅÌÊ½±³¹â·ÖÇø¼¼Êõ£¬Ô¶³¡ÓïÒôµÈ¡£Ä¿Ç°55…¼µÄÀ×Äñ55S545CµçÉÌÉÏµ½ÊÖ¼Û3799Ôª£¬ÏÂÃæÀ´¿´¿´¡£
ÆÁÄ»·½Ãæ£¬À×ÄñS545CµçÊÓ²ÉÓÃÎÞ±ß¿òÈ«ÃæÆÁÉè¼Æ£¬ÓÐ55…¼¡¢65…¼¡¢75…¼ÈýÖÖÆÁÄ»¹æ¸ñ¡£ËüÅä±¸Ò»¿é4K·Ö±æÂÊ120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ´óÆÁ£¬ÓµÓÐ94% DCI-P3µçÓ°¼¶¹ãÉ«Óò£¬10.7ÒÚÉ«£¬750nit·åÖµÁÁ¶È£¬75…¼/65…¼/55…¼°æ·Ö±ðÓÐ120/90/80¸öÆåÅÌÊ½±³¹â·ÖÇø£¬²ÉÓÃD65Ô²ÊÉ«ÎÂµ÷Ð£¡£³ö³§¾ÖðÌ¨Ð£É«£¬É«×¼Óë°×Æ½ºâDelta E¾ù´ïµ½Ô¼µÈÓÚ2µÄ×¨ÒµË®×¼¡£´îÔØÆåÅÌÊ½±³¹â·ÖÇø¼¼Êõ£¬·ÖÇøÊýÓë·åÖµÁÁ¶ÈÎªÆä´øÀ´²»´íµÄ¸ß¶Ô±È¶ÈÏÔÊ¾ÐÔÄÜ£¬¾ßÓÐHDR¸ß¶¯Ì¬·¶Î§»ÃæÊä³öµÄÄÜÁ¦¡£
Ó²¼þÅäÖÃ·½Ãæ£¬À×ÄñS545C²ÉÓÃÁËÁª·¢¿ÆMT9652¸ß¶ËµçÊÓSoC£¬´îÅä4G+32GÔË´æÄÚ´æ×éºÏÄÜ¹»ÔÚÈÕ³£Ê¹ÓÃÖÐÊµÏÖÁ÷³©µÄÔËÐÐºÍ½âÂëÄÚÈÝ£¬ÄÚÖÃµÄMEMCÔË¶¯²¹³¥Ëã·¨¸üºÃµØ·¢»ÓÁË120Hz¸ßË¢ÆÁµÄÐÔÄÜ£¬ÊµÏÖ¹ÛÓ°¹ÛÈüµÄÁ÷³©ÌåÑé¡£ÄÚÖÃË«ÆµWiFi 6ÓëÀ¶ÑÀ5.2£¬ÊµÏÖ¶àÍ¨µÀÎÈ¶¨ÎÞÏßÁ¬½Ó¡£
ÒôÏìµ¥Ôª²ÉÓÃÏ¡ÍÁÈêÌúÅðÇ¿´Å+¸ßÏËÎ¬ÕñÄ¤Éè¼Æ£¬¾ßÓÐÏìÁÁ¶ø´¿¾»µÄÒôÆµ±íÏÖ£¬²¢¿ÉÍ¨¹ýÐéÄâ»·ÈÆÉùÌáÉýÁÙ³¡¸Ð¡£Õâ¿îµçÊÓ»¹Í¨¹ýÁË¶Å±ÈÊÓ½ç+¶Å±ÈÈ«¾°ÉùË«ÈÏÖ¤£¬ÕûÌå¶øÑÔ¾ß±¸Ó°Ôº¼¶µÄÍ¼ÏñºÍÉùÒô´¦Àí¼¼Êõ£¬°ïÖúÓÃ»§ÊµÏÖ¼ÒÍ¥Ó°Ôº°ãµÄÊÓÌýÊ¢Ñç¡£
Èí¼þ¹¦ÄÜÉÏ£¬À×ÄñµçÊÓ²ÉÓÃµÄ±ØÈ»ÊÇ×îÐÂÀ×ÄñÏµÍ³£¬ÓµÓÐÌÚÑ¶ÊÓÆµ¡¢ÆæÒì¹û¡¢¿áß÷¡¢Ã¢¹ûTVµÈ¶à°æÈ¨Æ½Ì¨Ö§³ÖµÄº£Á¿ÄÚÈÝ£¬Ã¿ÈÕ¼´Ê±¸üÐÂ£¬²¢¿ÉÖ§³ÖÈ«¾ÖÓïÒôËÑË÷£¬¸ù¾ÝÄÚÈÝ»¹¿ÉÆôÓÃÖÇÄÜ³¡¾°ÒýÇæ£¬Æ¥Åä×¨Êô³¡¾°¡£Ô¶³¡ÓïÒô¹¦ÄÜ¿ÉÊµÏÖÃâÒ£¿Ø360¶ÈÉù³¡ÓëÔ¶´ï12Ã×Ê°Òô£¬Í¨¹ý¿ÚÁî¡°Ð¡TÐ¡T¡±ºô³ö£¬Ö§³ÖÄÚÈÝ²éÑ¯¡¢¿ì½ÝËÑË÷µÈ¶àÖÖ»¥¶¯ÓïÒô¹¦ÄÜ¡£¿ÉÖ§³Ö¶àÉè±¸»¥ÁªÍ¶ÆÁ¹¦ÄÜ£¬ÈÃ´óÆÁ·ÖÏí¸ü¶à¾«²Ê¡£
ÓÎÏ··½Ãæ£¬À×ÄñS545CÔÚ4K120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ´óÆÁµÄ»ù´¡ÉÏ£¬Í¨¹ýÂúÑªHDMI2.1¸ßËÙ½Ó¿Ú¿ÉÖ§³ÖPS5ÓëXbox X/S´ÎÊÀ´úÖ÷»úÓÎÏ·±ê×¼£¬°üÀ¨4K120FPSÐÅºÅÍêÃÀÊÊÅä£¬VRR¿É±äË¢ÐÂÂÊÓëALLM×Ô¶¯µÍÑÓ³ÙÄ£Ê½Ö§³Ö£¬Í¬Ê±ÓÎÏ·Ä£Ê½ÏÂÊäÈëÑÓ³ÙµÍÖÁ12ms£¬ÈÃÓÃ»§³©ÏíµÍÑÓ³ÙÁ÷³©ÌåÑé¡£
×îºóÊÇÀ×ÄñS545CµçÊÓµÄÊÛ¼Û£¬Ä¿Ç°µçÉÌÉÏ55…¼µ½ÊÖ¼Û3799Ôª¡£
±à¼µãÆÀ£ºÀ×ÄñS545CÕâ¿îµçÊÓ¾ßÓÐ94%µÄP3É«Óò¡¢120HzÆÁÄ»¡¢ÆåÅÌÊ½·ÖÇø±³¹â¡¢MEMCÔË¶¯²¹³¥¼¼Êõ¡¢750nit·åÖµÁÁ¶ÈµÈÓÅÐãµÄÆÁÄ»²ÎÊýÒÔ¼°Ó²¼þ´îÅä£¬ÕûÌåµÄ²ÎÊý¿´ÆðÀ´²»´í¡£¼Û¸ñ·½ÃæÒ²²»Ëã¹ó£¬55…¼3799Ôª£¬¿ÉÒÔ³ÆµÃÉÏ¸ßÐÔÄÜÓë¾¼ÃÐÔ¼æ±¸¡£
¿á¿ªµçÊÓMax 86"
¿á¿ªµçÊÓMax 86"ÊÇÒ»¿î86Ó¢´ç¾ÞÄ»µçÊÓ£¬Õâ¿î²úÆ·¶¨Î»¡°³±ÍæÇàÄêµÄµÚÒ»Ì¨¾ÞÄ»µçÊÓ¡±£¬ÐÍºÅ86C70£¬´îÔØ86Ó¢´ç½ðÊôÈ«ÃæÆÁ¾ÞÄ»¡¢ÄÚÖÃÌÚÑ¶STARTÔÆÓÎÏ·¡¢120HzË¢ÐÂÂÊ+120HzMEMC¡¢WI-FI6¡¢Éý½µÊ½ÉãÏñÍ·¡¢Ô¶³¡ÓïÒôºÍ¹âÑ§·ÀÀ¶¹â£¬Ä¿Ç°´ÙÏúµ½ÊÖ¼Û5999Ôª£¬·Ç³£»®ËãÁË¡£
ÆÁÄ»É«²Ê»ÖÊÉÏ£¬¿á¿ªMax86´îÔØ86Ó¢´ç4KÒº¾§ÆÁ£¬98.06%ÆÁÕ¼±ÈµÄÈ«ÃæÆÁÉè¼Æ£¬½ðÊô±ß¿ò¡£ÆÁÌå¾ß±¸120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬´îÅä120Hz MEMC¶¯Ì¬²¹³¥¼¼Êõ£¬¿ÉÒÔÈÃ×ãÇòÈüÊÂ¡¢Èü³µ¡¢´óÐÍÓÎÏ·µÄ»Ãæ¹ý¶É¸ü¼ÓÇåÎúÁ÷³©¡£´îÔØÁËCoo-Vision MAX¾ÞÄ»»ÖÊÐ¾Æ¬£¬ÒÔAIÍ¼Ïñ»ÖÊÔöÇ¿¼¼ÊõºÍAI³¬¼¶·Ö±æÂÊ¼¼Êõ£¬´ÓÉ«²Ê±¥ºÍ¶È¡¢ÁÁ¶È¡¢ÈñÀû¶È¡¢¶¯Ì¬²¹³¥ÒÔ¼°ÖÇÄÜ½µÔëµÈ¶Ô»Ãæ½øÐÐÓÅ»¯¡£´îÔØ¶Å±ÈÊÓ½ç£¬ÌáÉýÊÓÌýÐ§¹û¡£´îÔØ¹âÑ§·ÀÀ¶¹â¼¼Êõ£¬²»Ó°Ïì»ÖÊµÄÍ¬Ê±±£»¤ÑÛ¾¦¡£ÒôÏì·½Ãæ£¬¿á¿ªµçÊÓMax 86"²ÉÓÃJBLÒôÏìÏµÍ³£¬¶Å±ÈÈ«¾°Éù¼¼Êõ£¬ÈÃMax 86"ÓÐ¸ü¼ÓÁ¢ÌåµÄÉù³¡±íÏÖ¡£
ÅäÖÃ·½Ãæ£¬¿á¿ªµçÊÓMax86´îÔØ3GB+64GBÄÚ´æ£¬Åä±¸À¶ÑÀ5.2ÒÔ¼°Wi-Fi6£¬ËÙ¶È¸ü¿ì£¬ÑÓ³Ù¸üµÍ£¬ÔÚÏßÔÆÓÎÏ·¡¢¹ÛÓ°²»¿¨¶Ù¡£ÓÎÏ··½Ãæ£¬ÄÚÖÃÁËÌÚÑ¶STARTÔÆÓÎÏ·µÄ¿á¿ªMax86£¬»¹ÓÐ×Å¿É±È¼ç×¨ÒµÓÎÏ·Ö÷»úµÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬ÓÎÏ·Íæ¼ÒÄÜ¹»ÔÚ¿á¿ªMax86Àï¼«ÖÂ³©ÏíÈ»Ê14¡¢ÏÉ½£ÆæÏÀ´«7¡¢NBA2K Online 2µÈÖî¶à´óÐÍÓÎÏ·¡£Îª´òÔìµçÊÓÔÆÓÎÏ·Ê±´úµÄÍêÃÀ½»»¥ÌåÑé£¬Íæ¼Ò¿É´îÅäÓë¿á¿ªºÏ×÷µÄSwaiotÔÆÓÎÏ·ÊÖ±ú£¬ÊµÏÖÓÎÏ·²Ù×÷ºÍµçÊÓ¿ØÖÆËæÊ±ÇÐ»»£¬ÓÎÏ·ÖÐµ÷½ÚÒôÁ¿²»ÓÃÔÙÕÒÒ£¿ØÆ÷¡£
ÔÚÖÇÄÜ»¯·½Ãæ£¬¿á¿ªµçÊÓMax 86"´îÔØÁËÔ¶³¡ÓïÒô3.0£¬¿ÉÒÔÊµÏÖ10Ã×¾àÀëµÄÃâÒ£¿ØÆ÷ÓïÒô¿ØÖÆ£¬²¢×öµ½99.96%Ê¶±ð×¼È·¶È¡£Í¬Ê±£¬¿á¿ªµçÊÓ»¹ÓëÓë°Ù¶ÈÊµÏÖÕ½ÂÔºÏ×÷£¬Í¨¹ý°Ù¶È AI ÓïÒô¿ÉÊµÏÖ¶©¾Æµê¡¢¶©»úÆ±µÈ100+³¡¾°·þÎñ£¬Îª³±ÍæÇàÄêµÄ¾Ó¼ÒÉú»î´øÀ´¸ü¶àÖÇÄÜÐÂÌåÑé¡£
¿á¿ªMax86»¹ÔÚÍ¬Àà²úÆ·ÖÐ£¬ÂÊÏÈ²ÉÓÃÁËAIÉý½µÊ½ÉãÏñÍ·£¬ÄÜ¹»ÔÚ½¡Éí¡¢Ìå¸ÐÓÎÏ·¡¢ÊÓÆµÍ¨»°¡¢ÃÀÑÕÅÄÕÕµÈ¶à¸ö³¡¾°Ê¹ÓÃ¡£¸Ã¿îÉý½µÊ½ÉãÏñÍ·²»½öÄÜ¹»ÓÐÐ§±£»¤Ê¹ÓÃÕßµÄÒþË½°²È«£¬Í¬Ê±³¬´óµ¥ÏñËØÃæ»ýÅäºÏF1.76´ó¹âÈ¦£¬°µ¹âÅÄÉãÒ²ÇåÎú£¬ÄÚÖÃµÄISPÍ¼ÏñÐÅºÅ´¦ÀíÆ÷Ö§³Ö3D½µÔë£¬´øÀ´¸É¾»ÎÞÔëµãµÄ»Ãæ¡£
¼Û¸ñ£ºÕâ¿î¿á¿ªµçÊÓMax86£¬¸ÕÉÏÊÐÊ±±¨¼Û8666Ôª£¬È¥ÄêË«Ê®Ò»´ÙÏú¼Û7999Ôª£¬ÏÖÔÚÓÐ´ÙÏúÓÖ½µµ½ÁË5999Ôª£¬¼Û¸ñ¼«ÆäÊµ»ÝÁË£¬ÓÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ²»Òª´í¹ý¡£
±à¼µãÆÀ£º×÷ÎªÒ»¿î86…¼µÄ³¬´óÆÁµçÊÓ£¬¿á¿ªMax 86"Ê×ÏÈÊÇ¼Û¸ñºÜÎüÒýÈË£¬È·ÊµºÜÓÐÐÔ¼Û±È¡£Æä´Î£¬ÐÔÄÜ¡¢ÅäÖÃ¶¼´ïµ½ÁËÖÐ¸ß¶ËË®×¼£¬Ê¹ÓÃÁ÷³©¡£ÔÆÓÎÏ·¡¢ÊÓÆµÍ¨»°¡¢AI½¡ÉíµÈ¹¦ÄÜÓ¦ÓÃÒ²ºÜÁÁÑÛ¡£¼Û¸ñ·½ÃæÄ¿Ç°ËãÊÇ¼¸ÄêÀ´µÄ×îµÍ¼Û£¬¿ÉÒÔÈëÊÖ¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á