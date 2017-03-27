创维408玩新鲜 优惠团购新模式价格低低低!

【天极网家电频道】万人大团购是创维每一年的促销盛典，投入资源之多、促销力度之大是其特点，每年的团购模式都不一样，譬如：团上团、订金翻倍、砍价等，核心有两点：其一重视顾客参与度，其二参团人数越多，价格越低。今年创维的万人大团购活动在4月7日-4月9日将如期而至，主题为 “最强一战 创维第九届万人大团购”，打出的口号为“价格听你的，人越多，价越低”。

价格听你的，人越多，价越低

本次第九届万人大团购首创语音报名形式，恰逢当下极简的生活模式，操作便捷显得尤为重要，消费者只需通过手机端扫码进入活动界面，然后喊出相应的口令(创维第九届万人大团购)即可进行活动报名。差于以往传统的形式，语音报名以最简单的方式让顾客参与到活动中来，大大优化了曾经繁琐的过程，让消费者足不出户，就可以了解团购机型，更值得一提的是产品价格随着参团人数而实时变化，参团人越多，价格越低。

直降3000元，OLED有机电视超值钜献

众所周知创维早在几年前便推出了OLED有机自发光电视，主打健康护眼概念，旨在使消费者看的舒适、健康，创维在广泛宣传第九届万人大团购之际还透露，为了增加活动力度， OLED电视55S9-I直降3000元，活动仅需10999元，最好的电视让每一个家庭都能拥有。(这里给大家科普一个健康小知识，我们每天面对手机、电脑、液晶电视屏幕，眼睛都在忍受有害蓝光的伤害，有害蓝光主要来源于高能LED灯，创维OLED有机自发光电视告别传统的液晶LED电视被动发光原理，采用最新的OLED自发光材料，能减少有害蓝光对眼睛的伤害)，此外，本次创维所有产品均有不同程度的优惠。

匠心制造，新品来贺

这次活动另一大亮点就是创维AIR系列Q7荣耀上市，全球首发!最新上市的尺寸涵盖65/55两大主流尺寸，Q7作为创维明星产品，优势明显，在外观上：Q7首次在金属材质上使用了精湛的高亮黑工艺，质感奢华，拥有与生俱来的高贵气质，全金属机身薄而坚韧，Q7颠覆传统视觉体验，采用无缝的全面屏设计，让视野不受限制;在画质技术方面则采用最新的纯色技术使电视在实现广色域的基础上提升色彩纯度使得画面色彩更准、真实感越强;在音质方面配备著名的JBL音响，声音效果极佳;在配置方面搭载最新的coocaa5.8系统加上DDR4能带给消费者极速体验，对于一个追求时尚、品质的家庭来说Q7无疑是最好的选择!

总结起来创维本届万人大团购活动亮点颇多，值得关注，活动日前已全面启动，4月7日-4月9日全国各大卖场创维专柜均可参加，现在拿起手机扫一扫二维码赶紧参团吧!

（ 作者：佚名 责任编辑：谢钧炫）

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