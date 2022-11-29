¿´Çò¾ÍÑ¡Ëü Õæ²»¹ó ¸ßÐÔ¼Û±È65…¼4KµçÊÓÍÆ¼ö
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ä¿Ç°ÕýÖµÈ«ÇòÐÔ×ãÇòÈüÊÂÊÀ½ç±¾ÙÐÐ£¬²»ÂÛÊÇ×ÊÉîÇòÃÔ£¬»¹ÊÇÆÕÍ¨Â·ÈË£¬¶¼¹²Í¬²ÎÓëµ½ÕâÒ»»¶ÀÖÊ±¹âÖÐ¡£¿¼ÂÇ¸ø¼ÒÀï»»Ì¨ÐÂµçÊÓ£¬À´¸üºÃµØÏíÊÜÇòÈüÂð£¿±ÊÕßÌôÑ¡ÁË¼¸¿î65…¼4KÖÇÄÜµçÊÓ£¬¼Û¸ñ²»¹ó£¬´ÓÁ½Ç§¶àµ½ÁùÇ§¶¼ÓÐ£¬¶¨Î»ÖÐ¶Ë¼°ÈëÃÅ²úÆ·£¬À´¿´¿´°É¡£
65…¼MiniLEDµçÊÓ ´´Î¬A63£¬5999Ôª
288Hz¸ßË¢µÄMiniLEDµçÊÓ´´Î¬A63£¬²ÉÓÃNCSP MiniLED»ù°å£¬ÓÐ°Ù¼¶±³¹âÎïÀí·ÖÇø£¬99% DCI-P3¹ãÉ«Óò¡¢¡÷E¡Ü0.8Ô²Ê¸ßÉ«×¼£¬Ö§³ÖÈ«Í¨µÀ144Hz¸ßË¢£¬Åä±¸HSR¼¼Êõ×î¸ß¿ÉÖ§³Ö288Hz¸ßË¢£¬ÅäHiFi¼¶ÒôÏä¡£ÕâÊÇ´´Î¬AÏµÁÐÊ×¿îMiniLEDµçÊÓ£¬¶¨Î»ÊÊºÏÄêÇáÓÃ»§£¬Ä¿Ç°65…¼¼Û¸ñÎª5999Ôª¡£
´´Î¬A63²ÉÓÃNCSP MiniLED»ù°å£¬±³¹âÓµÓÐ°Ù¼¶ÎïÀí·ÖÇø£¬ÔÚÆåÅÌÊ½·ÖÇø¿Ø¹â¼¼ÊõÏÂ£¬ÊµÏÖ4096¼¶±³¹â¾«¶È¡¢800nits·åÖµÁÁ¶È£¬ÊµÊ±ÖÇÄÜÊÊÅäµçÊÓ»Ãæ£¬³ÊÏÖ¶¯Ì¬»ÃæµÄÃ¿¸öÏ¸½Ú¡£ÔÚÏÔÊ¾ºÚÉ«»ÃæÊ±£¬´´Î¬A63¿ÉÍ¨¹ý¿ØÖÆ±³¹â·ÖÇø£¬½«ºÚÉ«»ÃæÇøÓòµÄµÆÖéÖ±½ÓÏ¨Ãð£¬ÒÔ´ïµ½È«ºÚÏÔÊ¾;ÔÚ²»Í¬Ã÷°µ»ÃæµÄ¶ÔÓ¦Ä£¿é£¬Ò²¿ÉÒÔ¾«×¼¿ØÖÆ±³¹âÃ÷°µ³Ì¶È£¬×îÖÕÊµÏÖ»ÃæµÄ¡°¼«ÖÂºÚ³¡¡±Óë¡°¼«ÖÂ¸ß¹â¡±¡£
ÌåÓýÈüÊÂ°®ºÃÕß¡¢ÓÎÏ·ÓÃ»§ÈºÌå½Ï¹Ø×¢¸ßË¢ÐÂÂÊÕâÒ»ÏÔÊ¾ÐèÇó£¬´´Î¬A63Åä±¸¡°4K 144Hz¸ßË¢Ô²ÊÓ²ÆÁ+144HzÐ¾Æ¬½âÂë+ÂúÑª°æHDMI 2.1½Ó¿Ú¡±£¬¿ÉÊµÏÖÈ«Í¨µÀ144HzÏÔÊ¾£¬»¹Ô¸ßÖ¡ÂÊµÄµçÓ°¡¢ÓÎÏ·¡¢ÌåÓýµÄ¶¯Ì¬»ÃæÏÔÊ¾Ð§¹û£¬¸üÖ§³Ö288Hz HSR¼«ÖÂ¸ßË¢£¬´øÀ´Ë¿»¬ÌåÑé¡£A63»¹Ö§³ÖAMD FreeSync Premium Pro£¬Îª·¢ÉÕ¼¶µç¾ºÍæ¼Ò´øÀ´¸ü¸ßÏÔÊ¾Ö§³Ö¡£
´´Î¬288Hz¸ßË¢MiniLEDµçÊÓA63
´´Î¬A63´îÔØV3È«¹¦ÄÜAIÐ¾Æ¬£¬Í¨¹ý´´Î¬×ÔÑÐµÄÈýÎ¬»ÖÊµ÷Ð£³ÌÐò£¬¿É¶Ô»Ãæ³ÊÏÖ½øÐÐÁ¢Ìå»¯¿Õ¼äÊ¶±ð£¬¶Ô»ÃæÄÚ¶à¸öÖ÷ÌåÖð¼¶´¦Àí£¬ÔÚ°µ³¡¶Ô±ÈÔöÇ¿¼¼ÊõµÄµ÷Ð£ÏÂ£¬Áî»Ãæ²ã´ÎÏ¸½Ú¸ü¼Ó·á¸»¡¢Ã÷°µ¶Ô±È¸ü¼ÓÏÊÃ÷¡£ÔÚ±³¹â¾«×¼¿Ø¹â+Ãæ°åÏÔÊ¾µÄ»ù´¡Ö®ÉÏ£¬V3Ð¾Æ¬ÅäºÏ´´Î¬AI»ÖÊÒýÇæ¡¢´´Î¬30+»ÖÊµ÷Ð£¼¼Êõ£¬½«A63µÄ»ÃæÁÁ¶È¡¢¶Ô±È¶ÈºÍÉ«²ÊÌáÉýÖÁÐÂ¸ß¶È;ÔÙ½áºÏADS XDR Display¼¼ÊõÖ§³Ö£¬ÊµÏÖÁË99%µÄ DCI-P3¹ãÉ«ÓòºÍ¡÷E¡Ü0.8µÄÔ²Ê¸ßÉ«×¼¡£
´´Î¬288Hz¸ßË¢MiniLEDµçÊÓA63
ÒôÏì·½Ãæ£¬´´Î¬A63ÅäÖÃ60WÒôÏì£¬Ö§³Ö¶Å±ÈÈ«¾°Éù2.0£¬²ÉÓÃHiFi¼¶Ó²¼þÑòÃ«Ö½Åè¡¢ÅÜµÀÐÍÒôÈ¦´ÅÂ·¡¢16Ð¾²ÏË¿Ä¤£¬ÔÚ¸ßµÍÒô³¡±íÏÖÉÏ¾ùÓÐ²»Ë×ÊµÁ¦¡£
´´Î¬288Hz¸ßË¢MiniLEDµçÊÓA63
ÖÇÄÜ½»»¥·½Ãæ£¬´´Î¬A63Ö§³Ö°²×¿ÊÖ»úNFCÒ»´¥Í¶ÆÁ£¬ÊÓÆµ¡¢ÒôÀÖ¡¢Í¼Æ¬µÈ¶àÖÖÎÄ¼þÒ»¼ü´óÆÁÍ¶Ó°£¬ÊÊºÏÍø¿Î¡¢»áÒé¡¢ÊÖÓÎµÈ³¡¾°¡£A63´îÔØ×îÐÂ¿á¿ªÏµÍ³9£¬Ö§³ÖÈ«³¡¾°AIÓïÒô½»»¥£¬»¹ÄÜ¶¨ÖÆ¶ùÍ¯Ä£Ê½Óë³¤±²Ä£Ê½£¬ÊØ»¤Ã¿Ò»Î»¼ÒÍ¥³ÉÔ±¡£
Íâ¹Û·½Ãæ£¬´´Î¬A63µÄÉè¼ÆÁé¸ÐÀ´Ô´ÓÚ¶àÁ¢Ãæ½¨ÖþÉè¼ÆÀíÄî£¬Íâ¹ÛÉ«²ÊÑ¡ÓÃ2022Çï¶¬Á÷ÐÐ»ÒÉ«´îÅä¹ÅÍ½ð£¬ÅäºÏÈ«ÃæÆÁ»úÉí³ÊÏÖ³öÉî³ÁÇ¿º·µÄ¹Åµä·ç¸ñÓëÏÖ´ú¿Æ¼¼ÔªËØÈÚºÏ½»Ö¯£¬¿ÉÕÃÏÔ³öÓÉÄÚÏòÍâµÄ³ÁÎÈÖÊ¸Ð¡£
´´Î¬288Hz¸ßË¢MiniLEDµçÊÓA63
¼Û¸ñ£ºÄ¿Ç°µçÉÌÉÏ65…¼´´Î¬A63¼Û¸ñÊÇ5999Ôª¡£
±à¼µãÆÀ£ºÕâ¿îMiniLEDµçÊÓÊÇÏÈ½øµÄÖÐ¸ß¶Ë²úÆ·£¬4096¼¶±³¹â¾«¶È¡¢800nits·åÖµÁÁ¶ÈµÄÐÔÄÜºÜÇ¿´ó¡£×î¸ß´ïµ½288Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬ÓÃÀ´¿´ÇòÈüÊÇÇáËÉ¹»ÓÃ£¬Ö»ÒªÊÓÆµÔ´Ö¡ÂÊ¹»£¬µçÊÓ»ÃæÉÏµÄ×ãÇòÒ»¶¨ÊÇºÁÎÞÍÏÓ°¡£5999ÔªµÄ¼Û¸ñ¿ÉÒÔËµÊÇ±ÈÍ¬ÀàminiledµçÊÓÒª±ãÒË²»ÉÙ¡£
65…¼4K120Hz¸ßË¢ÆÁ£¬À×ÄñS545C£¬3999Ôª
À×ÄñFFALCONÊÇTCLÆìÏÂµÄÐÂÈñÆ·ÅÆ£¬À×Äñ65S545CµçÊÓ²ÉÓÃ65…¼120Hz¸ßË¢ÆÁÄ»£¬4K·Ö±æÂÊ£¬94%µÄP3É«Óò£¬´îÔØMEMCÔË¶¯²¹³¥¼¼Êõ£¬ÆåÅÌÊ½±³¹â·ÖÇø¼¼Êõ£¬750ÄáÌØ·åÖµÁÁ¶È£¬4G+32GÄÚ´æ£¬»¹ÓÐÔ¶³¡ÓïÒô²Ù¿ØµÈ¡£Ä¿Ç°65…¼µÄÀ×ÄñS545CµçÉÌÉÏµ½ÊÖ¼Û3999Ôª¡£
ÆÁÄ»·½Ãæ£¬À×ÄñS545CµçÊÓ²ÉÓÃÎÞ±ß¿òÈ«ÃæÆÁÉè¼Æ£¬ÓÐ55…¼¡¢65…¼¡¢75…¼ÈýÖÖÆÁÄ»¹æ¸ñ¡£ËüÅä±¸Ò»¿é4K·Ö±æÂÊ120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ´óÆÁ£¬ÓµÓÐ94% DCI-P3µçÓ°¼¶¹ãÉ«Óò£¬10.7ÒÚÉ«£¬750nit·åÖµÁÁ¶È£¬75…¼/65…¼/55…¼°æ·Ö±ðÓÐ120/90/80¸öÆåÅÌÊ½±³¹â·ÖÇø£¬²ÉÓÃD65Ô²ÊÉ«ÎÂµ÷Ð£¡£³ö³§¾ÖðÌ¨Ð£É«£¬É«×¼Óë°×Æ½ºâDelta E¾ù´ïµ½Ô¼µÈÓÚ2µÄ×¨ÒµË®×¼¡£´îÔØÆåÅÌÊ½±³¹â·ÖÇø¼¼Êõ£¬·ÖÇøÊýÓë·åÖµÁÁ¶ÈÎªÆä´øÀ´²»´íµÄ¸ß¶Ô±È¶ÈÏÔÊ¾ÐÔÄÜ£¬¾ßÓÐHDR¸ß¶¯Ì¬·¶Î§»ÃæÊä³öµÄÄÜÁ¦¡£
ÓÎÏ··½Ãæ£¬À×ÄñS545CÔÚ4K120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ´óÆÁµÄ»ù´¡ÉÏ£¬Í¨¹ýÂúÑªHDMI2.1¸ßËÙ½Ó¿Ú¿ÉÖ§³ÖPS5ÓëXbox X/S´ÎÊÀ´úÖ÷»úÓÎÏ·±ê×¼£¬°üÀ¨4K120FPSÐÅºÅÍêÃÀÊÊÅä£¬VRR¿É±äË¢ÐÂÂÊÓëALLM×Ô¶¯µÍÑÓ³ÙÄ£Ê½Ö§³Ö£¬Í¬Ê±ÓÎÏ·Ä£Ê½ÏÂÊäÈëÑÓ³ÙµÍÖÁ12ms£¬ÈÃÓÃ»§³©ÏíµÍÑÓ³ÙÁ÷³©ÌåÑé¡£
Ó²¼þÅäÖÃ·½Ãæ£¬À×ÄñS545C²ÉÓÃÁËÁª·¢¿ÆMT9652¸ß¶ËµçÊÓSoC£¬´îÅä4G+32GÄÚ´æ×éºÏ£¬ÄÜ¹»ÔÚÈÕ³£Ê¹ÓÃÖÐÊµÏÖÁ÷³©µÄÔËÐÐºÍ½âÂëÄÚÈÝ£¬ÄÚÖÃµÄMEMCÔË¶¯²¹³¥Ëã·¨¸üºÃµØ·¢»ÓÁË120Hz¸ßË¢ÆÁµÄÐÔÄÜ£¬ÊµÏÖ¹ÛÓ°¹ÛÈüµÄÁ÷³©ÌåÑé¡£ÄÚÖÃË«ÆµWiFi 6ÓëÀ¶ÑÀ5.2£¬ÊµÏÖ¶àÍ¨µÀÎÈ¶¨ÎÞÏßÁ¬½Ó¡£
ÒôÏìµ¥Ôª²ÉÓÃÏ¡ÍÁÈêÌúÅðÇ¿´Å+¸ßÏËÎ¬ÕñÄ¤Éè¼Æ£¬¾ßÓÐÏìÁÁ¶ø´¿¾»µÄÒôÆµ±íÏÖ£¬²¢¿ÉÍ¨¹ýÐéÄâ»·ÈÆÉùÌáÉýÁÙ³¡¸Ð¡£Õâ¿îµçÊÓ»¹Í¨¹ýÁË¶Å±ÈÊÓ½ç+¶Å±ÈÈ«¾°ÉùË«ÈÏÖ¤£¬ÕûÌå¶øÑÔ¾ß±¸Ó°Ôº¼¶µÄÍ¼ÏñºÍÉùÒô´¦Àí¼¼Êõ£¬°ïÖúÓÃ»§ÊµÏÖ¼ÒÍ¥Ó°Ôº°ãµÄÊÓÌýÊ¢Ñç¡£
Èí¼þ¹¦ÄÜÉÏ£¬À×ÄñµçÊÓ²ÉÓÃµÄ±ØÈ»ÊÇ×îÐÂÀ×ÄñÏµÍ³£¬ÓµÓÐÌÚÑ¶ÊÓÆµ¡¢ÆæÒì¹û¡¢¿áß÷¡¢Ã¢¹ûTVµÈ¶à°æÈ¨Æ½Ì¨Ö§³ÖµÄº£Á¿ÄÚÈÝ£¬Ã¿ÈÕ¼´Ê±¸üÐÂ£¬²¢¿ÉÖ§³ÖÈ«¾ÖÓïÒôËÑË÷£¬¸ù¾ÝÄÚÈÝ»¹¿ÉÆôÓÃÖÇÄÜ³¡¾°ÒýÇæ£¬Æ¥Åä×¨Êô³¡¾°¡£Ô¶³¡ÓïÒô¹¦ÄÜ¿ÉÊµÏÖÃâÒ£¿Ø360¶ÈÉù³¡ÓëÔ¶´ï12Ã×Ê°Òô£¬Í¨¹ý¿ÚÁî¡°Ð¡TÐ¡T¡±ºô³ö£¬Ö§³ÖÄÚÈÝ²éÑ¯¡¢¿ì½ÝËÑË÷µÈ¶àÖÖ»¥¶¯ÓïÒô¹¦ÄÜ¡£¿ÉÖ§³Ö¶àÉè±¸»¥ÁªÍ¶ÆÁ¹¦ÄÜ£¬ÈÃ´óÆÁ·ÖÏí¸ü¶à¾«²Ê¡£
×îºóÊÇÀ×ÄñS545CµçÊÓµÄÊÛ¼Û£¬Ä¿Ç°µçÉÌÉÏ65…¼µ½ÊÖ¼Û3999Ôª¡£
±à¼µãÆÀ£ºÀ×ÄñS545CÕâ¿îµçÊÓ¾ßÓÐ94%µÄP3É«Óò¡¢120HzÆÁÄ»¡¢ÆåÅÌÊ½·ÖÇø±³¹â¡¢MEMCÔË¶¯²¹³¥¼¼Êõ¡¢750nit·åÖµÁÁ¶ÈµÈÓÅÐãµÄÆÁÄ»²ÎÊýÒÔ¼°Ó²¼þ´îÅä£¬ÕûÌåµÄ²ÎÊý¿´ÆðÀ´²»´í£¬¿´À´¿´ÇòÉ«²Ê»áºÜºÃ£¬¼Û¸ñÒ²ºÜÎüÒýÈË¡£
120Hz¸ßË¢ÆÁ ¿µ¼ÑµçÊÓ65S9 MAX£¬3799Ôª
¿µ¼Ñ120HzµçÊÓ65S9 MAX£¬²ÉÓÃ65Ó¢´çÕæ120Hz¸ßË¢ÆÁ£¬4K³¬¸ßÇå·Ö±æÂÊ£¬Ö§³Ö4K 120Hz»Ãæ£¬4+64GB´æ´¢£¬ËÄºËA73 CPU£¬WIFI6£¬¶Å±ÈÈ«¾°Éù¡¢¶Å±ÈÊÓ½ç¼¼Êõ£¬½ðÊôÒ»Ìå»úÉí¡£¿µ¼Ñ65S9 MAXµçÊÓÄ¿Ç°µçÉÌÊÛ¼Û3799Ôª¡£
¿µ¼Ñ65S9 MAXµçÊÓ²ÉÓÃÕæ4K 120Hz¸ßË¢ÆÁ£¬´îÅä120Hz MEMC ProÔË¶¯²¹³¥¼¼Êõ£¬¾ßÓÐHDMI2.1½Ó¿Ú£¬´îÔØ4K 120HzÆì½¢Ð¾Æ¬ËÄºËA73 CPU£¬¿É³ÊÏÖÕæ4K 120Hz»Ãæ¡£Í¬Ê±Ò²´îÔØVRR¿É±äË¢ÐÂÂÊ¡¢ALLMµÍÑÓ³ÙÄ£Ê½ÕâÐ©ÊÊÅäÓÎÏ·Ö÷»úµÄ¼¼Êõ¡£Í¨¹ýÕâÐ©¼¼Êõ£¬µçÊÓ¿ÉÊµÊ±ÊÊÅä²»Í¬µÄÊäÈëÖ¡ÂÊ£¬ÓÐÐ§¼õÉÙÍ¼ÏñËºÁÑºÍ¿¨¶Ù£¬±£Ö¤ÐÅºÅÔ´ÖÐ²»Í¬³¡¾°µÄÊÓÆµÖ¡´¦ÓÚ×îÀíÏëµÄ×´Ì¬£¬Ê¹Íæ¼ÒÄÜ¹»»ñµÃ×îÓÅÖÊµÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£
¿µ¼Ñ65S9 MAX²ÉÓÃ4GB+64GB´æ´¢×éºÏ£¬ÔÚµ±Ç°µçÊÓÖÐÊôÓÚ¸ß¶ËÅäÖÃ£¬ÏµÍ³¿ÉÁ÷ÐÐÔËÐÐ£¬³©ÍæÓÎÏ·¡£´îÔØWIFI6£¬ÎÞÏß´«ÊäËÙ¶È¸ü¿ì¡£ÄÚÖÃÌìÒíÔÆÓÎÏ·£¬²»ÏÂÔØ¼´¿ÉÍæÓÎÏ·£¬ÔùËÍÓÎÏ·ÊÖ±ú¡£
Òô»¼¼ÊõÉÏ£¬¿µ¼Ñ65S9 MAXµçÊÓ´îÔØ¶Å±ÈÈ«¾°Éù¡¢¶Å±ÈÊÓ½ç¼¼Êõ£¬²¢ÓÐ30ÏîAI»ÖÊµ÷Ð££¬8´óÒôÐ§´¦ÀíÏµÍ³£¬ÌáÉýÒô»ÌåÑé¡£´îÔØAIÔ¶³¡ÓïÒô£¬¿ÉÊµÏÖ10Ã×+Ô¶¾àÀëÉù¿Ø£¬Ö§³ÖÁ¬Ðø¶Ô»°¡¢ÎÞÍø»½ÐÑ¡£Ö§³ÖÍâ½Ó·ÖÌåÊ½ÉãÏñÍ·£¬¿ÉÊµÏÖÊÓÆµÍ¨»°¡¢AI½¡Éí£¬ÐèÒªÁí¹º¡£Ö§³Ö¶àÖÖÍ¶ÆÁÐÒé£¬¸÷ÖÖÊÖ»ú¾ù¿ÉÑ¸ËÙÍ¶ÆÁ¡£
¼Û¸ñ£º¿µ¼Ñ65S9 MAXµçÊÓÌ××°°æÄ¿Ç°µçÉÌÊÛ¼Û3799Ôª¡£
±à¼µãÆÀ£º65…¼4K 120HzÓÎÏ·µçÊÓÂô3799Ôª£¬ÊÇ¸ö²»´íµÄ¼Û¸ñ£¬ÊÊºÏ¶ÔÐÔ¼Û±ÈÓÐÒªÇóµÄÌåÓý°®ºÃÕß¡¢ÓÎÏ·ÓÃ»§¡£
ÎÞÆµÉÁ»¤ÑÛ ÈÙÒ«65…¼ÖÇ»ÛÆÁX3£¬2599Ôª
ÈÙÒ«65Ó¢´çÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3£¬²ÉÓÃ½ðÊôÈ«ÃæÆÁ¡¢4K³¬Çå¹ãÉ«Óò£¬É«ÓòÌáÉýÖÁ93% DCI-P3£¬2GB+16GB´æ´¢£¬´îÔØÔ¶³¡ÓïÒô¡¢Ò»ÅöÍ¶ÆÁ¡¢À³Òð»¤ÑÛË«ÖØÈÏÖ¤µÈ¹¦ÄÜ¡£Ä¿Ç°65…¼X3£¨ÐÍºÅHN65DNTS£©¼Û¸ñ2599Ôª¡£
É«²Ê»ÖÊÉÏ£¬ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐ¹ãÉ«ÓòÌáÉýÖÁ93% DCI-P3£¬Ö§³ÖHDR10¸ß¶¯Ì¬·¶Î§½âÂë£¬½øÒ»²½Ç¿»¯ÁË¸ß¹â¡¢°µ³¡ÇøÓò±íÏÖÁ¦£¬ÄÜ¸ü¼Ó×¼È·µØ»¹Ô³öÎïÌåÕæÊµÉ«²Ê£¬»ÃæÐ§¹û¸ü¼ÓÃ÷ÁÁÇåÎú£¬É«²Ê¹ý¶ÉÏ¸Äå£¬ÊÓ¾õ¸Ð¹Ù¸ü¼ÓÓÐ³å»÷Á¦£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©ÁË¸ü¼Ó³Á½þµÄÖÇ»ÛÌåÑé¡£
ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐÄÚÖÃÄ§·¨»ÖÊÒýÇæ£¬¾ß±¸HDR 10½âÂë¡¢NRÖÇÄÜ½µÔë¡¢ÖÇÄÜ¿¹¾â³Ý¡¢ÖÇÄÜ¾«×¼µ÷É«µÈÓÅÖÊËã·¨£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô²»Í¬¹Û¿´³¡¾°£¬ÓªÔì¼«ÖÂ»ÃæÌåÑé¡£ÒôÆµ·½Ãæ£¬ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3´îÔØîÏÌúÅðÑïÉùÆ÷£¬ÓëÈÙÒ«µ÷Òô¼¼Êõ½áºÏ£¬ÓÐÄÜÁ¦Ìá¹©ÈýÆµ¾ùºâµÄºÃÌý¸Ð¡£
ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐ²ÉÓÃDCµ÷¹â·½Ê½£¬ÓÐÐ§°ïÖúÓÃ»§»º½âÒòÆµÉÁ´øÀ´µÄÊÓ¾õÆ£ÀÍ£¬ÓµÓÐÀ³ÒðÎÞÆµÉÁÈÏÖ¤¡£X3È«ÏµÖ§³ÖµÍÀ¶¹âÄ£Ê½£¬¿ÉÓÐÐ§¼õÉÙÀ¶¹âÉËº¦£¬¶ÔÓÚ¼ÒÍ¥ÀÏÈË»òÕßÕýÖµÑÛ²¿·¢ÓýµÄÇàÉÙÄê£¬°²ÐÄ¹Û¿´¸üÊæÊÊ£¬ÊµÏÖ¿ÆÑ§»¤ÑÛ¡£
ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÑØÐøÁË¿ª¹Ø»úÎÞ¹ã¸æµÄÌØµã¡£½èÖúµ×²ã¼Ü¹¹ºÍÏµÍ³Èí¼þµ÷ÓÅ£¬¿ª»úÅäÖÃºó£¬ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÔÚ´ý»úºÍÏ¢ÆÁ×´Ì¬ÏÂ¾ùÄÜÊµÏÖ2ÃëÄÚ¿ª»ú¡£
ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐÉý¼¶ÁËÄÚ´æ£¬2GBÔË´æÅäºÏ4ºËÐ¾Æ¬£¬´îÅä16GBµÄ´æ´¢¿Õ¼ä¡£´ËÍâ£¬ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3»¹ÓÐË«ÆµWiFi¡¢×ÔÑÐCast+Í¶ÆÁµÈ¡£
ÏµÍ³·½Ãæ£¬ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐÊ¹ÓÃµçÊÓ¶¨ÖÆ°æMagic UI£¬Ö§³Ö¶ùÍ¯Ä£Ê½¡¢³¤±²Ä£Ê½µÈÊµÓÃ¹¦ÄÜ¡£¡°³¤±²Ä£Ê½¡±£¬¿ÉÒÔÊµÏÖ³¡¾°ÓïÒô²Ù¿ØÖ¸Áî£¬²¢¼ÓÈëÁË·½ÑÔÊ¶±ð¹¦ÄÜ£¬Ö§³Ö¶ÔËÄ´¨»°¡¢¹ã¶«»°µÈ¶à¸öµØÇø·½ÑÔµÄÊ¶±ð¡£ÔÚ³¤±²Ä£Ê½ÏÂ£¬ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐÊ×ÆÁ»¹½«Ìá¹©CCTV.ÐÂÊÓÌý£¬³ýÁËÌá¹©CCTV 1-17¼°4KÆµµÀ¾«²ÊÄÚÈÝÍâ£¬»¹ÓÐµçÊÓ¾ç¡¢µçÓ°¡¢×ÛÒÕ¡¢¼ÍÂ¼Æ¬µÈÆµµÀÌá¹©¸øÏû·ÑÕßÊ¹ÓÃ¡£¶øÔÚÁíÍâµÄ¡°¶ùÍ¯Ä£Ê½¡±ÏÂ£¬¼Ò³¤»¹¿ÉÒÔ°´ÐèÉèÖÃ»¤ÑÛ¼°¹Û¿´Ê±³¤µÈ¹¦ÄÜ£¬²»ÔÚ¼ÒÒ²¿ÉÔ¶³ÌÐÖú¼ÒÖÐÀÏÈË»òº¢×Ó½øÐÐ¹Û¿´¡£
Íâ¹ÛÉè¼ÆÉÏ£¬ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐ²ÉÓÃ½ðÊôÒ»Ìå»¯³ÉÐÍ¹¤ÒÕ£¬ÆÁÕ¼±È´ïµ½98%£¬ÊÓÒ°¿í¹ã¡£»úÉí±³²¿µÄ½Ó¿ÚÒ²½ÏÈ«Ãæ£¬»ú¶¥ºÐ¡¢Ó²ÅÌ¶¼¿ÉÒÔÇáËÉÁ¬½Ó£¬Í¬²½ÔËÐÐ¡£
¼Û¸ñ£ºÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3 65Ó¢´ç£¬¾ßÌåÐÍºÅHN65DNTS£¬¼Û¸ñ2599Ôª¡£
±à¼µãÆÀ£ºÅäÖÃ×ã¹»Âú×ãÆÕÍ¨¼ÒÍ¥Ê¹ÓÃ£¬ÓïÒô²Ù¿Ø¡¢¿ª¹Ø»úÎÞ¹ã¸æ¡¢ÎÞÆµÉÁµÍÀ¶¹âµÈ¹¦ÄÜ¸üÊÇÊµÓÃ¡£¼Û¸ñºÜÓÐÎüÒýÁ¦£¬ÊÊºÏ¼Û¸ñÔ¤ËãÓÐÏÞµÄÓÃ»§£¬»òÕßÄêÇáÏ²»¶Íæ»úµÄÈËÈº¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â