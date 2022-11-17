2022Äê²ÊµçË«11ÏßÉÏÁãÊÛ393.1ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÏÂ½µ6.9%
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿½üÈÕ£¬¼ÒµçÑÐ¾¿»ú¹¹°ÂÎ¬ÔÆÍø(AVC)·¢²¼±¨¸æ£¬ÆäÏßÉÏ¼à²âÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬2022ÄêÖÐ¹ú²ÊµçË«11´ÙÏú½×¶Î(2022.10.24-2022.11.13)ÏßÉÏÊÐ³¡ÁãÊÛÁ¿¹æÄ£Îª393.1ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÈ¥ÄêÏÂ½µ6.9%;ÁãÊÛ¶î¹æÄ£Îª105.3ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÈ¥ÄêÏÂ½µ9.7%¡£
¶ÔÓÚ¹úÄÚ²ÊµçÐÐÒµ¶øÑÔ£¬2022ÄêË«11Õý´¦ÓÚÒº¾§Ãæ°å¼Û¸ñµÄµÍµã£¬Òò´ËË«11´ÙÏú¾ßÓÐ±ÈÍùÄê¸ü´óµÄ½µ¼Û¿Õ¼ä¡£Ãæ¶ÔÃæ°å¼Û¸ñÏÂ½µ£¬Ë«11²ÊµçÏßÉÏÁãÊÛÊÐ³¡ÖØµã³ß´çµÄ¼Û¸ñÏÂ½µÃ÷ÏÔ£¬¶Ô±È¹ýÈ¥ÁùÄêµÄË«11´ÙÏú£¬½ñÄêÒÑÊÇ¼Û¸ñ×îµÍµÄÒ»Äê£¬µ«ÈÔÎ´À¶¯½ñÄêË«11ÖÐ¹ú²ÊµçÏßÉÏÊÐ³¡¹æÄ£Ôö³¤¡£
·Ö³ß´çÀ´¿´£¬½ñÄêË«11²Êµç²úÆ·½á¹¹Éý¼¶£¬Ç°Èý´óÖ÷Ïú³ß´çÎª65¡¢55¡¢75Èý¸ö³ß´ç£¬Õ¼¾ÝÊÐ³¡³¬¹ý68%µÄÁãÊÛÁ¿·Ý¶î¡£65…¼¼°ÒÔÉÏµÄÖØµã³ß´çµÄÁãÊÛÁ¿·Ý¶î¶Ô±ÈÈ¥Äê¾ùÎªÔö³¤±íÏÖ£¬½á¹¹Éý¼¶µÄ×÷ÓÃÏÂ£¬½ñÄêË«11ÏßÉÏÊÐ³¡¾ù¼ÛÎª2680Ôª¡£
½ñÄêË«11µÄÉý¼¶ÖØµãÖ÷ÒªÌåÏÖÔÚËÄ¸ö·½Ãæ£¬´ó³ß´ç+³¡¾°»¯¡°±¬Æ·¡±£¬¸ß¶Ë»¯¡°ÓÅÆ·¡±£¬Ç÷ÊÆ»¯¡°ÐÂÆ·¡±ºÍÏÔÊ¾¼¼ÊõÀà¡°Ç±Æ·¡±¡£Éý¼¶»»´ú¼ÓÉÏ¼Û¸ñÎüÒý£¬75…¼µçÊÓ³ÉÎª½ñÄêË«11µÄÔö³¤Ö®Íõ¡£Ö÷´ò120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊµÄÓÎÏ·µçÊÓ£¬Ò²ÊÇ´Ë´ÎË«11µÄÔö³¤±¬Æ·¡£
µãÆÀ£º½ñÄêË«11²ÊµçµÄ¼Û¸ñÏà±ÈÍùÄêÒÑ¾ÊÇÍ¬±È×îµÍ×î±ãÒËµÄÁË£¬²»¹ýÈÔÈ»Ã»ÄÜ´ò¶¯¸ü¶àÏû·ÑÕß¡£·ÖÎöÊ¦ÈÏÎª£¬Ïû·ÑÐèÇó¼õÉÙ¡¢Ïû·ÑÐÅÐÄ²»×ãÊÇµ¼ÖÂË«11²ÊµçÊÐ³¡¹æÄ£ÏÂ½µµÄ¹Ø¼üÒòËØ¡£¹úÄÚµÄ²Êµç¼ÒÍ¥ÓµÓÐÁ¿ÔçÒÑ´¦ÓÚ¸ßÎ»£¬ÊÐ³¡Öð½¥±¥ºÍ¡£¼ÓÖ®·¿µØ²úÊÐ³¡ÏúÊÛ³ÖÐøµÍÃÔ¡¢ÎÒ¹ú×¡·¿¿ÕÖÃÂÊÒ²´¦ÓÚ½Ï¸ßÇø¼ä£¬Áî²ÊµçÐÐÒµµÄÐÂÔö¼°»»ÐÂÐèÇó½øÒ»²½ÊÜµ½³å»÷¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â