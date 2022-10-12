2799Ôª È«Í¨µÀ120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬65…¼A23

¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿È«Í¨µÀ120Hz¸ßÉ«×¼µçÊÓ´´Î¬A23£¬Ö§³ÖÈ«Í¨µÀ120HzÄÚÈÝ¸ßË¢ÏÔ¡¢120Hz MEMC£¬¿É½ÓÓÎÏ·Ö÷»ú¡£´´Î¬A23»¹»ñµÃÌÚÑ¶STARTÈýÐÇÈÏÖ¤£¬¿ÉÍæÔÆÓÎÏ·¡£Ô²Ê¸ßÉ«×¼¦¤E¡Ö1.2£¬²¢´îÔØAI»ÖÊÒýÇæ£¬´îÔØËÄÖØÓ²¼þ»¤ÑÛ¼¼Êõ¡£Ö§³ÖÈ«³¡¾°Í¶ÆÁºÍÔ¶³¡ÓïÒô¡£Ä¿Ç°65…¼´´Î¬A23µ½ÊÖ¼Û2799Ôª¡£
120HzµçÊÓ×ÔÈ¥ÄêÒÔÀ´Öð½¥³ÉÎªÖ÷»úÓÎÏ·Íæ¼Ò×·ÇóµÄÏÔÊ¾Éè±¸¡£Õë¶ÔÓÎÏ·Íæ¼ÒµÄÐèÇó£¬´´Î¬A23ÅäÖÃÁË120Hz¸ßË¢ÏÔÊ¾ÆÁ£¬HDMI2.1´«Êä½Ó¿Ú£¬Ë«ÆµWIFI£¬È«³ÌVRR¿É±äË¢ÐÂÂÊ¡¢120Hz MEMC¹¦ÄÜ£¬¸ü´îÔØALLM×Ô¶¯ÓÎÏ·Ä£Ê½ºÍÓÎÏ·Á¬½Ó×ÔÊÊÓ¦¹¦ÄÜ£¬¿ÉÊµÏÖ1080P»Ãæ120HzÊäÈë¡£
È«³ÌVRR¿É±äË¢ÐÂÂÊºÍALLM×Ô¶¯µÍÑÓ³ÙÄ£Ê½£¬¿ÉÊµÊ±ÊÊÅä²»Í¬ÊäÈëÖ¡ÂÊ£¬ÓÐÐ§¼õÉÙÍ¼ÏñËºÁÑºÍ¿¨¶Ù¡£µ±¼ì²âµ½ÓÃ»§½ÓÈëÓÎÏ·Ö÷»ú(ÈçPS/Xbox/Switch)»òÕý´¦ÓÚÓÎÏ·³¡¾°Ê±£¬´´Î¬A23»á×Ô¶¯ÇÐ»»ÖÁµÍÑÓ³ÙµÄÓÎÏ·Ä£Ê½£¬ÇãÐ±ÏµÍ³×ÊÔ´£¬±£ÕÏÓÎÏ·ÌåÑé¡£
Ó²¼þÉÏ£¬´´Î¬A23´îÔØ2+32GBÄÚ´æ¡¢ËÄºËA55Ð¾Æ¬£¬ÊôÓÚÐÔ¼Û±È²úÆ·¡£
´´Î¬A23ÄÚÖÃÌÚÑ¶ÔÆÓÎÏ·£¬ÓÃ»§¿ÉÔÚÏß³©Íæ3A´ó×÷£¬ÃâÏÂÔØÃâ°²×°£¬ÌåÑéÈçÍ¬Ö÷»úÓÎÏ·Ò»Ñù³©¿ì¡£´óÆÁÔÆÓÎÏ·¿ÉÒ»¸öÕÊºÅ¶à¶Ë¹²Ïí£¬Ö»ÒªÔÚ´óÆÁÉÏµÇÂ¼×Ô¼ºµÄÓÎÏ·ÕËºÅ£¬ÓÎÏ·ÄÚµÄ¶ÎÎ»¡¢²Ù×÷¡¢×°±¸¡¢¶ÔÊÖÍ¨Í¨²»±ä¡£´´Î¬A23´ïµ½ÌÚÑ¶STARTÈýÐÇÉè±¸ÈÏÖ¤±ê×¼£¬´¥¸ÐÑÓÊ±<120ms£¬¿É¸ü³©¿ìµØ½øÐÐÓÎÏ·¡£
´´Î¬A23²ÉÓÃ120Hz¸ßË¢ÏÔÊ¾ÆÁ£¬´îÔØ´´Î¬AI»ÖÊÒýÇæ£¬¿ÉÊµÏÖ¦¤E¡Ö1.2Ô²Ê¸ßÉ«×¼µÄ»ÖÊÏÔÊ¾£¬»¹ÓÐSR³¬½âÏñ¡¢¶¯Ì¬É«²ÊÔöÇ¿µÈ»ÖÊÓÅ»¯¼¼Êõ¡£Ëü¾ßÓÐ120Hz MEMC¹¦ÄÜ£¬¿ÉÎªÌåÓý±ÈÈü£¬ÓÎÏ·µÈ¸ßËÙ¶¯×÷µÄÊÓÆµÄÚÈÝÌá¹©ÎÞÄ£ºýäÖÈ¾£¬½â¾ö»Ãæ¶¶¶¯¡¢ÖØÓ°ÒÔ¼°ÍÏÎ²µÈÎÊÌâ¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬´´Î¬A23»¹´îÔØËÄÖØÓ²¼þ»¤ÑÛ¼¼Êõ£¬Ö§³Ö¹âÑ§·ÀÀ¶¹â¡¢¹âÇ¿Í»±ä±£»¤¡¢ÎÞÆÁÉÁµÈ£¬¼õ»ºÓÃÑÛÆ£ÀÍ£¬ÌùÐÄÊØ»¤Ïû·ÑÕß½¡¿µ£¬ÈÃ¹ÛÓ°ÍæÀÖ¸ü¾¡ÐË¡£
ÒôÏì·½Ãæ£¬´´Î¬A23²ÉÓÃË«È«Æµ¶ÀÁ¢µ¥ÔªÉè¼Æ¡¢µ¹Ïà¹ÜÉè¼Æ¡¢¶ÀÁ¢Ðü¹ÒÉè¼Æ£¬Ï¡ÍÁîÏÌúÅðÇ¿´Å²ÄÁÏ£¬¹²2*10W¹¦ÂÊ¡£Ö§³Ö¶Å±È½âÂë¡¢DTSÒôÐ§£¬ÈÃÓÃ»§ÄÜÌåÑéµ½Á¢Ìå»·ÈÆÒôÐ§¡£
´´Î¬A23Ö§³ÖAIÔ¶³¡ÓïÒô²Ù¿Ø£¬¸÷ÀàÈËÈº¾ù¿É¼òµ¥²Ù¿Ø¡£´´Î¬A23Ö§³ÖÈ«³¡¾°Í¶ÆÁ£¬ÔÚ¹ÛÓ°¡¢ÈüÊÂ¡¢Íø¿Î¡¢½¡Éí¡¢»áÒé¡¢Ìý¸è¡¢¾µÏñµÈÆß´ó³¡¾°ÏÂ£¬¾ù¿ÉÍ¨¹ýÍ¶ÆÁÈÃÊÖ»ú¶ËµÄÐ¡ÆÁÄÚÈÝÊµÊ±µØ³ÊÏÖÔÚA23µÄ´óÆÁÉÏ¡£
¹¤ÒµÉè¼ÆÉÏ£¬´´Î¬A23Ç°Ãæ°åÏÂÓÐÒ»Ìõµã´äÀ¶×°ÊÎÌõ£¬È¡ÓÚ×ÔÈ»½ç´äÄñµÄÉ«²Ê£¬ÈÃ×ÔÈ»Ö®ÃÀÂäÓÚ¿ÍÌü¡£µ××ùÎª²ØÒ¹À¶ÒíÐÍ½ðÊôµ××ù£¬×ÔÈ»ÓðÒíÉè¼Æ£¬ÏíÊÜÓðÒíµÄ×ÔÓÉÓëÁé¶¯¡£µã´äÀ¶¡¢²ØÒ¹À¶Ë«ÅäÉ«£¬ÈÃÈË³ÁÃÔÀ¶µÄ´¿¾»Óë³ÁÎÈ¡£
¼Û¸ñ£ºÄ¿Ç°65…¼´´Î¬A23µçÊÓµ½ÊÖ¼Û2799Ôª¡£
±à¼µãÆÀ£º´´Î¬A23ÊÇÒ»¿î×¢ÖØÐÔ¼Û±ÈµÄ²úÆ·£¬ËäËµÅäÖÃ²»Ëã¸ß¶Ë£¬µ«ÆÁÄ»¡¢¼¼Êõ¿ÉÈ¦¿Éµã£¬¿ÉÂú×ã1080P 120HzÓÎÏ·»ÃæÐèÇó£¬ÊÇÓÎÏ·µçÊÓµÄÐÔ¼Û±ÈÖ®Ñ¡¡£Ò»¿î65…¼4KÖÇÄÜµçÊÓ£¬2799ÔªºÜÊµ»ÝÁË¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â