´ó³ß´ç¼æ¹ËÐÔ¼Û±È TCLµçÊÓ85…¼Q6E

¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿À´ÍÆ¼öÒ»¿î´ó³ß´ç¼æ¹ËÐÔ¼Û±ÈµÄµçÊÓ¡£TCL 85Q6E£¬Ò»¿î³¬´ó³ß´çµÄ¾ÞÄ»µçÊÓ£¬²ÉÓÃ85Ó¢´ç4KÆÁÄ»£¬130%É«Óò£¬¾ß±¸MEMCÔË¶¯²¹³¥¡¢·ÀÀ¶¹â»¤ÑÛ¼¼Êõ¡¢Q»ÖÊÒýÇæ£¬Åä±¸ËÄºËA55 CPU£¬Ë«ºËG51 GPU£¬3GB+32GB´æ´¢×éºÏ¡£Ä¿Ç°¼Û¸ñ7499Ôª¡£
TCL 85Q6EÊ¹ÓÃÓÉTCL»ªÐÇ¹âµç×Ô²úµÄ³¬´óÃæ°å£¬85Ó¢´ç4KÆÁÄ»£¬Ëü²ÉÓÃÐÂÒ»´úÓ«¹â²ÄÁÏ£¬½«É«ÓòÌáÉýÖÁ130%(BT.709±ê×¼)£¬ÈÃµçÊÓ³ÊÏÖ¸ü¶à²ã´ÎµÄÉ«²Ê£¬»¹Ô¸üÕæÊµ×ÔÈ»µÄ»Ãæ¡£»ÖÊ¼¼ÊõÉÏ£¬Ö§³Ö¶Å±ÈÊÓ½ç¼°HDR/HDR10/HLGµÈ¶àÖÖHDR¸ñÊ½;²ÉÓÃTCLµÄQ»ÖÊÒýÇæµÈÓÅ»¯¼¼Êõ£¬Í¨¹ý·ÀÀ¶¹â»¤ÑÛ¡¢×ÔÈ»¹â¡¢»ìºÏµ÷¹âµÈ¼¼Êõ£¬ÔöÇ¿ÓÃ»§ÔÚ¹Û¸ÐÉÏµÄ³Á½þÓëÊæÊÊÌåÑé¡£Ö§³ÖMEMCÔË¶¯²¹³¥¼¼Êõ£¬ÈÃÔË¶¯»Ãæ¸ü¼ÓÁ÷³©£¬¼õÉÙÁËÍÏÓ°¡¢¿¨¶ÙµÈÎÊÌâ¡£
Ó²¼þÅäÖÃÉÏ£¬TCL 85Q6E²ÉÓÃMS848CÐ¾Æ¬£¬ËÄºËA55 CPU£¬1.9GHzÖ÷Æµ£¬Mali-G52 MP2 GPU£¬3GB+32GB´æ´¢×éºÏ¡£Åä±¸Á½¸öHDMI2.1½Ó¿ÚÓëË«ÆµWiFiÄ£¿é£¬Ò»¸öUSB 3.0½Ó¿Ú£¬Ò»¸öUSB2.0½Ó¿Ú¡£Ö§³ÖVRR¿É±äË¢ÐÂÂÊ¡¢ALLLM×Ô¶¯µÍÑÓÊ±¡£
Íâ¹ÛÉè¼Æ·½Ãæ£¬TCL 85Q6E¾ÞÄ»µçÊÓ²ÉÓÃÕýÃæÎÞ±ßÈ«ÃæÆÁ£¬Ç¿»¯ÁËÊÓ¾õ¹Û¸Ð£¬Í»³ö¼«¼ò»¯µÄÉè¼Æ·ç¸ñ¡£»úÉí±íÃæÓëµ××ù£¬¾ù²ÉÓÃ½ðÊô²ÄÁÏ£¬±£Ö¤¼áÊµÓëÎÈ¹Ì¡£
ÏµÍ³¹¦ÄÜ·½Ãæ£¬TCL 85Q6E²ÉÓÃÀ×ÄñÏµÍ³£¬´øÀ´·á¸»µÄÏßÉÏÓ°ÒôÓéÀÖÄÚÈÝ£¬Ö§³ÖÎÞÏßÍ¶ÆÁ¡¢¶àÆÁ»¥¶¯¡¢Ô¶³ÌÊÓÆµ»áÒéµÈ¹¦ÄÜ¡£ÔÚÄÚÈÝÉÏ£¬TCL 85Q6E¾ÞÄ»µçÊÓ»¹ÓÐTCLÔÆÓÎÏ·ÉúÌ¬£¬×Ô´ø¸ßÇåÕý°æ¾«Æ·ÓÎÏ·£¬¸÷ÖÖÈÈÃÅÓÎÏ·ÎÞÐè°²×°¼´¿É³©Íæ¡£
¼Û¸ñ£ºTCL 85Q6E¾ÞÄ»µçÊÓÄ¿Ç°µçÉÌÉÏ±¨¼Û7499Ôª£¬½ü¼¸¸öÔÂÀ´Ò»Ö±±£³ÖÎÈ¶¨¡£
±à¼µãÆÀ£ºÉ«²Ê»ÖÊ¶¼²»´í£¬ÕûÌåÅäÖÃÖÐ¶Ë£¬3GBµÄ´óÔËÐÐÄÚ´æ¿ÉÒÔÈÃµçÊÓ²Ù×÷²»¿¨¶Ù£¬ÅäÖÃÁËË«HDMI2.1½Ó¿Ú£¬Ò²ÊÇËüµÄÓÅµã¡£¼Û¸ñÒ²²»¹ó¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â