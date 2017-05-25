Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
IT×¨¼ÒÍø
52PKÓÎÏ·Íø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú
Ó°Òô¼ÒµçÉú»î¼Òµç³øÎÀµçÆ÷ÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÖÇÄÜ»úÆ÷ÈË¾»»¯Æ÷ÆµµÀÐ¡¼ÒµçÆµµÀÏ´ÒÂ»úÆµµÀ±ùÏäÆµµÀ ¿Õµ÷ÆµµÀ½¡¿µ¼Òµç
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ¼Òµç > µçÊÓ>ÆÀ²â>×î½Ó½üOLEDµÄÒº¾§µçÊÓ ´´Î¬Q7ÆÀ²â

×î½Ó½üOLEDµÄÒº¾§µçÊÓ ´´Î¬Q7ÆÀ²â

YeskyÊý×Ö¼ÒÍ¥ÆµµÀ 2017. 05. 25 ×÷Õß£ºÀÏÐ» Ôð±à£ºÐ»¾ûìÅ
ÎÒÒªÍÂ²Û

ÔðÈÎ±à¼­

ÆÀ²âÇ°ÑÔ

¡¡¡¡¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Òº¾§µçÊÓ¾­¹ýÊ®¶àÄê·¢Õ¹£¬µ½½ñÌìÔ½À´Ô½ÍøÂç»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯£¬È»¶ø×îÖØÒªµÄ»­ÖÊ½ü¼¸ÄêÈ´ËÆºõÃ»ÓÐÍ»ÆÆÐÔµÄÐÂ¼¼Êõ³öÏÖ£¬ÊÐÃæÉÏµÄÉ«Óò¼¼Êõ´ó¶àÊÇÓÐÏÞµÄÌáÉý£¬Êµ¼Ê¹Û¿´Ð§¹û²¢²»ÏñÐû´«µÄÄÇÃ´ºÃ¡£¾ÍÃ»ÓÐÒ»ÖÖÉ«ÓòÌáÉý¼¼ÊõÄÜ½â¾öÕâÑùµÄÎÊÌâÂð£¿×î½ü£¬´´Î¬ÍÆ³ö×îÐÂµÄ²úÆ·Q7ÖÕÓÚÓÐÍû½â¾öÕâÒ»ÎÊÌâ¡£

¡¡¡¡´´Î¬Q7ÊôÓÚAIRÏµÁÐ£¬ÏµÁÐÌØµãÊÇ¡°³¬¡¢Çå¡¢±¡¡±£¬Q7µÄ¶¨Î»¸üÊÇ¡°Æù½ñÎªÖ¹×î½Ó½üOLEDµÄÒº¾§µçÊÓ¡±¡£Õâ¿îÐÂÆ·²»½ö»úÉí³¬±¡½Ó½üOLED£¬¶øÇÒ´îÔØ×îÐÂµÄ´¿É«¼¼Êõ£¬ÌáÉýÉ«ÓòµÄÍ¬Ê±ÓÖÄÜÂË³ýÔÓ¹â£¬±£³ÖÁËÉ«²Ê»­ÖÊµÄ´¿Õý£¬ÈÃ»­Ãæ¸üÕæÊµ£¬ÕâÒ²ÊÇËü½Ó½üOLEDµÄÒ»µã¡£

¡¡¡¡´´Î¬Q7²ÉÓÃÎÞ¿òÎÞ·ìµÄÈ«ÃæÆÁÉè¼Æ£¬±¡¶ø¼áÈÍµÄÈ«½ðÊô»úÉí£¬ÒÔ¼°Ê¹ÓÃÔÚiPhone7ÉÏµÄ¸ßÁÁºÚ¹¤ÒÕ£¬Íâ¹ÛÉÏÆÄ¾ßÁÁµã¡£ÏµÍ³Îª×Ô¼ÒµÄ¿á¿ªÏµÍ³5.8£¬ÓÅ»¯ÁËÏµÍ³¼Ü¹¹£¬ÅäºÏÈ«ÐÂµÄDDR4ÄÚ´æ£¬ÌáÉýÔËÐÐËÙ¶È¡£ÏÂÃæÈÃÎÒÃÇÀ´×ÐÏ¸ÌåÑéÒ»ÏÂ¡£

123456789ÏÂÒ»Ò³ÔÄ¶ÁÈ«ÎÄ
·ÖÒ³µ¼º½
£¨×÷Õß£ºÀÏÐ»ÔðÈÎ±à¼­£ºÐ»¾ûìÅ£©
Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÆÀÂÛ
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
´´Î¬65Q7²úÆ·ÐÅÏ¢
65Q7
±¨¼Û
Í¼Æ¬
ÆÀ²â
  • ²Ù×÷ÏµÍ³£º¿á¿ªÏµÍ³5.8
  • ÆÁÄ»³ß´ç£º65Ó¢´ç
  • ·Ö±æÂÊ£º3840¡Á2160
  • ²úÆ·ÌØÐÔ£ºUSBÃ½Ìå²¥·Å£¬Êý×ÖÒ»Ìå»ú
  • ÉÏÊÐÊ±¼ä£º2017Äê3ÔÂ
  • ³öÆ·µØÇø£ºÖÐ¹ú
  • ²é¿´¸ü¶à²ÎÊý>>²é¿´¸ü¶à²úÆ·>>

ÍøÉÏÉÌ³ÇÉÌÆ·/¹æ¸ñ/´ÙÏú¼Û¸ñ

Ïà¹ØÎÄÕÂ
¿´¹ý±¾ÎÄµÄÈË»¹¿´¹ý
Ïà¹Ø±¨¼Û

Æ½°åµçÊÓ±¨¼Û

Æ·ÅÆ
ÈýÐÇ º£ÐÅ LG Ë÷Äá ·ÉÀûÆÖ Ð¡Ã× ÀÖÊÓ TCL ¿á¿ª ³¤ºç ´´Î¬ ÏÄÆÕ ¿µ¼Ñ ÁªÏë º£¶û ËÉÏÂ ¶«Ö¥ ±©·ç AOC Í³Ë§
¼Û¸ñÑ¡Ôñ
2000ÔªÒÔÏÂ 2000-4000Ôª 4000-6000Ôª 6000-8000Ôª 8000-10000Ôª 10000-15000Ôª 15000-25000Ôª 25000ÔªÒÔÉÏ
²úÆ·¶¨Î»
ÖÇÄÜµçÊÓ LEDµçÊÓ 3DµçÊÓ 4KµçÊÓ ÍøÂçµçÊÓ ÔÆµçÊÓ OLEDµçÊÓ SUHD³¬¸ßÇåµçÊÓ ÇúÃæµçÊÓ ¼¤¹âµçÊÓ È«¸ßÇåµçÊÓ ¸ßÇåµçÊÓ µÈÀë×ÓµçÊÓ
ÆÁÄ»³ß´ç
65Ó¢´çÒÔÉÏ 70Ó¢´ç 60-65Ó¢´ç 55-58Ó¢´ç 55Ó¢´ç 50-52Ó¢´ç 46-49Ó¢´ç 40-43Ó¢´ç 37-39Ó¢´ç 32Ó¢´ç 32Ó¢´çÒÔÏÂ
ÆÁÄ»Ãæ°å
IPSÓ²ÆÁÃæ°å VAÈíÆÁ ²»ÉÁÊ½3DÓ²ÆÁÃæ°å X-GEN³¬¾§Ãæ°å ÎÞ±ßÓ²ÆÁÃæ°å A+¼¶ÆÁ LGDÃæ°å ±¡ÒÕÓ²ÆÁ ³¬¸ßÇåÓ²ÆÁ
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
´´Î¬Q7µçÊÓ
×î½Ó½üOLEDµÄÒº¾§µçÊÓ ´´Î¬Q7ÆÀ²â
´´Î¬Q7
´¿Õý»­ÖÊ+È«ÒôÓò ´´Î¬Q7¼«ÖÂÓ°ÒôÌåÑé
ÊýÂëÊÖ»úÓÎÏ·DIY
ÈÙÒ«³©ÍæÆ½°å
ËÙ¶ÈÓëÑÕÖµ ÈÙÒ«³©ÍæÆ½°å2¿ìËÙÉÏÊÖÊ×·¢ÆÀ²â
ËÉÏÂGH5²âÆÀ
²»ïÀÓÚÐÎ ²»Ö¹ÓÚ¾² ËÉÏÂGH5²âÆÀ
ÈÈÃÅ²úÆ·
  1. ÀÖÊÓ³¬¼¶µçÊÓUnique75£¤19999
  2. ÀÖÊÓ³¬4 X75£¤10999
  3. Ë÷ÄáKD-65X8500E£¤13000
  4. Ë÷ÄáKD-75X8566E£¤24000
  5. LGOLED55C7P£¤19000
  6. LGOLED55B7P£¤19700
  7. LG65UJ6500-CB£¤12000
  8. LG65UJ6300£¤10300
  9. LG65SJ8500£¤19000
  10. LG60SJ8500£¤13700
½¹µãÈÈ´Ê
Ë÷Äá4KµçÊÓÖÇÄÜµçÊÓSUHD¼ÒµçÎ¬ÐÞÇúÃæµçÊÓ´óÆÁµçÊÓÈýÐÇº£ÐÅ´´Î¬ÀÖÊÓÐ¡Ã× ÈýÐÇUA49KC20SAÈýÐÇhdrµçÊÓ