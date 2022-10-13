À³ÒðÈÏÖ¤ÎÞÆµÉÁ»¤ÑÛ 55Ó¢´çÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÊÇ½ñÄê7ÔÂ·¢²¼µÄÐÂÆ·£¬ÆäÖÐ55Ó¢´çX3²ÉÓÃ½ðÊôÈ«ÃæÆÁ¡¢4K³¬Çå¹ãÉ«Óò£¬É«ÓòÌáÉýÖÁ93% DCI-P3£¬ÇÒÓµÓÐÀ³Òð»¤ÑÛÎÞÆµÉÁË«ÖØÈÏÖ¤£¬ÅäÖÃ2GB+16GB´æ´¢£¬´îÔØÔ¶³¡ÓïÒô¡¢Ò»ÅöÍ¶ÆÁµÈ¹¦ÄÜ¡£Ä¿Ç°55…¼X3¼Û¸ñ1999Ôª¡£
»ÖÊÉý¼¶£¬´ËÇ°ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁXÏµÁÐÉ«ÓòÎª92% DCI-P3£¬´Ë´ÎÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐ¹ãÉ«ÓòÌáÉýÖÁ93% DCI-P3£¬°Ù³ß¸ÍÍ·¸ü½øÒ»²½£¬Í¬Ê±£¬Ö§³ÖHDR10¸ß¶¯Ì¬·¶Î§½âÂëµÄÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐ£¬Ò²½øÒ»²½Ç¿»¯ÁË¸ß¹â¡¢°µ³¡ÇøÓò±íÏÖÁ¦£¬ÕâÒâÎ¶×ÅÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐÄÜ¸ü¼Ó×¼È·µØ»¹Ô³öÎïÌåÕæÊµÉ«²Ê£¬»ÃæÐ§¹û¸ü¼ÓÃ÷ÁÁÇåÎú£¬É«²Ê¹ý¶ÉÏ¸Äå£¬ÊÓ¾õ¸Ð¹Ù¸ü¼ÓÓÐ³å»÷Á¦£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©ÁË¸ü¼Ó³Á½þµÄÖÇ»ÛÌåÑé¡£
»ÖÊ¼¼Êõ·½Ãæ£¬ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐÄÚÖÃÄ§·¨»ÖÊÒýÇæ£¬¾ß±¸HDR 10½âÂë¡¢NRÖÇÄÜ½µÔë¡¢ÖÇÄÜ¿¹¾â³Ý¡¢ÖÇÄÜ¾«×¼µ÷É«µÈÓÅÖÊËã·¨£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô²»Í¬¹Û¿´³¡¾°£¬ÓªÔì¼«ÖÂ»ÃæÌåÑé¡£ÒôÆµ·½Ãæ£¬ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3´îÔØîÏÌúÅðÑïÉùÆ÷£¬ÓëÈÙÒ«µ÷Òô¼¼Êõ½áºÏ£¬ÓÐÄÜÁ¦Ìá¹©ÈýÆµ¾ùºâµÄºÃÌý¸Ð¡£
ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐ²ÉÓÃDCµ÷¹â·½Ê½£¬ÓÐÐ§°ïÖúÓÃ»§»º½âÒòÆµÉÁ´øÀ´µÄÊÓ¾õÆ£ÀÍ£¬ÓµÓÐÀ³ÒðÎÞÆµÉÁÈÏÖ¤¡£X3È«ÏµÖ§³ÖµÍÀ¶¹âÄ£Ê½£¬¿ÉÓÐÐ§¼õÉÙÀ¶¹âÉËº¦£¬¶ÔÓÚ¼ÒÍ¥ÀÏÈË»òÕßÕýÖµÑÛ²¿·¢ÓýµÄÇàÉÙÄê£¬°²ÐÄ¹Û¿´¸üÊæÊÊ£¬ÊµÏÖ¿ÆÑ§»¤ÑÛ¡£
ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÑØÐøÁË¿ª¹Ø»úÎÞ¹ã¸æµÄÌØµã¡£½èÖúµ×²ã¼Ü¹¹ºÍÏµÍ³Èí¼þµ÷ÓÅ£¬¿ª»úÅäÖÃºó£¬ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÔÚ´ý»úºÍÏ¢ÆÁ×´Ì¬ÏÂ¾ùÄÜÊµÏÖ2ÃëÄÚ¿ª»ú¡£
ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐÉý¼¶ÁËÄÚ´æ£¬2GBÔË´æÅäºÏ4ºËÐ¾Æ¬£¬´îÅä16GBµÄ´æ´¢¿Õ¼ä¡£´ËÍâ£¬ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3»¹ÓÐË«ÆµWiFi¡¢×ÔÑÐCast+Í¶ÆÁµÈ¡£
ÏµÍ³·½Ãæ£¬ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐÊ¹ÓÃµçÊÓ¶¨ÖÆ°æMagic UI£¬Ö§³Ö¶ùÍ¯Ä£Ê½¡¢³¤±²Ä£Ê½µÈÊµÓÃ¹¦ÄÜ¡£¡°³¤±²Ä£Ê½¡±£¬¿ÉÒÔÊµÏÖ³¡¾°ÓïÒô²Ù¿ØÖ¸Áî£¬²¢¼ÓÈëÁË·½ÑÔÊ¶±ð¹¦ÄÜ£¬Ö§³Ö¶ÔËÄ´¨»°¡¢¹ã¶«»°µÈ¶à¸öµØÇø·½ÑÔµÄÊ¶±ð¡£ÔÚ³¤±²Ä£Ê½ÏÂ£¬ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐÊ×ÆÁ»¹½«Ìá¹©CCTV.ÐÂÊÓÌý£¬³ýÁËÌá¹©CCTV 1-17¼°4KÆµµÀ¾«²ÊÄÚÈÝÍâ£¬»¹ÓÐµçÊÓ¾ç¡¢µçÓ°¡¢×ÛÒÕ¡¢¼ÍÂ¼Æ¬µÈÆµµÀÌá¹©¸øÏû·ÑÕßÊ¹ÓÃ¡£¶øÔÚÁíÍâµÄ¡°¶ùÍ¯Ä£Ê½¡±ÏÂ£¬¼Ò³¤»¹¿ÉÒÔ°´ÐèÉèÖÃ»¤ÑÛ¼°¹Û¿´Ê±³¤µÈ¹¦ÄÜ£¬²»ÔÚ¼ÒÒ²¿ÉÔ¶³ÌÐÖú¼ÒÖÐÀÏÈË»òº¢×Ó½øÐÐ¹Û¿´¡£
Íâ¹ÛÉè¼ÆÉÏ£¬ÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3ÏµÁÐ²ÉÓÃ½ðÊôÒ»Ìå»¯³ÉÐÍ¹¤ÒÕ£¬ÆÁÕ¼±È´ïµ½98%£¬ÊÓÒ°¿í¹ã¡£»úÉí±³²¿µÄ½Ó¿ÚÒ²½ÏÈ«Ãæ£¬»ú¶¥ºÐ¡¢Ó²ÅÌ¶¼¿ÉÒÔÇáËÉÁ¬½Ó£¬Í¬²½ÔËÐÐ¡£
¼Û¸ñ£ºÈÙÒ«ÖÇ»ÛÆÁX3 55Ó¢´ç£¬¾ßÌåÐÍºÅHN55DNTS£¬µçÉÌ¼Û¸ñ1999Ôª¡£
±à¼µãÆÀ£ºÕâ¿îµçÊÓÅäÖÃ×ã¹»Âú×ãÆÕÍ¨¼ÒÍ¥Ê¹ÓÃ£¬ÓïÒô²Ù¿Ø¡¢¿ª¹Ø»úÎÞ¹ã¸æ¡¢ÎÞÆµÉÁµÍÀ¶¹âµÈ¹¦ÄÜ¸üÊÇÊµÓÃ¡£¼Û¸ñºÜÓÐÎüÒýÁ¦£¬ÓÐÐËÈ¤µÄ¿ÉÒÔ¿¼ÂÇ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â